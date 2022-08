Marvin Godesberg: „Der SVH ist total mein Verein“

Ohne die Godesbergs läuft beim SV Heiligenfelde nichts

Von: Carsten Drösemeyer

„Privat eher ruhig“ sind Marvin (links) und Tristan Godesberg. Man kann es gar nicht glauben, wenn man das Brüderpaar schon mal auf „ihrem“ Heiligenfelder Platz erlebt hat. © Töbelmann

Tristan Godesberg soll der Abwehrchef werden und trainiert die B-Jugend. Marvin Godesberg räumt auf der Sechs auf und ist Vereinsvorsitzender. Das Brüderpaar übernimmt auf vielen Ebenen Verantwortung und ist für den SV Heiligenfelde unverzichtbar, wie unsere Saisonvorschau aufzeigt.

Heiligenfelde – Etwas kurios mutet es schon an: Ausgerechnet ein Brüderpaar aus Syke, das fußballerisch beim TuS sozialisiert wurde, nimmt mittlerweile beim Bezirksligisten SV Heiligenfelde wichtige Führungspositionen ein. Der 28-jährige Marvin Godesberg führt als Vorsitzender den Gesamtverein und ist zudem als Mittelfeld-Abräumer gesetzt – und Tristan Godesberg soll trotz seiner erst 25 Lenze ab der neuen Saison als Abwehrchef die Defensive ordnen.

Auch beim TuS Syke hätten die Brüder sicherlich eine große Zukunft vor sich gehabt, doch Marvin verließ die „Rot-Weißen“ nach der D-Jugend, und Tristan zog es nach der E-Jugend weg. Mittlerweile verschwenden die „Godesberg-Brothers“ auch kaum noch einen Gedanken an ihre alte sportliche Heimat. Marvin wurde sofort beim SVH heimisch, und Tristan nahm zwar einen Umweg über den TSV Bramstedt, aber seit drei Jahren kickt er an der Seite seines großen Bruders in Heiligenfelde.

Wenige Fans bei den Gegenspielern – dafür viele im eigenen Verein

Sehr zur Freude des 28-jährigen Verwaltungsfachwirts: „Es ist natürlich cool, mit Tristan in einem Team zu spielen. Wir ticken ja auch ziemlich ähnlich, sind beide große Werder-Fans, privat eher ruhigere Vertreter, doch auf dem Platz kommen schnell mal die Emotionen hoch.“ Gerade Letzteres kann Tristan nur bestätigen: „Sehr viele Fans dürften wir bei unseren Gegenspielern nicht haben. Im Match gehen wir richtig zur Sache und hauen auch mal dazwischen.“

Okay, sehr beliebt macht man sich mit einer körperlichen Spielweise bei gegnerischen Mannschaften meist tatsächlich nicht – dafür allerdings bei Mitspielern. Entsprechend ist die Wertschätzung im eigenen Verein riesengroß.



Marvin Godesberg: „Der SVH ist total mein Verein“

Stellvertretend für viele adelt Heiligenfeldes Coach Torben Budelmann die Godesbergs als „unverzichtbar. Ich fange mal rein sportlich an. Marvin ist für uns als Sechser extrem wichtig. Er klaut viele Bälle und kurbelt auch noch immer wieder unser Spiel an. Und Tristan hält in der Innenverteidigung den Laden zusammen. Ich traue ihm die Rolle des Abwehrchefs absolut zu.“



Wobei die Brüder im Verein sogar noch mehr Verantwortung übernehmen. Speditionskaufmann Tristan trainiert die B-Junioren („Ich gebe mit meinem Engagement in der Jugendarbeit dem Verein gerne etwas zurück. Außerdem kann ich mir vorstellen, später Trainer zu werden“), und Marvin trat 2020 als Vereinsvorsitzender die Nachfolge der SVH-Legende Christian Gerlach an. Wohlgemerkt aus vollster Überzeugung, weil „der SVH mittlerweile total mein Verein ist. Wobei ich mir die Aufgabe im Vorfeld etwas einfacher vorgestellt hatte. Gerade für unsere 100-Jahr-Feier gab es sehr viel zu organisieren. Aber für Heiligenfelde mache ich das ja gerne.“

Tristan Godesberg hofft auf „Hattrick“-Kombination mit Bruder Luca

Beide Godesbergs sind also bei den „Grün-Weißen“ (wie passend für zwei Werder-Anhänger) komplett heimisch geworden, was offenbar in der Familie liegt. Schon ihr Vater schnürte erst für den TuS Syke die Stiefel, ehe er zum SVH „konvertierte“. Und darüber hinaus kickte einst noch ein weiterer Godesberg erst für die „Rot-Weißen“, doch mittlerweile ebenfalls in Heiligenfelde.

„Selbst unser kleiner Bruder Luca hat beim TuS Syke angefangen“, schmunzelt Tristan Godesberg: „Aber irgendwann landen wohl alle von uns beim SVH. Unser Traum wäre es, wenn wir bald zusammen mit Luca in einem Team spielen könnten.“ Gut möglich, da der 21-Jährige bereits für die „Zweite“ aufläuft und durchaus Talent besitzt. Es scheint so, als ob bald dem nächsten Godesberg eine Führungsrolle in Heiligenfelde zukommt.



Die Protagonisten des SV Heiligenfelde. © Schlickmann

Einige „Heiligenfelder Gesichter“ fehlen ab jetzt: Der Bezirksligist hat einen Umbruch vollzogen, 13 Spieler verließen die Mannschaft, dafür kamen vielversprechende Fußballer dazu. Das ist der neue SVH (vorn von links): Tom Cedrik Gronewold, Jost-Eike Behrens, Kevin Gibek, Jan Hendrik Gronewold, Jörn Wachtendorf, Marvin Godesberg, Ilyas Akan und Tobias Marquardt sowie (hinten von links) Trainer Pascal Witt, Tristan Godesberg, Tobias Heinsen, Till Meiners, Tamino Köhler, Nick Plate, Jan-Ole Weber, Bennet Hansen und Trainer Torben Budelmann. Es fehlen Physiotherapeutin Lara Drechsler, Marvin Bade, Malte Garlich, Mirko Labbus, Torben Lieker, Hendrik Rode und Shahab Alhamad. © SV Heiligenfelde