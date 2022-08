Rehdens erfolgreiche Modellstudie: Leistungsfußball und Arbeit – das kann funktionieren

Von: Daniel Wiechert

Mittendrin: Friedrich Schilling (Mitte) feiert mit Pierre Becken (links) und Kamer Krasniqi. © Krüger

Der BSV Rehden geht in seine elfte Regionalliga-Saison. Viele hatten das dem Dorfverein nach dem Aufstieg nicht zugetraut. Leistungsfußball und Arbeit zu vereinen, sei „eine Herausforderung, aber es kann funktionieren“, betont Rehden-Boss Friedrich Schilling in unserer Saisonvorschau.

Rehden – Ob nun die zehnte oder elfte Regionalliga-Saison bevorstehe, fragt Friedrich Schilling am Telefon nach. Scheinbar ist der Viertliga-Fußball beim BSV Rehden mittlerweile so sehr zur Normalität geworden, dass auch der Clubboss nicht mehr mitzählt. Wenngleich er wenige Augenblicke später betont: „Natürlich hat niemand damit gerechnet, dass wir uns so lange dort halten.“

Zum Ausgangspunkt zurück. Es wartet die elfte Regionalliga-Spielzeit auf die Schwarz-Weißen, der Aufstieg jährt sich in diesem Sommer zum zehnten Mal.



Aufstiegstrainer Jürgen Stoffregen erster Skeptiker

Viele hatten wohl eher geglaubt, dass es für den Dorfverein ein exotisches Intermezzo wird. Sogar beim Aufstiegstrainer herrschte Skepsis, erinnert sich Schilling nun erneut. So große sogar, dass Jürgen Stoffregen freiwillig auf das Abenteuer Regionalliga mit dem BSV Rehden verzichtete. „Mein Verstand sagte: Lass’ es“, begründete er seinen damaligen Abschied.



Das Rehdener Modell mit der Kombination aus Leistungsfußball und Arbeit beziehungsweise Studium sah der ehemalige Profi und Trainer von Hannover 96 wohl zum Scheitern verdammt in der vierthöchsten Klasse Deutschlands. „Ich glaube, man kann mittlerweile sagen, dass man damit sehr wohl erfolgreich sein kann. Es ist eine Herausforderung und schwierig, aber es kann funktionieren“, sagt Schilling.



Lange Trainer-Ahnenreihe – doch Rehden blieb immer drin

Das bewies zunächst Predrag Uzelac. Er führte den BSV Rehden in der Premierensaison auf einen starken neunten Platz und landete damit vor Clubs wie VfB Oldenburg oder SV Meppen. Zudem erreichte Rehden unter Uzelac die erste Hauptrunde im DFB-Pokal und zog das Mega-Los FC Bayern München. Drei Wochen nach dem ehrenwerten 0:5 (0:2) am 5. August 2013 vor 16.600 Zuschauern an der Bremer Brücke in Osnabrück sagte Uzelac Servus. Danach kamen und gingen so einige beim BSV: Björn Wnuck, Andreas Petersen, Daniel Gunkel, Alexander Kiene, Franz und Fabian Gerber, Stephan Ehlers, Stefan Stuckenberg, Wolfgang Schütte, Benedetto Muzzicato, Heiner Backhaus, Maarten Schops, Andreas Golombek lautet die Trainer-Ahnenreihe, ehe Kristian Arambasic im Januar 2022 übernahm.

In all den Jahren hat der ohnehin stets mäßige Zuschauerzuspruch eher noch abgenommen, wie auch Präsident Schilling anmerkt: „Durch Corona hat es noch mal mehr gelitten. Einige trauen sich ja scheinbar gar nicht mehr raus.“ Andererseits bittet der Unternehmer aber auch um eine realistische Einordnung: „Wir sind ein kleines Dorf, natürlich hat Oldenburg oder Delmenhorst ein anderes Zuschauerpotenzial.“

Auf ins elfte Regionalliga-Jahr! Der BSV Rehden will nach dem Niedersachsenpokalsieg und dem Pflichtspiel-Start im DFB-Pokal nun wieder in der vierthöchsten deutschen Klasse für Furore sorgen.