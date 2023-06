Marc Pallentien - ein „Riesengewinn“ für den TuS Lemförde

Willkommen beim TuS Lemförde! Trainer David Schiavone (links) präsentiert Neuzugang Marc Pallentien. © borchardt

Am Sonntag ist Marc Pallentien 50 Jahre alt geworden. Dass er trotzdem weiter im Herrenbereich Fußball spielen möchte, hat der „Sportler des Jahres“ bereits geäußert. Nun steht sein neuer Verein fest: „Palle“ wechselt vom Bezirksligisten TuS St. Hülfe-Heede zum Kreisligisten TuS Lemförde. Seine Verletzungen am Knie hindern ihn nicht daran.

Von Matthias Borchardt

Lemförde – Die Entscheidung ist gefallen: Marc Pallentien, am Sonntag zarte 50 Jahre alt geworden, setzt seine Karriere beim Fußball-Kreisligisten TuS Lemförde fort. Der Wechsel vom TuS St. Hülfe-Heede wurde bereits beantragt.

„Lemförde hat sich redlich um mich bemüht. Das ist ein gut geführter Verein. Außerdem kenne ich einige Spieler“, nennt der Allrounder Gründe, warum er sich trotz anderer Anfragen für die „Lemförder Löwen“ entschieden hat – und schiebt nach: „Es lief ja nicht mehr in St. Hülfe, es sind viele Spieler weggegangen.“ Dass auch er den Club verlässt, stand schon länger fest – nun weiß er auch, wohin es ihn zieht.

Lemfördes Trainer David Schiavone freut sich über den Coup: „Es ist nicht selbstverständlich, dass wir den amtierenden Sportler des Jahres bekommen haben. ,Palle‘ ist ein Riesengewinn für uns.“ Ähnlich sieht es Kapitän Dino Maieli: „Das ist ein schönes Signal für uns als Mannschaft. Ich freue mich sehr über seine Zusage, fußballerisch hilft ,Palle‘ uns weiter.“

Schiavone verspricht sich von Pallentien, mit dem er vor etlichen Jahren bei BW Lohne in einer Mannschaft gekickt hatte, einiges: „Wir erwarten von ihm viel. Er soll die jungen Spieler mit an die Hand nehmen. Nicht nur sportlich gesehen wird er uns weiterhelfen.“

Und auf welcher Position kommt der kopfballstarke Neue zum Einsatz? „Da habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Marc kann fast alles spielen – bei seiner Präsenz vielleicht als Stoßstürmer. Noch ist alles offen“, unterstreicht der 43-jährige B-Lizenz-Inhaber.

Am Dienstag, 11. Juli, startet der letztjährige Tabellenfünfte die Vorbereitung. Dann wird sich zeigen, wie das lädierte rechte Knie (Riss des hinteren Kreuzbands, Meniskuseinriss und Außenbandriss) des ehrgeizigen Fußballers bei Belastungen reagiert. Bisher ging alles gut, eine OP ist nicht geplant. „Mir tat jetzt sechs Wochen lang nichts weh. Ich habe mich zuletzt zwei Wochen bei der SG Diepholz II fit gehalten, konnte schießen und habe keine großen Probleme gehabt“, verrät der Industriekaufmann, für den der TuS Lemförde der zehnte Vereine in seiner Karriere ist. Ans Aufhören denkt Pallentien nach wie vor nicht: „Ich will noch weiter kicken.“