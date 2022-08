Brüggemann? Dieckmann ist „ein anderer Typ“

Dieckmann macht‘s wie Ibrahimovic – und hat wieder Spaß am Fußball

Von: Malte Rehnert

Schwer zu stoppen: Sulingens Mittelstürmer Janik Dieckmann (links, hier beim „ALTS-Cup“ gegen Seckenhausens Nick Gerken) bringt enorme körperliche Wucht in sein Spiel ein. © Töbelmann

Trainer Iman Bi Ria weiß: Ein Stürmer muss „gekitzelt werden“. Bei Janik Dieckmann hat‘s funktioniert. Dessen Einstand im Landesliga-Team des TuS Sulingen war beeindruckend. Unsere Saisonvorschau verrät, was der 21-Jährige in dieser Saison erreichen will – und welche großen Parallelen er zu Zlatan Ibrahimovic hat.

Sulingen – Bei seiner Vorstellung auf der Instagram-Seite des TuS Sulingen hat Janik Dieckmann angegeben, dass Zlatan Ibrahimovic sein Lieblingsspieler ist. Und man muss sagen: Passt ganz gut. Zunächst mal optisch. Der TuS-Mittelstürmer (21) und der fast doppelt so alte schwedische Superstar vom AC Mailand (40) tragen Zopf, mögen Tattoos, sind athletische, wuchtige Spielertypen – und beide ziemliche Riesen. Dieckmann ist 1,96 Meter groß, Ibrahimovic 1,95. Und auch fußballerisch gibt es Parallelen. Beide sind beidfüßig und wissen, wo das Tor steht. „Mich beeindruckt seine Aura, seine Präsenz auf dem Platz“, schwärmt Dieckmann über Ibrahimovic: „Und dieses hin und wieder auch mal etwas provokante Selbstbewusstsein.“

Dieckmann selbst hat sportlich eine nicht so erfolgreiche Zeit hinter sich – nun ist der Zlatan-Fan, der 93 Kilogramm auf seine fast zwei Meter verteilt, aber auf dem besten Weg, sein volles Potenzial zu entfalten. Sein Start im Landesliga-Team war jedenfalls verheißungsvoll. Fünf Treffer beim „ALTS-Cup“ in Ristedt – direkt mal Torschützenkönig des stark besetzten Turniers. „Damit habe ich nicht unbedingt gerechnet“, gesteht der Versicherungskaufmann. Gefragt nach Gründen für seinen guten Lauf, kommt eine schnelle Antwort. „Es ist eigentlich relativ einfach“, meint Dieckmann: „Wir haben eine junge, geile Truppe. Alle sind heiß.“ Julian Fehse, Lennart Greifenberg und Timo Hibbeler kennt er noch aus seiner Zeit in der A-Jugend beim JFV Rehden, gemeinsam stiegen sie von der Niedersachsen- in die Regionalliga auf. Ein großer Vorteil, findet Dieckmann: „Man kennt die Laufwege, braucht nicht viel zu reden. Man versteht sich blind.“

Fehse und Greifenberg servieren

Zudem fühlt er sich pudelwohl im Sulinger Spielsystem: „In der Vergangenheit kamen oft lange Bälle auf mich, ich brauche sie aber auch im Strafraum.“ Als Passgeber traten in der Vorbereitung häufiger seine Spezis Fehse und Greifenberg in Erscheinung. An Dieckmanns Seite stürmte mehrfach der Seckenhauser Neuzugang Howard Barbosa (30), neun Jahre älter und mit reichlich Fußball-Erfahrung ausgestattet. „Wir ergänzen uns sehr gut und kommunizieren viel“, findet Dieckmann: „Und Howard macht mir oft die Wege frei, damit ich genug Platz habe.“

Und dann ist da ja auch noch der neue Trainer. Iman Bi Ria setzt voll auf den Mittelstürmer, dessen linker Fuß eine Waffe ist – und der rechte, nach eigener Aussage, nur unwesentlich schwächer. „Er pusht dich, ist nie negativ und sagt dir sofort ins Gesicht, wenn ihm etwas nicht passt“, berichtet Dieckmann über Bi Ria.

