Von: Jörg Beese

Ein Erlebnis: Vor mehr als 1000 Zuschauern gewannen Claas Bergmann (links) und der SC Haßbergen das Kreispokalfinale. Davon erhofft sich das Team einen weiteren Auftrieb. © Töbelmann

Der TSV Eystrup, der SC Haßbergen und die SG Hoya freuen sich auf den Start in die neue Spielzeit. Unsere Saisonvorschau gibt einen Überblick über die drei Teams aus der Kreisliga Nienburg.

TSV Eystrup

enn ein Trainer entspannt in die neue Saison schaut, dann ist das Martin Schultz. Der Coach des TSV Eystrup hat seine Mannschaft trotz des frühen Saisonstarts in einen dreiwöchigen Urlaub geschickt und hat erst seit Mitte Juli wieder mit dem Training begonnen. „Die Jungs mussten sich vernünftig regenerieren nach der langen Saison – und da müssen wir nicht beim ersten Pokalspiel schon in Topform sein“, meint der Übungsleiter, der zwar einige Abgänge in Richtung Hoya zu verzeichnen hatte, deswegen aber keine Sorgenfalten auf der Stirn hat: „Wir haben jetzt seit zwei Jahren kontinuierlich die Jugend hoch gebracht und setzen diesen Weg fort.“



Dabei kann er sich auf einen sehr ausgeglichenen Kader stützen, der aber auch viel von einer jugendlichen Rasselbande hat. „Ich musste schon überlegen, wer denn jetzt eigentlich noch zu den Älteren gehört“, gesteht der TSV-Trainer. Denn auch die Neuzugänge kommen weitgehend aus der eigenen A-Jugend, nur mit dem 27-jährigen Adrian Saß kommt ein erfahrener Mittelfeldspieler vom SV Böhme, der gerade erst nach Eystrup gezogen ist.



Setzt weiter konsequent auf den Jugendstil: Martin Schultz. Der Eystruper Trainer will, dass seine „Jungs“ Spaß haben. © Töbelmann

Von der Ausgangsposition her ähnelt Eystrup dem SC Haßbergen vom vorigen Jahr. Viel fußballerische Qualität, doch der Knackpunkt war in der vorigen Serie meistens die Chancenverwertung.



Aber Druck spürt Schultz deshalb keinen: „Die Jungs sollen sich weiter entwickeln und Spaß haben, von daher wäre ich zufrieden, wenn wir ein paar Punkte mehr machen als zuletzt.“ Zuletzt holte der Achte 47 Zähler.

Die Protagonisten Zugänge: Adrian Saß (SV Böhme), Lucas Köhnemann, Fiete Vornkahl, Timo Precht, Mart Bergmann-Kramer (alle eigene Jugend).

Abgänge: Marwan Houra (SV Inter Komata Nienburg), Mivan Houra, Siyar Houra, Jan Al-Suleiman (alle SG Hoya).

Restkader: Jaap-Crein Cordes, Rene Rabe, Thies Bergmann-Kramer, Lasse Born, Philip Segelken, Liam Sander-Fahrenholz, David Dischinger, Christoph Krüger, Joost Cordes, Daniele Romito, Marvin Lührs, Bennett Lührs, Benjamin Ayhan Basara, Marek Lieske, Bastian Broschwitz, Lennart Güsen, Felix Weber, Jan-Philipp Diers, Christoph Diers, Marius Marz.

Trainer: Martin Schultz, im dritten Jahr.

Co-Trainer: Thomas Hellige, Giuseppe Romito und Mark Köhnemann.

Saisonziel: einstelliger Tabellenplatz.

Favoriten: SC Haßbergen, SC Marklohe.

SC Haßbergen

Was für eine Saison für den SC Haßbergen! Gestartet als entspannter Mittelfeldkandidat, avancierte der Club zuletzt sogar zum einzigen Konkurrenten für den späteren Meister aus Rehburg. Als Vizemeister bereits deutlich über den Erwartungen holte Haßbergen zudem noch den Kreispokal und schloss die Saison mit einem Testspiel gegen den Zweitligisten Hannover 96 ab. Die Motivation, zum Saisonausklang sogar zweimal vor mehr als 1 000 Zuschauern gespielt zu haben, dürften die Kicker von Trainer Tim Rehm als Fundament für die neue Saison mitgenommen haben.



Darauf setzt auch der Übungsleiter, der nun einen Platz unter den ersten Drei als Saisonziel ausgibt. „Warum sollten wir uns kleiner machen, als wir zuletzt waren? Das ist doch nur eine logische Konsequenz aus der tollen Saison. Niemand verlangt das von uns, aber als Ziel können wir das doch setzen“, meint Rehm.



