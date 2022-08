Drei Sechser im Auto: Reinking, Wilms und Wessels sind Wetschens Fahrgemeinschaft

Von: Cord Krüger

Am Ziel in Wetschen: Aljoscha Wilms, Kevin Reinking und Kai Wessels (von links) „fressen“ für ihren TSV wöchentlich einige Kilometer. Sie reisen aus Oldenburg zum Training und den Spielen an. © Krüger

Wenn Kevin Reinking und Aljoscha Wilms sich schon einen Konkurrenten ins Auto holen, muss die Chemie ja stimmen. Kai Wessels ist der „Neuzugang“ für die Fahrgemeinschaft aus Oldenburg – und nun auch ein Neuzugang beim TSV Wetschen. In unserer Saisonvorschau erzählen die drei Sechser einige nette Anekdoten.

Wetschen/Oldenburg – Noch zwei Trainingseinheiten und ein Testspiel, dazwischen drei Prüfungen fürs Studium – doch Kai Wessels scheint dieses Pensum in seiner dritten Woche beim TSV Wetschen nicht zu stören. „Ich bin echt zufrieden“, sagt der neue Defensivallrounder des Landesligisten. Viel Zeit hat der bisherige Kapitän des SC Twistringen an diesem trainingsfreien Tag aber nicht, denn die Verabredung mit seinem neuen Mitspieler darf nicht warten: „Gleich treffe ich mich mit Aljoscha Wilms zum Lernen.“

Wie praktisch, dass die zwei Mittelfeldmänner der „Blau-Gelben“ dasselbe studieren: Berufsschullehramt. Noch praktischer, dass sie sich dafür beide die Carl-von-Ossietzky-Universität ausgesucht haben und nur 500 Meter voneinander entfernt im Oldenburger Stadtteil Nadorst wohnen.

Der Fahrer bestimmt die Musik im Auto

Ebenfalls ziemlich passend: Teamkollege Kevin Reinking arbeitet ebenfalls in Oldenburg aufs Berufsschullehramt hin, ist mit seinen sechs Semestern aber schon zwei weiter als die beiden anderen. „Da konnte er mir schon helfen“, berichtet Wilms – und muss über so viele Parallelen schmunzeln. Denn alle drei schwitzen zudem noch im selben Fitnessstudio und ackern nun zusammen für den TSV Wetschen. „Dass wir dann auch fast gleich alt sind, ist natürlich umso schöner“, findet Reinking: „Wir haben uns sofort gut verstanden.“ Nun bildet das Trio dreimal wöchentlich eine Fahrgemeinschaft zum Fußball.

Ungeschriebenes Gesetz auf dem Weg. „Der Fahrer bestimmt die Musik“, sagt der 24-Jährige und lacht. Er hört am liebsten Hip-Hop, nicht gerade das bevorzugte Genre von Kollege Wilms. „Der lässt in seinem Auto meist das Radio laufen, damit kann ich auch super leben.“ Wessels hingegen mag ebenfalls Hip-Hop – „also alles gut“, meint Reinking.

Die Gesprächsthemen sind noch nie ausgegangen

Seit einem Jahr fahren er und Wilms zusammen aus Oldenburg nach Wetschen – denn im vorigen Sommer kam der inzwischen 23-Jährige vom TV Dinklage zum TSV. „Befreundet waren wir aber schon seit der C-Jugend“, erinnert sich Reinking an die Zeit im DFB-Stützpunkt Sulingen. „Jetzt hat es sich wieder intensiviert, und seitdem wir zusammen im Auto sitzen, geht die Zeit viel besser rum“, verdeutlicht der ein halbes Jahr Ältere: „Bisher sind uns jedenfalls noch nie die Gesprächsthemen ausgegangen.“

Obwohl sie sich fast mehrmals täglich über den Weg laufen. Beide haben die Schwerpunktfächer Wirtschaft und Sport, und „wir achten darauf, dass wir in denselben Sportkursen landen“, verrät Wilms. Denn gerade das aktuell anstehende Turnen „zählt nicht zu den Paradedisziplinen eines Fußballers“, gesteht „Kev“ kichernd, „zusammen geht da vieles einfacher.“



Manchmal stehen sie im Stau, und mir schreibt jemand aus dem Auto, dass sie sich verspäten. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass sie mal unpünktlich waren.

Sogar Wetscher Niederlagen werden dank der Analyse im Auto erträglicher. „Da kann die Reflexion des Spiels schon den Großteil der Strecke einnehmen“, berichtet Wilms: „Jeder sagt dem anderen dann, wie er ihn gesehen hat – und wir sind meist der gleichen Auffassung.“ Ähnliches berichtet Reinking: „Unterschiedlicher Meinung waren wir bisher eigentlich nie.“



Nun kommt ein weiterer Gesprächspartner in der motorisierten Fußball-Talkrunde dazu. Und Wilms klingt ein bisschen stolz, dass er den „Deal“ mit Wessels eingefädelt hat. „Irgendwann habe ich in der Kreiszeitung eine Geschichte über ihn gelesen, in der stand, dass er bald in Oldenburg studiert – und schrieb ihn an“, erinnert er sich an den Herbst 2020. Wessels fand „das Ganze überragend. So war ich schon seit dem Anfang mit der Orientierungswoche nicht allein, und ich lag mit ,Ali‘ sofort auf einer Wellenlänge.“

