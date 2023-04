Riesenandrang in Aschen: Veranstalter verlängern Springturnier - Schwarz gewinnt M**-Prüfung

Von: Sonja Rohlfing

Teilen

Auf dem siebenjährigen Oldenburger Schimmel Clubber Lang vR holte Hausherr Marcel Kettnaker Platz fünf im L-Springen mit Idealzeit © Sonja Rohlfing

International erfolgreiche Springreiter wie Patrick Stühlmeyer, Tobias Schwarz, Philipp Rüping und Annika Kreuzer trafen jetzt in Aschen auf lokale Größen im Sattel. Die Freiluftsaison der Reitturniere im Kreis Diepholz eröffneten dieser Tage Nicky von Roesgen und Marcel Kettnaker auf ihrer Anlage. Fast 800 Nennungen waren für das Springturnier unter dem Dach des RV Diepholz eingegangen.

Diepholz – „Wir hatten so viele Nennungen, dass wir das Turnier einen Tag länger als geplant machen mussten“, erklärt Marcel Kettnaker. Der Turniersport werde nicht einfacher, merken Kettnaker und von Roesgen dabei an. Das betreffe sowohl Pferdesportler, die unter den gestiegenen Kosten für Futter, Treibstoff oder Tierärzte litten, als auch Veranstalter.

Um letzteren entgegenzukommen, erlaubt die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) weiter Zusatzbeträge oder Organisationskostenzuschüsse. Da machen Kettnaker und von Roesgen aber nicht mehr mit. „Wir haben die Teilnehmergebühren wieder auf das Vor-Corona-Niveau heruntergefahren und die Gewinngelder wieder auf 100 Prozent erhöht. Jetzt tragen sich die Turniere aber nicht mehr“, erläutert Nicky von Roesgen. Beide finden es jedoch wichtig, Amateurreiter und junge Pferdesportler zu stärken.

Lennard Runge vom RFV Steller See blieb auf dem Wallach Chaconner PS im L-Springen mit Idealzeit ebenfalls fehlerfrei. Handelte sich allerdings einen Zeitstrafpunkt ein. © Sonja Rohlfing

Deshalb haben sie ihre Ausschreibung angepasst und Pilotprojekte gestartet. Bei dem Pilotprojekt für Springpferdeprüfungen werden alle strafpunktfreien Ritte platziert. Dadurch sollen Amateurreiter eine reelle Chance erhalten, erfolgreich gegen Berufsreiter anzutreten. Besonders gute Ritte werden anschließend zusätzlich über die Wertnote rangiert. Neu sind auch sogenannte Clear-Round-Springen. Alle Reiter mit einer fehlerfreien Runde werden dabei zum Sieger gekürt.

„Das Prüfungsangebot auf Turnieren verbessert sich insgesamt“, stellt Marcel Kettnaker fest. „Auf die klassische Reitlehre mit der Skala der Ausbildung und gutes Reiten wird mehr Wert gelegt“, freut sich der Ausbilder. Bei den Springprüfungen mit Idealzeit würden zum Beispiel Rhythmus und Rhythmusgefühl belohnt. „So können jeder Reiter und jedes Pferd gewinnen und nicht nur die schnellsten“, verdeutlicht der Springreiter.

Martin Lange vom RFV Ströhen und seine Stute Sunshine absolvierten den Parcours im L-Springen fehlerfrei. Allerdings waren sie etwas zu schnell, dafür gab es in der Prüfung mit Idealzeit einen Zeitstrafpunkt. © Sonja Rohlfing

Spannenden Pferdesport gab es in Aschen allemal zu sehen. Im abschließenden M**-Springen war Lennard Runge vom RFV Steller See bester Reiter aus dem Kreispferdesportverband Diepholz. Auf seiner Hannoveraner Stute Szia holte der 22-Jährige Platz sieben. Es siegte in der nach Leistung geteilten Prüfung Tobias Schwarz vom RV Oldenburger Münsterland auf dem zwölfjährigen Oldenburger Campino. Der gebürtige Badener und Gewinner im European Youngster Cup (U25) 2018 ist seit 2021 bei Paul Schockemöhle angestellt.

Schon in drei Wochen geht es weiter mit vier Tagen Springsport in Aschen. „Wir haben im April schon unser großes Turnier“, erklärt Nicky von Roesgen. Im Sommer sei in diesem Jahr so viel los, deshalb gebe es bei ihnen dann keine weitere Veranstaltung.

17 Prüfungen sind vom 20. bis 23. April ausgeschrieben, darunter zwei S*-Springen. Erhalten hat der Veranstalter auch eine der begehrten Qualifikationen zum Bundeschampionat.

