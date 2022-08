Für Seckenhausen verzichtet Behrens auf sein sportliches Sabbatjahr

Von: Julian Diekmann

Muss bei der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst den Umbruch einleiten: Lars Behrens. © Töbelmann

Eigentlich wollte Lars Behrens keine Mannschaft übernehmen. Doch dann kam die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst. Vom Bezirksligisten spürt der Coach einen „Riesen-Rückhalt“ – und berichtet nun in unserer Saisonvorschau über den Umbruch.

Neuenkirchen – Sechs Jahre war Lars Behrens beim Bremer Fußball-Landesligisten TSV Melchiorshausen als Coach aktiv, eines davon als Co-Trainer. Im heutigen Fußball-Geschäft fast eine Ewigkeit. Nun schlägt der Sportlehrer ein neues Kapitel in seiner Laufbahn auf, steht ab sofort beim ambitionierten und von Melchiorshausen lediglich einen Katzensprung entfernten Bezirksligisten TSG Seckenhausen-Fahrenhorst an der Seitenlinie.

Eigentlich wollte Behrens ein sportliches Sabbatjahr einlegen. Doch kurz nach seiner Bekanntgabe, in Melchiorshausen aufzuhören, kam ein Anruf und Angebot aus Seckenhausen, das er nicht ablehnen konnte: „In den Gesprächen mit der Vereinsführung habe ich sofort einen Riesen-Rückhalt gespürt. Unsere Vorstellungen haben gleich gepasst.“

Zwölf Neuzugänge: Seckenhausen muss „zusammenwachsen“

Doch bei seinem neuen Club steht Behrens auch vor einer Herausforderung. Der 43-Jährige muss den Umbruch einleiten. Lediglich elf Spieler aus der Vorsaison sind im Kader verblieben, dafür zwölf Neuzugänge dazugekommen. „Der Umbruch hat sich so ergeben. Er war weder erzwungen noch wurde er forciert“, erklärt Behrens: „Wichtig ist, dass wir uns jetzt erst mal alle richtig kennenlernen und als Mannschaft zusammenwachsen.“

Um dann daraus eine schlagfertige Bezirksliga-Truppe zu formen. „Den Spielstil suchen wir gerade noch. Wir probieren aktuell verschiedene Systeme aus. Das wird sich nun in den kommenden Wochen herauskristallisieren“, sagt der Pädagoge, der sich auf den Tapetenwechsel von der Bremer Landesliga hin zur Bezirksliga Hannover freut: „Das wird spannend.“

Behrens erläutert die Unterschiede zur Bremer Landesliga

Immerhin gibt es zwischen den beiden Ligen einige Unterschiede, wie der Trainer berichtet: „In der Bremer Landesliga gab es vorzeitig immer ein, zwei Absteiger, weil einige Mannschaften schon während der Saison das Handtuch warfen. So etwas gibt es in der niedersächsischen Bezirksliga nicht. Da gibt eine Mannschaft nicht einfach mitten in der Saison auf.“ Des Weiteren sei das Gefälle in dieser Klasse des Bezirks Hannover nicht so stark wie in der Bremer Landesliga: „Die Qualität in der Breite der Mannschaften ist in der Bezirksliga um ein Vielfaches höher als in der Landesliga Bremen.“

Trotz der Unterschiede ist Behrens bereit für die neue Aufgabe. Zumal er seinem neuen Kader vertraut. „Die Zusammenstellung ist uns wirklich gut geglückt. Wir haben zum Beispiel in Christos Maxidis, Ben Sakulowski, Ben Forcher, Patrick Zielinski (alle aus der U19 des TuS Sudweyhe, d. Red.) oder Jan-Philipp Martens (SV Werder Bremen U19, d. Red.) sehr viele junge talentierte Spieler aus guten Jugendmannschaften bekommen, die sich bisher alle wunderbar integriert haben“, freut sich der neue TSG-Coach. „Und mit Defensivmann Jan-Hendrik Schwirz oder Mittelfeldspieler Boban Bojanic haben wir zudem noch gestandene Bezirksligaspieler dazugewonnen.“ Eine Mischung, die in der kommenden Saison durchaus für Furore sorgen kann...

Die Protagonisten der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst. © Schlickmann

Viele neue Gesichter bei der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst: Gleich zwölf Neuzugänge muss der vom TSV Melchiorshausen in die Nachbarschaft gelotste Chefcoach Lars Behrens integrieren. Das ist der Kader samt Stab (hinten von links): Physiotherapeut Bennet Eilers, Betreuer Tobias Siebert, Leonard Jaros, Boban Bojanic, Maurice Lutterklas, Ben Forcher, Jannis Helmbold, Ben Sakulowski, Simon Köthke, Trainer Lars Behrens, únd Teammanager Sebastian Kirchner sowie (vorn von links): Jan-Philipp Martens, Philipp Eggers, Christos Maxidis, Mika Rösch, Luca Kiesewetter, Jan Kaufmann und Nils Hoffmann. Es fehlen: Nick Gerken, Maurin Rädiger, Christian Wiesner, Moritz Sagehorn, Thore Bredemeyer, Patrick Zielinski, Sandro Wittig und Jan-Hendrik Schwirz. © Töbelmann