Wessels überzeugt sportlich und menschlich

Gut ein Jahr später folgte daraus auch der sportliche Wechsel. Als Wessels eine Möglichkeit suchte, sich unter der Woche fitzuhalten, boten ihm Wilms und Reinking den TSV Wetschen an. Der heute 23-Jährige stieg bei der Fahrgemeinschaft ein, hinterließ bei Team und Trainer Oliver Marcordes auch zwischenmenschlich den richtigen Eindruck – „und irgendwann haben Olli und sein Co-Trainer Sascha Hegerfeld mich gefragt, ob ich mir einen Wechsel vorstellen könnte“. Eine gute Idee, findet Reinking: „Kai hat definitiv die Qualität für die Landesliga.“

Allerdings sind sich die beiden Dienstälteren bewusst, dass sie sich einen Konkurrenten um ihre Plätze auf der Sechserposition ins Auto geholt haben. „Aber in Twistringen hat Kai ja auch öfter als Innenverteidiger gespielt“, relativiert Wessels. Allerdings verrät der Neuzugang, „dass der Trainer mit mir eher im Mittelfeld plant“. Ihm wären beide Rollen recht: „Wir schauen mal, was dabei rauskommt.“

Wilms findet: Der Konkurrenzkampf „bringt einen weiter“

Auf jeden Fall mehr Optionen – da sind sich seine beiden Mitfahrer sicher. „Klar, der Konkurrenzkampf ist größer – aber das bringt einen im Training weiter“, urteilt Wilms: „Als Mannschaft sind wir jetzt jedenfalls noch besser geworden.“ Als Beispiel nennt Reinking, „dass man in den Testspielen jetzt keinen Leistungsabfall mehr erkennt, wenn wir durchwechseln. Der ganze Kader ist in der Breite viel besser geworden.“

Wessels gibt die Blumen postwendend zurück: „Das ist eine richtig gute Truppe mit coolen Typen.“



Nachmittags steht Büffeln statt Ballarbeit an: Kai Wessels (l.) und Aljoscha Wilms treffen sich nicht nur zum Training mit dem TSV Wetschen, sondern auch zum Lernen für ihr Studium – hier in Wilms’ Oldenburger Wohngemeinschaft. © Wessels

Die dementsprechend große Herausforderung rufe bei ihm „eine gewisse Grundnervosität hervor“, gleichwohl traue er sich zu, eine Liga höher zu spielen. „Auf der andere Seite weiß ich, was ich alles zurücklasse: Mit der Mannschaft in Twistringen war ich schon seit der Jugend zusammen, wir haben auch vor und nach dem Spiel viel gemacht. Aber wie ich gehört habe, soll der Zusammenhalt hier in Wetschen auch nicht schlecht sein...“

Ansonsten würden Wilms, Reinking und Lukas Heyer (siehe Infobox unten) diese langen Touren mehrmals wöchentlich nicht auf sich nehmen, verdeutlicht „Ali“. Reinking ergänzt: „Mein Freundeskreis erstreckt sich größtenteils auf dieses Team.“

Großer Teamgeist – deshalb hat’s Reinking „nach dem Training nicht so eilig“

Weil er den Zusammenhalt so genießt, müssen seine Passagiere Geduld mitbringen, wenn er mit dem Fahren an der Reihe ist: „Ich hab‘s nach dem Training nicht so eilig.“



Und nach der Abfahrt kann‘s schon mal gesellig weitergehen – wenn eine ganz andere Musik läuft. „In den Wochen vor unserer Mannschaftsfahrt waren Kevin und ich uns diesbezüglich mal wieder einig: Da wurden meistens Mallorca-Songs gespielt, um auf den aktuellen Stand zu kommen“, verrät Wilms. „Ja“, grinst Reinking, „und diese Vorbereitung hat sich später echt bezahlt gemacht.“

Lukas Heyer geht die Luft nicht aus: Mit Fahrrad zum Training Wenn beim TSV Wetschen das Training beginnt, hat Lukas Heyer sein Aufwärmprogramm schon hinter sich. Denn der Mittelfeldmann des TSV Wetschen pendelt wie seine Teamkollegen Kevin Reinking, Aljoscha Wilms und Kai Wessels zwischen Oldenburg und Wetschen – allerdings nicht im Auto. Nach knapp zwei Stunden im Zug samt Umsteigen in Bremen schwingt er sich am Diepholzer Bahnhof aufs Fahrrad und strampelt die fünfeinhalb Kilometer zum Wetscher Sportplatz. „Das schafft ,Luki‘ locker. Während seiner 90 Minuten auf dem Platz vergießt er ja auch keine einzige Schweißperle“, verdeutlicht sein Trainer Oliver Marcordes.

Davon durfte er sich in der abgelaufenen Serie 27-mal überzeugen. Heyer bestritt alle 26 Landesligaspiele und das Bezirkspokal-Achtelfinale über die volle Distanz.

Nach der Einheit mit dem Landesligisten übernachtet der 26-Jährige bei seinen Eltern in Wetschen – und am nächsten Morgen geht‘s wieder per Pedal und Bahn zur Uni.

„Ja, ich könnte es einfacher haben und in Oldenburg wohnen“, gesteht der Philosophiestudent – um gleich darauf nachzuschieben: „Wenn ich nicht für Wetschen spielen würde.“ Nur: Ein anderer Club kommt für „Luki“ nicht infrage, „denn das hier ist schon etwas Besonderes. So einen Zusammenhalt hatte ich noch in keiner anderen Mannschaft, für die ich bisher gespielt habe.“