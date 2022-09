Rotes Schweißband als Glücksbringer: Rekordhalter Sebrantke sieht „besondere Motivation“ beim Bremer Marathon

Teilen

Vorjahressieger: Oliver Sebrantke (LC Hansa Stuhr) gewann 2021 den 16. swb-Marathon in Bremen in einer Zeit von 2:43:56 Stunden. © diekmann

Angespannter als sonst wird Oliver Sebrantke an diesem Sonntag kurz vorm Start sein. Denn der Bremer swb-Marathon ist für den 46-jährigen Athleten des LC Hansa Stuhr die „Topveranstaltung“ schlechthin im Laufkalender. Bei der 17. Auflage des Großevents – mit Start um 9.30 Uhr am Bremer Rathaus – will der Titelverteidiger „wieder aufs Treppchen“ und setzt dabei auf seinen Glücksbringer.

Bremen – „Ich trage stets mein rotes Schweißband bei Läufen. Ich habe es vor meinem ersten Marathon von meiner damaligen Freundin geschenkt bekommen“, erklärt Sebrantke. Die Premiere 2002 in Hamburg weckte beim Bremer die große Leidenschaft für die 42,195 Kilometer. Mittlerweile hat Sebrantke 73 Marathons abgespult, 15 davon in der Hansestadt. Dort ist der Dauergast mit sieben Siegen Rekordhalter.

Fahrradbegleitung dank Sondergenehmigung

Beim jetzigen „Heimlauf“ begleitet ihn Freundin Christina Cordes auf dem Fahrrad – dank einer Sondergenehmigung. Weitere Unterstützung erwartet Sebrantke am Streckenrand: „Jeder kennt mich – und alle zehn Meter wird mein Name gerufen. Diese Motivation genieße ich.“ Und sie könnte ihm helfen, der für ihn widrigen Witterung zu trotzen. Denn der Wetterbericht sieht für Sonntag Schauer bei zehn bis 14 Grad vor. Sebrantke „mag lieber Hitzerennen. Wenn es kühl ist und regnet, wird es schwieriger.“ Ebenso wie mit „zunehmendem Alter, vorne zu landen“.

Kohlwes startet über zehn Kilometer

Mit der größtenteils jüngeren Konkurrenz habe sich der Commerzbank-ITler im Vorfeld deshalb aber nicht extra beschäftigt: „Das sehe ich ja am Start, wer da ist.“ Im Vorjahr habe Sebrantke bereits bei Kilometer 30 alle Konkurrenten abgeschüttelt gehabt, finishte in 2:43:56 Stunden. Sein ärgster Rivale Sebastian Kohlwes vom SV Werder Bremen hatte bei Kilometer 25 mit starken Magenschmerzen aufgeben müssen. Diesmal startet der ehemalige Athlet des LC Hansa Stuhr ausschließlich beim Zehn-Kilometer-Lauf (9.55 Uhr), eine von drei Marathon-Alternativen neben dem Halbmarathon (11.30 Uhr) und dem 800-Meter-Kinderlauf. „Eigentlich laufe ich jedes Jahr einen Marathon. Aber für Bremen war ich trainingstechnisch noch nicht bei 100 Prozent. Und dann hat es für mich auch keinen Sinnt“, erklärt Kohlwes seinen Marathon-Verzicht. Sein Ziel über zehn Kilometer vor den Augen seiner Eltern und etlicher Freunde und Bekannter: 31 Minuten. „Ob es damit zum Sieg reicht, weiß ich nicht, aber ich hoffe auf die Top Drei“, sagt Kohlwes.

Aaron Dorn peilt eine Zeit unter 2:40 Stunden an

Auf dem Treppchen landen könnte auch Aaron Dorn. Der 32-jährige Athlet des LC Hansa Stuhr peilt beim Marathon eine Zeit unter 2:40 Stunden an. „Auf der Hausstrecke will man sich schließlich gut präsentieren“, sagt der gebürtige Bremer vor seinem vierten Start bei dem Event. Der Postzusteller hatte noch im Vorjahr beim Halbmarathon in 1:15:56 Stunden triumphiert.

Für ihn und die Marathonis geht es vom Rathaus aus rund um die Innenstadt entlang des Werdersees zum Botanischen Garten, vorbei am Universum zum Bürgerpark und zur Überseestadt. Abschließend laufen die Athleten entlang bis zum Weserstadion und zurück über den Osterdeich Richtung Ziel. Im Vorjahr waren bei allen Läufen insgesamt 2 700 Athleten am Start. Wenn es nach Sebrantke geht, läuft er als Erster des Marathons am Rathaus ein – mit seinem roten Schweißband.