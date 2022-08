„Jede zweite Woche ein politisches Treffen“

Twistringens Schwenker engagiert sich in der Politik: „Nicht nur rummeckern“

Von: Malte Rehnert

Teilen

Am Rathaus: Marvin Schwenker vor dem Gebäude, in dem die politischen Treffen stattfinden. Seit September 2021 sitzt der 21-Jährige in zwei Räten und zwei Ausschüssen. © Schwenker

Dass sich beim Fußball-Bezirksligisten SC Twistringen drei Mähroboter um den Rasen kümmern, ist auch Marvin Schwenker zu verdanken. Der 21-Jährige engagiert sich in der Kommunalpolitik, sitzt seit 2021 im Twistringen Stadt- und Ortsrat. „Man darf nicht nur rumsitzen und meckern“, unterstreicht Schwenker in unserer Saisonvorschau.

Twistringen – Donnerstags kann es durchaus mal eng werden. Da wird Marvin Schwenker ganz sicher nicht jede Trainingseinheit seines SC Twistringen mitmachen können. Denn donnerstags sind oft Ratssitzungen – und dann ist der 21-Jährige im Rathaus statt auf dem nahegelegenen Sportplatz. „Da wird es bestimmt ein paar Sprüche der Teamkollegen geben, wenn ich mal nicht da bin“, sagt er und schmunzelt.

Schwenker hat sich für den Twistringer Stadt- und Ortsrat beworben – und wurde im September 2021 in beide Gremien gewählt. „Vom Ergebnis her war ich jeweils im Mittelfeld, es war also nicht knapp. Das hat mich positiv überrascht und extrem gefreut“, betont er.

Schwenker setzt sich für die junge Bevölkerung und Sportvereine ein

Das große politische Interesse erwachte bei Schwenker zur Schulzeit. Auf dem Gymnasium Twistringen hatte er Politik im Leistungskurs. „Und irgendwann“, erinnert er sich, „hat mich die CDU-Stadtverbandsvorsitzende Anja Thiede mal angesprochen, ob ich mir ein Amt vorstellen kann.“



Er konnte. Für die CDU, mit deren Werten sich der Außenverteidiger „am besten identifizieren“ kann, zog er ins Rennen – und hatte Erfolg. Wohl vor allem, weil er sich besonders für die junge Bevölkerung und die hiesigen Sportvereine wie seinen SCT einsetzt – und dort zahlreiche Stimmen eingesammelt haben dürfte.



Am Ball: Marvin Schwenker spielt beim SC Twistrigen meistens als Außenverteidiger. © J. Diekmann

„Ich glaube, es gibt in meinem Alter nicht viele, die sich so sehr für Politik interessieren – und noch weniger, die sich dann aufstellen lassen“, meint Schwenker: „Aber man darf nicht nur rumsitzen und über die Älteren meckern, sondern sollte auch mal selbst aktiv werden.“



Mehr Aufenthaltsmöglichkeiten für die jüngere Generation schaffen, Veranstaltungen in die Stadt ziehen: Das sind zwei Anliegen, die Schwenker besonders wichtig sind. Und als Fußballer (bisher immer nur für den SC Twistringen) hat er natürlich eine Affinität zu den Vereinen und will dort helfen. Ein Beispiel: Durch eine sogenannte Crowdfunding-Aktion, die er mitinitiierte, hat der SCT kürzlich drei Mähroboter für den Hauptplatz anschaffen können.



„Jede zweite Woche ein politisches Treffen“

Neben seinen Posten in Stadt- und Ortsrat (beide bis 2026) hat Schwenker auch noch Mitspracherecht in zwei Ausschüssen – Feuerwehr sowie Schule und Soziales, wozu auch der Sport gehört. Zählt man alle seine Aufgaben zusammen, ergibt das schon einen ordentlichen Zeitaufwand. „Jede zweite Woche ein politisches Treffen – das kommt schon hin“, meint Schwenker.



Das Ganze macht ihm viel Spaß, soll allerdings ein Hobby bleiben. Priorität hat ganz klar sein Studium (Wirtschaftsingenieurwesen) in Bremen. Schwenker ist gerade im zweiten Semester.

Die Protagonisten des SC Twistringen. © Schlickmann

Blaue Jungs: Mit vielen „Eigengewächsen“ und einigen „heimgekehrten“ Routiniers startet der SC Twistringen in in die neue Serie: Das sind die „Blaumeisen“ (vorn von links): Mathis Weymann, Robin Bekefeld, Marcel Bavendiek, Maurice Kühning, Jannik Blome ,Christoph Harms und Jannis Könenkamp sowie (Mitte von links) Trainer Timo Rathkamp, Torwarttrainer Jens Lange, Hannes Fortkamp, Felix Meyer, René Brinkmann, Philip Meyer, Johann Beuke, Phil Brunkhorst, Co-Trainer Simon Beuke und Physiotherapeutin Malin Schütte sowie (stehend von links) Kevin Diekmann, Tom Thiede, Marcel Avdulli, Aaron Djulic, Kreshnik Basha, Lüder Uhlhorn, Aaron Wieczorek und Marvin Schwenker. Auf dem Foto fehlen: Marco Obst, Benno Schmidt und Nils Bavendiek. © Dominik Grentz