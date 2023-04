Ramien Safis neue Welt in Rödinghausen

Von: Felix Schlickmann

Härter und schneller geht es in der Regionalliga zu – doch Ramien Safi (links) hat sich schnell an das neue Niveau gewöhnt. © imago images / Michael Ketzer

Er war der alles überragende Spieler des Brinkumer SV – nun startet Ramien Safi in der Regionalliga durch. Wie die neue Welt des Niederländers in der Regionalliga aussieht, verrät er in unserer Rubrik „Was macht eigentlich...?“

Rödinghausen/Sulingen – So richtig scheint Ramien Safi seinen eigenen Worten immer noch nicht zu trauen. „Ich bin gerade auf dem Weg zur Arbeit“, eröffnet der Fußballer das Gespräch, das er gut hörbar aus dem Auto heraus führt – und fügt dann an: „Also zum Training.“

Seit fast einem Jahr lebt Safi seinen Traum, er hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Der Sommer-Wechsel vom Brinkumer SV zum Regionalligisten SV Rödinghausen hat ihn direkt in Profibedingungen hineinkatapultiert – und verdammt glücklich gemacht. „Es ist richtig geil, wirklich schön“, schwärmt der 23-Jährige: „So habe ich mir das Ganze vorgestellt.“

Dauerbrenner Safi hat jedes Spiel absolviert

Jeden Tag steht eine Einheit an, einmal in der Woche sogar zwei. „Es hat sich sehr, sehr viel verändert“, berichtet der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann: „Das ist eine neue Welt für mich, das kannte ich nicht.“ Die Intensität, das Tempo, die wesentlich höheren taktischen Ansprüche, „das ist mit Brinkum nicht zu vergleichen“, sagt Safi lächelnd – und doch hat er sich schnell an all das gewöhnt. Schneller, als er dachte.

„Meine Erwartungen sind übertroffen worden“, gesteht der Niederländer. Als einer von nur drei Spielern im Rödinghauser Kader hat er jede der 30 Partien bestritten, „die Hälfte von Anfang an, die Hälfte von der Bank kommend“, erzählt Safi. Fünf Tore und zwei Vorlagen stehen bei Brinkums überragendem 61-Scorerpunkte-Stürmer der vergangenen Saison auf dem Konto. „Ich bin auf jeden Fall zufrieden“, betont er: „Das habe ich nicht erwartet.“

Ich würde es im Nachhinein immer wieder so machen. Ich habe viel gelernt, bin auf einem anderen Level als damals und auf einem sehr, sehr guten Weg.

Gegen den pfeilschnellen Flügelspieler sehen auch die teils hochkarätigen Gegenspieler häufig alt aus. „Denis Huseinbasic“, nennt Safi einen der bekanntesten Namen, dem er gegenüberstand – im Duell mit der Zweitvertretung des 1. FC Köln. Mittlerweile spielt Huseinbasic regelmäßig in der Bundesliga. „Ansonsten gibt es viele junge Talente, die einen Profivertrag haben, die das Zehnfache von dir verdienen“, schmunzelt Safi: „Man merkt schon, dass sie Technik, Talent, Potenzial, einfach etwas Besonderes haben.“

Und sie alle – inklusive Safi – eint ein Ziel: so hoch wie möglich hinaus zu kommen. „Ich glaube, ich kann noch mehr“, kündigt er an: „Ich gebe natürlich Gas.“

Vertrag in Rödinghausen verlängert

Das wird man in Rödinghausen – wo Safi seinen Vertrag verlängert kürzlich bis 2024 hat – gerne hören. Schließlich ist das Saisonziel noch nicht ganz erreicht. „Wir wollen so hoch wie möglich, uns jedes Jahr verbessern“, sagt er. Derzeit liegt sein Team auf Platz vier, die vergangene Saison beendete sie auf Rang sechs.

Im Westfalenpokal ist die Vorgabe dagegen nicht mehr zu erreichen; Aus in der dritten Runde für den Titelverteidiger. Der Triumph hatte Safi – gleich im ersten Pflichtspiel für seinen neuen Verein – ein DFB-Pokal-Spiel gegen die TSG Hoffenheim beschert. Beim 0:2 nach Verlängerung wurde er in der 94. Minute eingewechselt. „Eines meiner Highlights“, erinnert er sich mit leuchtenden Augen.

Highlight-Spiele en masse

Davon allerdings gab und gibt es einige, von einem weiteren schwärmt Safi bereits im Vorfeld: die Nachholpartie gegen Tabellenführer Preußen Münster (2:2). „Das ist ein sehr geiles Spiel. Flutlicht, zu Hause – was will man mehr?“, sagt er und verrät, was zuvor für ihn am Tag zuvor ansteht: „Um 13.00 Uhr müssen wir da sein, dann haben wir Gegneranalyse und Abschlusstraining, danach noch Behandlung und dann Feierabend.“

Auf seiner täglichen, knapp einstündigen Fahrt vom Wohnort in Sulingen nach Rödinghausen sind diese Ausführungen über die professionelle Vorbereitung das letzte, das Safi sagen kann, dann muss er auflegen – der Fußballer ist bei seiner Arbeit angekommen.