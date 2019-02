Rieken: „Wir werden uns besser präsentieren“

Barnstorf - Nach dem schwachen Auftritt gegen Aufsteiger TSG Hatten-Sandkrug (27:36-Pleite) ist bei den in den Abstiegskampf verwickelten Oberliga-Handballern der HSG Barnstorf/Diepholz Wiedergutmachung angesagt. Das verspricht Barnstorfs Trainer Dag Rieken vor der schweren Auswärtsaufgabe am Sonntag (Anwurf 17 Uhr) beim Tabellenzweiten TV Bissendorf-Holte: „Wir werden uns besser präsentieren.“ Der 49-Jährige hat mit der Mannschaft die desolate Vorstellung aufgearbeitet: „Die Spieler waren selbstkritisch. Es hat beispielsweise die Körpersprache gefehlt.“

„Wir stehen in so einem Spiel nicht unter Druck. Von uns erwartet niemand einen Sieg - und genau das macht uns stark. Wir müssen wieder als Team auftreten und den schlechten Auftritt gegen die TSG Hatten-Sandkrug so schnell wie möglich vergessen. Am Anfang steht es immer 0:0, die Chance wollen wir nutzen“, unterstreicht HSG-Mannschaftskapitän Cedric Quader. Der Kreisläufer legt aufgrund von starken Achillessehnenschmerzen eine Pause ein. Er hat eine Eigenblutbehandlung begonnen, bekommt auch weiterhin Anwendungen vom Physiotherapeuten. Nicht dabei ist am Sonntag außerdem Mittelmann Piet Gerke, der sich um 14 Uhr mit der Bundesliga-A-Jugend der SG HC Bremen/Hastedt beim BSV 93 Magdeburg vorstellt. Wieder zum Kader stoßen die Rückraumakteure Etrit Xhafolli und Arunas Srederis. Und ins Tor kehrt Routinier Donatas Biras zurück. Der Litauer fand zuletzt keine Berücksichtigung, da er nicht trainiert hatte.

Die Rollen sind für Rieken verteilt: „Wir sind Außenseiter in Bissendorf.“ Der B-Lizenz-Inhaber weiß, dass sich die Gäste erheblich steigern müssen: „Wir dürfen keine freien Würfe zulassen, müssen besser in der Abwehr stehen und vorn unsere Angriffe konsequent abschließen.“ Er sieht es als Vorteil an, dass seine Schützlinge „nicht unter Druck stehen“.

Herausragender Akteur beim TV Bissendorf-Holte ist Mittelmann Christian Rußwinkel. Rieken lobt den mit 121/47 Toren besten Werfer der Gastgeber: „Er ist der Denker und Lenker seiner Mannschaft.“ Gefahr droht dem Tabellenzehnten auch von den Rückraumakteuren Fabian Rußwinkel (102/3) und Jonas Grass (45/1) sowie Kreisläufer Simon Bennet Mayer (66). Die Hinpartie gewann das Team von Coach Henning Sohl mit 29:27. Auf ein Wiedersehen dürfte sich vor allem Ex-Spieler Steffen Brüggemann freuen. mbo