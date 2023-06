Ekstase nach Sulinger Klassenerhalt, doch der TuS steigt freiwillig ab - Knelangen neuer Trainer

Teilen

Ekstase in der Nachspielzeit: Sulingens Fyn Hollmeyer (Mitte) erzielt gegen Godshorn in der 90.+2 das 1:1 – das Tor zum Landesliga-Klassenerhalt. Der TuS geht jedoch freiwillig in die Bezirksliga. © terwey

In einem Herzschlagfinale feierte der TuS Sulingen am letzten Spieltag der Fußball-Landesliga den Klassenerhalt. Fyn Hollmeyer erzielte in der Nachspielzeit das alles entscheidende Tor zum 1:1 (0:0) gegen Abstiegskonkurrent TSV Godshorn. Die Sulinger werden dennoch den Gang in die Bezirksliga antreten - freiwillig. Was dahintersteckt und was der neue Cheftrainer Timo Knelangen bei seiner Vorstellung sagt.

Sulingen – Angesprochen auf seine Gefühlswelt an diesem skurrilen Samstag, musste Christian Bei der Kellen trotz aller Anspannung kurz schmunzeln. Der stellvertretende Fußball-Abteilungsleiter des TuS Sulingen hatte eine knappe Stunde zuvor noch die spektakuläre Rettung des Landesliga-Teams verfolgt, ehe er verkündete, dass der Club trotz des sportlichen Klassenerhalts den Gang in die Bezirksliga antreten wird. „Ich muss aufpassen, was ich sage, denn die Entscheidung kommt nicht bei allen im Verein gut an. Es ist aber eine Erleichterung“, sagte Bei der Kellen nach dem 1:1 (0:0)-Heimremis gegen den TSV Godshorn.

Neues Trainerteam: Der stellvertretende Spartenleiter Christian Bei der Kellen (v.l.) stellt Assistent Sascha Feldt, Chefcoach Timo Knelangen, Teammanager Holger König und den spielenden Co-Trainer Marco Brockmann als Gespann für die kommende Saison vor. © Terwey, Fabian

Es sei eine bewusste Entscheidung für einen neuen Weg, nachdem zahlreiche Leistungsträger ihren Abgang bekannt gegeben hatten (siehe Infokasten unten). „In Sulingen für Sulingen“, nennt Bei der Kellen die Ausrichtung, die auch wieder mehr Zuschauer in den Sportpark locken soll.

„In der Landesliga musste man immer auf Externe setzen. Durch sie hatten unsere Jugendspieler wenig Einsatzzeit“, erklärte der designierte Nachfolger des scheidenden Spartenleiters Dominic Brock, dessen Wahl Ende August, Anfang September auf der noch nicht terminierten Mitgliederversammlung erfolgen soll: „Wir wollen aber eine Perspektive bieten. Mit der Landesliga würde man ihnen jedoch absolut keinen Gefallen tun, in der Bezirksliga können wir dagegen jeden mitnehmen.“

Dazu gehört auch das hoffnungsvolle Talent Fyn Hollmeyer, das gegen Godshorn aus zehn Metern einhämmerte (90.+2) und ekstatischen Jubel bei Fans, Mannschaft und Trainern auslöste. Denn das 1:1 des Spielers des Spiels bedeutete an diesem letzten Spieltag die sportliche Rettung auf den letzten Drücker, nachdem Samir Kusumuvic für Godshorn eingeschoben hatte (71.). Die Mission von Trainer Iman Bi Ria war damit erfüllt: „Die Euphorie nehmen wir jetzt mit ins Bezirkspokalfinale.“ Bei Bezirksligist TSV Barsinghausen greifen die Sulinger am Samstag (16.00 Uhr) nach dem Pott. Es ist der letzte Auftritt des Teams in dieser Zusammenstellung

Offiziell verabschiedet: Sulingen-Trainer Iman Bi Ria. © Terwey, Fabian

„Von den Jungs“, die bleiben werden, hatte Bei der Kellen derweil „den Wunsch vernommen, dass sie auch mal ein Bier nach dem Training zusammen trinken wollen“. Dieses Vereinsleben wolle man stärken, betonte Timo Knelangen (41). Der bisherige Co-Trainer und U 15-Coach will dabei mit anpacken. Bei der Kellen stellte den C-Lizenzinhaber am Samstag als Nachfolger des abwandernden Bi Ria vor. Zur Seite stehen ihm in der Bezirksliga, in der die Sulinger zuletzt in der Saison 2012/13 gespielt hatten, der bisherige A-Juniorencoach Sascha Feldt (46) und Marco Brockmann (30), der zum spielenden Co-Trainer aufsteigt. Der langjährige Jugendcoach Holger König (51) fungiert als Teammanager. Passende Junioren-Expertise für den neuen Weg.

TuS Sulingen: Rabens-Abgang bestätigt, Hollmeyer bleibt Sulingens Sturmtalent Jan Rabens wechselt zur kommenden Saison zum Regionalligisten Bremer SV. Das gab der stellvertretende Spartenleiter und designierte Vorstandsboss Christian Bei der Kellen am Samstag bekannt. Die Kreiszeitung berichtete bereits am Donnerstag in einem Online-Artikel über den bevorstehenden Wechsel. Ebenfalls verlassen werden den TuS Keeper Eric Schröder (1.FC Germania Egestorf Langreder), Hasan Dalkiran (SV Hemelingen), Julian Rudi, bei dem laut Bei der Kellen ein Wechsel zum TuS St. Hülfe-Heede im Raum stehe, sowie „zu 95 Prozent“ Cemet Ac. Bereits zuvor waren folgende Abgänge bekannt geworden: Eugen Uschpol (SV Atlas Delmenhorst), Hyoungbin Park (TSV Ottersberg), Julian Fehse, Timo Hibbeler (beide TSV Wetschen), Devin Schmidt, Dustin Mehlhop (beide FC Sulingen). Bleiben werden laut Bei der Kellen Marven Rupp, Janik Dieckmann, Julian Miklis, William Ngama Ngama, Ole Sänger, Marius Niemeier, Marcel Meyer, Aaron Djomatou, Marlon Michael und Fyn Hollmeyer. Auch Theo Klare wolle man halten. Lennart Greifenberg fehlt dem TuS ab August für ein Jahr wegen eines Studiumsaufenthalts in den USA. „Wir sind also noch auf Spielersuche“, so Bei der Kellen.