Sahins Knaller bringt drei Punkte – diesmal lobt Bi Ria seine Brinkumer

Von: Malte Rehnert

Zugepackt: Brinkums Keeper Daniel Gerke rückt an Verteidiger Arndt Bockhop heran und schnappt sich die Kugel vor Lehes Rhys-Bernad Chiawah Pufong. © rehnert

Nach dem üblen 0:3 in Vahr wollte Trainer Iman Bi Ria eine Reaktion seiner Bremen-Liga-Fußballer vom Brinkumer SV sehen. Und er sah sie. Mit einem Traumtor sorgte Ridvan Sahin am Samstag bei 32 Grad für das 1:0 gegen LTS und somit drei Punkte. Ein Sonderlob jedoch bekamen zwei andere Brinkumer.

Brinkum – Hochsommerliche 32 Grad, die Sonne knallt gnadenlos auf den Sportplatz des Brinkumer SV am Brunnenweg. Wer kann (wie BSV-Gönner Dieter Burdenski) verzieht sich auf die kleine Steintribüne in den Schatten, um das Heimspiel der Bremen-Liga-Fußballer gegen die Leher TS am Samstagnachmittag zu verfolgen. Und Iman Bi Ria? Wuselt in kurzer schwarzer Hose und blauem BSV-Shirt unentwegt an der Seitenlinie herum. Lobt, feuert an, klatscht in die Hände. Ganz so, als wolle der neue Coach sein Team damit zum Sieg peitschen. Nach 90 Minuten ist er ähnlich erledigt wie seine Kicker auf dem heißen Geläuf. „Meine Stimme leidet bei Spielen immer ein bisschen“, sagt er hinterher. Man hört es. „Aber die Jungs brauchen das, so motiviert zu werden“, meint Bi Ria: „Ich versuche damit, der zwölfte Mann auf dem Platz zu sein.“

Und nach den 90 schweißtreibenden Minuten lässt sich festhalten: Es hat sich gelohnt! Brinkum gewann dank eines Traumtors von Ridvan Sahin mit 1:0 (1:0), holte im fünften Punktspiel den dritten Sieg und rehabilitierte sich vor allem für das desaströse 0:3 beim SC Vahr Blockdiek eine Woche zuvor, nach dem Bi Ria eine zünftige Brandrede gehalten hatte. Nun quasi das Gegenteil: Der 39-Jährige strahlte mit der Sonne um die Wette, als er sein Resümee vortrug: „Ich bin absolut zufrieden und habe das gesehen, was ich gefordert hatte – spielerisch und kämpferisch. Bei diesen Temperaturen so eine Mentalität auf den Platz zu bekommen, war klasse.“

Was für ein Strahl! Aber Ridvan ist bekannt für seinen linken Fuß. Das hat er sehr gut gemacht.

Die Hausherren traten – wie angekündigt – mit einer blutjungen Innenverteidigung an. Arndt Bockhop und Tom Rocek aus der U 19 bildeten die Abwehrzentrale, ließen nur ganz wenig durch und bauten das BSV-Spiel mit flachen Pässen statt langen Bällen auf. „Sie haben es überragend gemacht“, schwärmte Bi Ria und betonte: „Es war absolut die richtige Entscheidung, sie aufzustellen.“ Im Spiel nach vorne gelang den Brinkumern zunächst jedoch – wie zuletzt – recht wenig. Und was macht man dann? Einfach mal aus der Distanz draufknallen! Sahin hämmerte den Ball aus etwa 30 Metern genau in den rechten Winkel zum 1:0 (38.).

Kurz vor der Pause hätten die Gäste, die im Ansatz durchaus nicht ungefährlich waren, gerne einen Elfmeter bekommen. Bennet Grube war von zwei Brinkumern in die Zange genommen worden, doch Schiedsrichter Niklas Hunold pfiff nicht.

Im zweiten Durchgang hatte LTS offensiv außer einem Freistoß an die Latte (85.) fast nichts mehr zu bieten. Brinkum dagegen war fast schon fahrlässig, als Julian Rudi, Enes Tiras und Gordy Mumpese freistehend vergaben. Es rächte sich nicht, der BSV behielt die drei Punkte am Brunnenweg. „Verdient“, wie Bi Ria abschließend urteilte.