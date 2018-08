„Rumheulen bringt gar nichts“

BRINKUM - Es läuft nicht rund beim Brinkumer SV. Der Bremer Fußball-Verbandsligist hat nach vier Spieltagen ebenso viele Zähler auf seinem Punktekonto, in der vergangenen Woche wurden dem Meister der Vorsaison vom FC Oberneuland deutlich die derzeitigen Grenzen aufgezeigt (0:4). Brinkums Trainer Dennis Offermann versucht daher gar nicht erst, um den heißen Brei herumzureden: „Wir befinden uns in einer Negativspirale. Die Ergebnisse sprechen Bände. Momentan haben wir nicht die Qualität einer Spitzenmannschaft.“

Das sieht beim kommenden Gegner Bremer SV komplett anders aus. Morgen (Anstoß 19.00 Uhr) wird mit dem Tabellenzweiten das Team der Stunde am Brunnenweg vorstellig. Die Bremer haben mit zwölf Punkten (13:5 Tore) eine blütenweiße Weste. „Sie sind in der Breite sehr gut aufgestellt und haben dementsprechend eine ausgeglichene Qualität in der Mannschaft“, beschreibt Offermann den Kontrahenten, gegen den die Brinkumer im Pokal vor knapp drei Wochen 0:3 unterlagen. „Da haben wir es Bremen mit krassen individuellen Fehlern aber zu einfach gemacht “, erinnert sich der 38-jährige Übungsleiter.

Das mag auch an der damals schon begonnenen Verletzungsmisere des BSV liegen, die sich auch bis morgen nicht entspannen wird. Zwar kehrt Mittelfeldspieler Nicolai Gräpler in den Kader zurück, Marcel Brendel (Halsbeschwerden) fällt allerdings aus, sodass Offermann keine weiteren Optionen hinzubekommt. „Die zahlreichen Ausfälle sorgen dafür, dass derzeit einige, die eigentlich als Perspektivspieler eingeplant waren, die volle Verantwortung tragen müssen“, erklärt Offermann. Gleichzeitig will sich der Übungsleiter deswegen nicht in Selbstmitleid flüchten: „Rumheulen bringt in unserer Lage gar nichts.“

Auch wenn die Gastgeber gegen den Bremer SV lediglich die Außenseiterrolle innehaben, glauben Offermann und seine Mannschaft an ihre Chance. „Wir werden sicherlich nicht in Ehrfurcht erstarren. Auch wenn Bremen bisher ohne Punktverlust dasteht, waren nicht alle Spiele souverän. Wir haben den Anspruch, etwas mitzunehmen“, bleibt der Trainer kämpferisch. - ntr