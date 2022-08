Jeden Montags geht‘s ins „Heimspiel“ auf der ZSA

Pfeile werfen statt Pässe schlagen: Weyhes Wieczorek improvisiert nach Kreuzbandriss

Von: Gerd Töbelmann

Jeden Montag trifft sich Weyhes Mittelfeldspieler Jesse Wieczorek auf der Zentralsportanlage mit einigen Freunden im Lokal „Heimspiel“, um Dartpfeile zu werfen. © Töbelmann

Was macht ein Fußballer, der kein Fußball spielen kann? Improvisieren! Genau das hat Jesse Wieczorek getan. Der Mittelfeld-Dauerbrenner des Bremer Landesligisten SC Weyhe griff zu den Pfeilen – und kann es trotzdem kaum erwarten, bald wieder auf dem Platz zu stehen. Von seiner Reha mit allem Drum und Dran erzählt Wieczorek in unserer Saisonvorschau.

Weyhe – Es war der 26. September des vergangenen Jahres, als es passierte: Weyhes Mittelfeldspieler Jesse Wieczorek riss sich im Punktspiel bei Rot-Weiß Lemwerder das vordere Kreuzband im linken Knie. Der 23-Jährige hatte kurz zuvor noch das 1:0 geschossen – ohne ihn ging die Partie mit 1:4 den Bach runter. Wieczorek erinnert sich noch genau: „Das war ohne Fremdeinwirkung. Neben dem Kreuzband ist auch noch der Meniskus gerissen. Dabei bin ich vorher noch nie länger als drei Wochen am Stück verletzt gewesen.“

Und es war der Sonntag der Bundestagswahl. Wieczorek war als Wahlhelfer eingeteilt. Es kam nun alles ganz anders.

Abstiegsgefahr als „Motivation, schnell wieder fit zu werden“

Der junge Weyher, der bereits seit dem vierten Lebensjahr für den SCW kickt und seitdem auch nie den Club verlassen hat, dachte ab und an mal über einen Wechsel nach, „aber ernsthafte Gespräche mit anderen Vereinen hat es nie gegeben“. Und er nimmt für sein Hobby viele Mühen in Kauf, denn Wieczorek arbeitet als Verwaltungsfachangestellter in Thedinghausen, zieht bald zu seiner Freundin nach Osterholz-Scharmbeck – und spielt Fußball in Weyhe.

Wieczorek würde es so klar nie aussprechen, aber ohne ihn lahmte das Weyher Mittelfeld doch sehr, geriet der SCW in der abgelaufenen Saison gar kurzfristig in Abstiegsgefahr. „Einige Mitspieler haben mir nach der Verletzung gesagt, dass es ohne mich doch lange nicht so gut läuft. Das war auch eine Motivation, möglichst schnell wieder fit zu werden“, sagt Weyhes Dauerbrenner.



Jeden Montags geht‘s ins „Heimspiel“ auf der ZSA

Exakt zwei Monate nach seiner schweren Verletzung wurde Wieczorek in der Bremer Roland-Klinik operiert. Um das Kreuzband zu ersetzen, wurde aus der Kniekehle ein Teil der Sehne entfernt. Danach lief er sechs Wochen an Krücken und bekam später eine Orthese verpasst. Zweimal in der Woche steht Physiotherapie an („da lasse ich auch keinen Termin aus“). Anfang Mai hat er sich in einem Fitnessstudio angemeldet, um allein Übungen zu machen.

Aber das sportliche Nichtstun nervte ihn sehr. „Ich musste irgendwas machen. Da hatte ich die Wahl zwischen Schach und Darts – und habe mich für die Pfeile entschieden. Einige von meinen Kumpels hatten das schon gespielt, und ich habe dann mitgemacht. Zunächst bei meinen Eltern, dann bei mir in der Wohnung, und jetzt treffen wir uns jeden Montag im Lokal ,Heimspiel’ auf der Zentralsportanlage.“

Im Oktober will Wieczorek wieder im Kader stehen

Aber der Vollblutfußballer sehnt den Tag herbei, an dem er wieder im Kader steht. Anfang Juni fing er mit lockerem Jogging auf der Tartanbahn an. Ab und an hielt er den Ball schon mal hoch. „Im Krankenhaus haben sie mir nach der OP gesagt, dass ich ab dem 26. August wieder voll belasten darf. Im September bin ich im Urlaub. Im Oktober möchte ich wieder im Kader stehen. Ich kann das gar nicht mehr abwarten.“



Doch Wieczorek wirkt auch etwas nachdenklich, wenn er an sein Comeback denkt: „So sehr ich mich darauf freue: Etwas vorsichtig werde ich bestimmt am Anfang noch sein. Und sollte ich mir das Kreuzband nach einmal reißen, dann höre ich mit Fußball auf.“ Aber dann hätte er ja noch die Pfeile...

Die Protagonisten des SC Weyhe. © Schlickmann

Einige Veränderungen beim Landesligisten SC Weyhe: Die neuen Trainer Lutz Repschläger und Daniel Bremer mussten diverse Abgänge verschmerzen, haben aber vielversprechende Neuzugänge auf die Zentralsportanlage gelotst. Zum Fototermin konnten nicht alle Spieler kommen, da die Saison in Bremen erst später anfängt, sodass etliche Spieler noch im Urlaub sind. Auf dem Foto zu sehen sind (vorn v.l.): Ricco Mazurkiewicz, Georg Tylla, Marco Lampe, Yannik Schultka, Chris Plate, Keno Behrmann und Elvedin Bibic sowie (Mitte v.l.): Betreuer Hans Peters, Demir Korac, Florian Richter, Jesse Wieczorek, Bjarne Nagel, Dennis Lampe, Cem Barufe und Trainer Daniel Bremer sowie (hinten v.l.): Torwarttrainer Daniel Denter, Malte Brauns, Mevlud Schill, Joel Braune, Jonas Piepenbrink, Sören Peters, Ken Purnhagen und Trainer Lutz Repschläger. © Töbelmann