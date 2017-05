Riesen-Erleichterung im „Käfig“: Der SCT bleibt drin

Twistringen - Von Matthias Borchardt. Spieler, Trainer und Verantwortliche lagen sich nach dem Abpfiff in den Armen: Durch einen 2:0 (0:0)-Erfolg über den Tabellendritten SV Heiligenfelde sicherten sich die Kicker des SC Twistringen am Sonnabend den Verbleib in der Fußball-Bezirksliga. Torschütze Niklas Hiller strahlte: „Ich bin total erleichtert, wir haben den Klassenverbleib aus eigener Kraft geschafft.“

Twistringens Simon Beuke ließ sich im Kreise seiner Mitspieler erst einmal eine Flasche Pils schmecken: „Die Anspannung war in den vergangenen Wochen eminent. Die Erleichterung ist riesengroß, dass wir nicht in die Relegation müssen.“ Auch SCT-Coach Stefan Müller freute sich über den Sieg: „Aufgrund der zweiten Halbzeit haben wir verdient gewonnen – in der Defensive standen wir gut.“

Der in Twistringen wohnende Heiligenfelder Trainer Walter Brinkmann wertete die Niederlage als nicht so tragisch: „Wir haben uns bei den hohen Temperaturen nicht versteckt. In der zweiten Halbzeit waren die Twistringer besser. Deshalb geht das 2:0 auch in Ordnung.“ Den dritten Platz seiner Mannschaft wertete der 55-Jährige als Erfolg.

Vor 200 Zuschauern wollten die Gastgeber auf dem B-Platz („Käfig“) den einen noch fehlenden Punkt zur endgültigen Rettung unbedingt holen. „Wir haben engagiert gespielt“, urteilte Beuke. Die Vierer-Abwehrkette mit den beiden Innenverteidigern Andre Marischen und Beuke sowie Danny Lange (links) und Kevin Diekmann (rechts) auf den Außenbahnen stand gut. Bei hochsommerlichen Temperaturen riskierten beide Mannschaften zunächst nicht viel. Die erste Chance besaßen die Twistringer: Nach einem Lange-Pass schoss der quirlige Timo Hiller den Ball neben den Kasten (11.). Zwei Minuten später rasierte Torben Schmidt auf der anderen Seite die Latte (13.).

Gleich nach der ersten Trinkpause unterlief SVH-Innenverteidiger Martin Roughley ein Ballverlust, Christoph Hainke jagte die „Pille“ neben den Pfosten (21.). Der Tabellenzehnte bemühte sich weiter um den Führungstreffer, spielte nach vorn: Mittelfeldakteur Philipp Meyer bediente Timo Hiller, der leitete die Kugel zu seinem Bruder Niklas weiter, der an SVH-Keeper Jörn Wachtendorf scheiterte (32.). Kurze Zeit später verhinderte SCT-Torwart Mark Schultalbers das 0:1. Nach einem Einwurf von Marvin Godesberg stand Kreativspieler Björn Isensee plötzlich frei, brachte allerdings den Ball nicht am 22-Jährigen vorbei (35.).

Gleich nach dem Seitenwechsel tankte sich Timo Hiller von der rechten Seite in den Strafraum, wurde von Martin Roughley von den Beinen geholt. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte SCT-Kapitän Nils Warnke zum 1:0 (48.). Die „Blaumeisen“ setzten nach. Timo Hiller behauptete sich erneut, passte den Ball von rechts zu seinem Bruder Niklas, der mit der Hacke zum 2:0 (57.) traf. Jubelnd lagen sich die Twistringer danach in den Armen. Auch Co-Trainer Michael Schultalbers wirkte erleichtert: „Das war eine ganz schöne Drucksituation für uns.“ Anschließend hatten die Platzherren das Spiel im Griff.

Heiligenfeldes Till Meiners hätte mit einer verunglückten Kopfball-Rückgabe Torwart Wachtendorf beinahe noch zum 0:3 (64.) überrascht. Das Leder ging aber ins Aus. „Nach dem 0:2 haben wir das Spiel nicht mehr kontrolliert“, sagte Brinkmann. Die Gäste hatten nach einer Ecke von Niklas Hiller sogar noch einmal Glück, als Beuke die „Pille“ freistehend neben den Pfosten setzte (78.). In der Schlussminute kamen die SVH-Kicker noch einmal gefährlich vor das gegnerische Tor, doch Mark Schultalbers wehrte den von Mirko Labbus geschossenen Ball ab (90.). Danach war Schluss, und die Twistringer feierten ausgiebig den Verbleib in der Bezirksliga.