Springturnier in Aschen Standard-Springpferdeprüfung Kl. A*, 1. Abt.: 1. Laetizia Sofie Kucia (RFV Hunteburg) auf Tropenblume – 8.4, 2. Gerald Geessink (RV Oldenburger Münsterland) auf Chacco – 8.1, 3. Katja Ronne (RV Diana Bad Rothenfelde) auf Don’t catch me – 8.0. Springpferdeprüfung Kl. A*, 1. Abt.: 1. Dimitar Kyuchukov (RSC Handorf-Langenberg) auf Armitendro – 7.9, 2. Katja Ronne (RV Diana Bad Rothenfelde) auf A Dream – 7.8, 2. Dimitar Kyuchukov (RSC Handorf-Langenberg) auf Nadir’s Dream. Springpferdeprüfung Kl. A**, 1. Abt.: 1. Dimitar Kyuchukov (RSC Handorf-Langenberg) auf Camira – 8.3, 2. Dimitar Kyuchukov (RSC Handorf-Langenberg) auf LSS Juventus – 8.0, 2. Gerald Geessink (RV Oldenburger Münsterland) auf Capital Bra – 7.7, 3. Katja Ronne (RV Diana Bad Rothenfelde) auf A Dream – 7.7. Standard-Springpferdeprüfung Kl. L, 1. Abt.: 1. Dimitar Kyuchukov (RSC Handorf-Langenberg) auf LSS Juventus – 7.8, 2. Werner Kleimann (RFV Holdorf) auf First on Fire WK. Standard-Springpferdeprüfung Kl. A*, 2. Abt.: 1. Arend Westerholt (RG Klein Roscharden) auf Jamira – 8.0, 2. Stephanie Böhe (PZRV Lühmühlen) auf Corthina SR – 7.8, 3. Merle Güldenstern-Broxtermann (RV Visbeck) auf Delsy Joy – 7.7, 3. Arend Westerholt (RG Klein Roscharden) auf Chester KH – 7.7. Springpferdeprüfung Kl. A*, 2. Abt.: 1. Philip Rüping (RV Oldenburger Münsterland) auf Conlounetto PS – 8.8, 2. Rene Sontag (RV Oldenburger Münsterland) auf Cograna PS – 8.4, 3. Sebastian Elias (RG Klein Roscharden) auf Capital Reef – 8.3. Springpferdeprüfung Kl. A**, 2. Abt.: 1. Laura Strehmel (RV Oldenburger Münsterland) auf Nero – 8.7, 2. Christine Gjerstad (RFV Lastrup) auf Don il faut – 8.6, 3. Philip Rüping (RV Oldenburger Münsterland) auf Conlounetto PS – 8.5, 3. Annika Kreuzer (RTG Silberberghof), auf Chacandro Fly PS – 8.5, 3. Arend Westerholt (RG Klein Roscharden) auf Chacca Pezi H – 8.5. Standard-Springpferdeprüfung Kl. L, 2. Abt.: 1. Christine Gjerstad (RFV Lastrup) auf Don il faut – 8.7, 2. Patrick Stühlmeyer (RV Oldenburger Münsterland) auf Mess with me PS – 8.5, 3. Laura Sutterlüty (RV Oldenburger Münsterland) auf Chaccollon Rouge PS – 8.4. Springpferdeprüfung Kl. L: 1. Emilia Löser (RFV Niedermeisen) auf Shathagnio PS – 8.6, 2. Annika Kreuzer (RTG Silberberghof) auf Chica Bonita – 8.4, 3. Silke Reyer (RFV Westerkappeln-Velpe-Lotte-Verse) auf Caleb – 8.2. Springprüfung Kl. A**, 1. Abt.: 1. Malin Berkemeyer (RFV Holdorf) auf Toto – 0/50.18, 2. Ayleen Krusche (RSC Handorf-Langenberg) auf Filou de Rouge WK – 0/51.99, 3. Maik Balgenort (RC Gut Waldhof) auf Fiderallala Z – 0/54.22 - 2. Abt.: 1. Kai Kröger (RFV Bruchmühlen) auf Ecasira M – 0/50.71, 2. Karen Westermann (RFV Ströhen) auf Qreda’s Girl – 0/52.01, 3. Ira Enneking (RFV Hunteburg) auf Fiodora – 0/54.48. Springprüfung Kl. L mit Idealzeit, 1. Abt.: 1. Yvonne Labs (RSC Handorf-Langenberg) auf Veneziano – 0/67.22, 2. Ayleen Krusche (RSC handorf-Langenberg) auf Call me Carly – 0/67.49, 3. Tippi Heineking (RFV Nendorf) auf C.C. Catch – 0/66.03 - 2. Abt.: 1. Kai Gerloff (RSV Schierbrok) auf Hauptkommissar – 0/67.22, 2. Sebastian Elias (RG Klein Roscharden) auf Callista G – 0/67.40, 3. Amelie Gerdemann (RFV Neuenkirchen/Bramsche) auf Ali Baba – 0/67.68. Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M* (LK 3+4), 1. Abt.: 1. Rene Sontag (RV Oldenburger Münsterland) auf Cornnan, 2. Tihomir Dyankov (RSC Handorf-Langenberg) auf Clooney L, 3. Marcel-Alexander Kettnaker (RV Oldenburger Münsterland) auf Quicksie - 2. Abt.: 1. Anne Högemann (RC Werlte) auf Scarlett, 2. Tihomir Dyankov (RSC Handorf-Langenberg) auf Chacceur, 3. Merle Güldenstern-Broxtermann (RV Visbek) auf Lollipop G. Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M*, 2. Abt., LK 2: 1. Theresa Sutterlüty (Dammer RC) auf El Amigo, 2. Patrick Stühlmeyer (RV Oldenburger Münsterland) auf Diaron OLD, 3. Jessica Freye (TG Bad Zwischenahn) auf Spiffy Flight GR. Springprüfung Kl. M**, 1. Abt.: 1. Tobias Schwarz (RV Oldenburger Münsterland) auf Campino - 0/56.76, 2. Carla Winkelmann (RFV Venne) auf Enno – 0/60.07, 3. Lasse Timmer (RVV Burg Gretesch) auf Colliana – 0/61.74 - 2. Abt.: 1. Mark Finnerty (RFV Löningen-Böen-Bunnen) auf Querina OLD – 0/57.72, 2. Theresa Sutterlüty (Dammer RC) auf Comfrey MM – 0/60.65, 3. Anna-Sophia Schumacher (RF Pfungstadt) auf Paddington – 0/62.22. sor