In seinem Kader gab es nur wenige Veränderungen. Lediglich der Abgang von Jamil Bchaar zum SC Marklohe schmerzt, dafür kam mit Saad Haso ein erfahrener Bezirksligaspieler von Inter Komata, der zudem als ausgewiesener Spezialist für Standards gilt. Er könnte dem Mittelfeld noch mehr Qualität verleihen. Auch Lennart Williges (vom TuS Bodenteich) soll die Offensive beleben. Defensiv darf sich Rehm auf die gewachsenen Strukturen seines Teams verlassen, das mit 23 Gegentoren in 32 Spielen die beste Abwehr der Kreisliga stellte.

Die Protagonisten Zugänge: Jan Beermann (TuS Drakenburg, bereits in der Winterpause), Saad Haso (SV Inter Komata Nienburg), Lennart Williges (TuS Bodenteich), Hannes Herzog, Mika Klussmeier (beide eigene A-Jugend).

Abgänge: Jamil Bchaar (SC Marklohe), Niko Bultmann (Karriereende), Kevin Dierks (Studium in Passau), Christian Schwab (Eintracht Elbmarsch).

Restkader: Azad Ali, Claas Bergmann, Lukas Blunk, Thomas Bruchmann, Michel Bultmann, Ruben Cordes, Robin Dörfling, Justin Golembiewski, Luca Heise, Christoph Klages, Stephan Lemke, Niklas Mann, Luca Martens, Maxim Penger, Marvin Rübke, Daniel Safarow, Ekrem Serement, Lennart Schwab, Sönke Ubben, Mike Ziehm.

Trainer: Tim Rehm, im zweiten Jahr.

Co-Trainer: Frank Heuer, Stefan Kranz, Steffen Bruns.

Saisonziel: Platz eins bis drei.

Favoriten: SC Marklohe, SV Inter Komata Nienburg, TuS Steyerberg.

SG Hoya

Eine turbulente Saison liegt hinter der SG Hoya. Nach anfänglichen Problemen führte Mario Hollunder die Mannschaft als Spielertrainer aber in der Rückserie in ruhiges Fahrwasser, ehe die Sportgemeinschaft zum Saisonende hin nochmals eine Schwächephase durchlebte. Doch das sollte wohl der Vergangenheit angehören, denn Hoya hat nicht nur seinen Kader zusammengehalten, sondern mit neun Neuzugängen auch im Bereich Quantität massiv aufgerüstet.

Dies könnte gerade im Konkurrenzkampf, wo es zuletzt doch etwas hakte, zu neuem Engagement führen. Um sich noch besser auf sein Team konzentrieren zu können, hat sich Hollunder zudem entschieden, nur noch als Übungsleiter zu agieren und nicht mehr als aktiver Kicker auf dem Platz zu stehen. Und er hat mit dem erfahrenen Hosan Houra einen weiteren Mann an seine Seite bekommen, sodass Hoya nun mit mehr Manpower auf dem Trainingsplatz arbeitet. Hosan Houra hat auch gleich noch drei Familienmitglieder vom Lokalrivalen TSV Eystrup nach Hoya gelockt.



Abschied von der aktiven Zeit: Mario Hollunder (vorn) will ab dieser Saison möglichst nur noch als Trainer und nicht mehr als Spielertrainer für die SG Hoya aktiv sein. © Töbelmann

Totz des Zulaufs bleibt man in Hoya bescheiden, gibt den einstelligen Tabellenplatz als Saisonziel aus. Dabei schaut die Konkurrenz durchaus in die Samtgemeinde, denn qualitativ sollte für Hoya mit diesem Kader ein Platz unter den ersten Fünf realistisch erscheinen. Letztlich dürfte sich der sportliche Erfolg aber daran orientieren, ob es die SG in der neuen Saison schafft, die disziplinären Probleme der Vergangenheit ad acta zu legen.



Das betrifft sowohl die Trainingsbeteilligung als auch die Anzahl der Karten, denn auch 2021/22 rangierte die SG Hoya wieder auf dem letzten Platz der Fairnesstabelle.

Die Protagonisten Zugänge: Mattis Jüttner (SV Duddenhausen), Marfan Alsuleiman, Jan Alsuleiman, Heiwan Houra, Nico Kutter, Mivan Houra, Siyar Houra (alle TSV Eystrup), Hardi Najimaldeen (zuletzt vereinslos), Moritz Finkbeiner (eigene Jugend).

Abgang: Jan Berendt Boyer (inaktiv).

Restkader: Cihan Gören, Christian Wohltmann, Timm Hormann, Paul-Simon Ladwig, Eray Gören, Ridvan Gören, Raad Hamad Haji, Shwaish Slo, Sergen Gören, Silas Finkbeiner, Johan Scheicho, Delil Scheicho, Payman Alcheikh, Marius-Florin Avram, Agyei-Bright Oti, Dervis-David Schlichting, Hakan Gören, Wojciech Pilarski, Hosan Houra, Mario Hollunder.

Trainer: Mario Hollunder, im zweiten Jahr, Hosan Houra, im ersten Jahr.

Saisonziel: Einstelliger Tabellenplatz.

Favoriten: SC Marklohe, Inter Komata.