Bi Rias besonderer Draht zu Stürmern

In langen Gesprächen hat der Coach das verschüttgegangene Selbstvertrauen wieder freigelegt. „Ein Stürmer braucht verbale Streicheleinheiten und das Gefühl, dass der Trainer auf ihn setzt, diese Sicherheit“, betont Bi Ria, früher selbst ein Torjäger. Wenn es im Kopf nicht klappe, funktionierten selbst die einfachsten Dinge nicht, weiß der 38-Jährige. „Aber jetzt zappelt der Ball links und rechts im Netz. Janik ist wie befreit. Er war schon immer gut, musste eben ein bisschen gekitzelt werden“, urteilt Bi Ria und prophezeit: „Wenn er das so beibehalten kann, wird er in der Torschützenliste der Landesliga weit oben stehen.“

Wie ein gewisser Chris Brüggemann in der vergangenen Spielzeit, in der Sulingen lange und letztlich erfolgreich gegen den Abstieg kämpfte. Mit 25 Treffern hatte Brüggemann immensen Anteil daran – aber wie viele andere Leistungsträger verließ er den Verein, schloss sich dem Bezirksligisten TuS Wagenfeld an.



Brüggemann? Dieckmann ist „ein anderer Typ“

Wird Dieckmann nun sein Nachfolger als Top-Knipser? „Ich möchte möglichst viele Tore schießen, klar“, sagt der 21-Jährige: „aber Chris ist ein ganz anderer Spielertyp als ich.“ Er will einfach versuchen, „die Lücke zu schließen“, ohne ständig verglichen zu werden. Bi Ria plant sowieso, das Toreschießen auf mehrere Schultern zu verteilen: „Wir wollen variabler auftreten.“



Aktuell gesetzt zu sein scheint Dieckmann, einer von Bi Rias „Wunschspielern. Ich kenne ihn seit ein paar Jahren. Als er in Twistringen war, habe ich gedacht: Den hätte ich gerne in meiner Mannschaft.“ Er habe nicht verstehen können, warum Dieckmann beim SCT recht wenig spielte.



Sulingen passt einfach – auch geografisch

Fakt ist, dass der schussgewaltige Angreifer in Twistringen (dorthin kam er vom VfL Oythe) nicht zufrieden war. „Es passte nicht mehr“, sagt Dieckmann: „Ich habe da so ein bisschen den Spaß am Fußball verloren.“ Er schloss sich der „Zweiten“ des TuS an – auch wegen der kurzen Wege. Seine Freundin wohnt in Sulingen, er selbst in Aschen bei Diepholz. Dort ist auch sein Heimatverein. Schon kurz nach seinem Wechsel im vergangenen Winter habe ihn der damalige Sulinger Erstherren-Coach Thorolf Meyer angerufen und ihm eine Perspektive im Landesliga-Team aufgezeigt.



Dort wirbelt Dieckmann nun – und will viel erreichen. Sein ehrgeiziges Ziel: „Ich bin optimistisch und würde gerne unter den Top 5 landen.“

Pinkes HSV-Trikot nur noch im Volksparkstadion Mit seinem pinken HSV-Trikot hat Janik Dieckmann zu seiner Zeit beim SC Twistringen während der Einheiten immer für Aufsehen gesorgt – und vor zwei Jahren auch den kleinen Foto-Spaß mit der Uwe-Seeler-Maske mitgemacht. Beim TuS Sulingen tragen sie nun einheitliche Trainingskleidung – und Dieckmann streift das auffällige Jersey nur noch bei seinen Besuchen im Volksparkstadion über. Drei-, viermal pro Saison sei er da, erzählt der 21-Jährige. Seelers Tod kürzlich hat den Hamburg-Fan „natürlich geschockt. Ich glaube, jeder hätte es ihm gewünscht, dass er einen Aufstieg des HSV miterlebt.“ Klappt es denn diese Saison? „Ich hoffe es“, sagt Dieckmann, „ansonsten sehe ich schwarz.“