Riedemann fühlt sich gut vorbereitet

Wieder Podium? Im vergangenen Jahr belegten Christian Riedemann (re.) und Michael Wenzel Platz zwei in Sulingen. Vielleicht geht es am Samstag ja noch besser. Foto: vogler

Sulingen – Das Ziel hat er klar vor Augen: Lokalmatador Christian Riedemann will mit seinem Beifahrer Michael Wenzel im 272 PS starken VW Polo GTI R5 (Team BMA) am Wochenende die 32. ADAC Rallye „Rund um die Sulinger Bärenklaue“ gewinnen und damit seinen Gesamtsieg von 2016 wiederholen. „Seine Heimrallye zu bestreiten, dürfte für jeden Rallyefahrer etwas ganz Besonderes sein. Die vielen Fans, Freunde und Familie entlang der Strecken schaffen einfach eine einmalige Atmosphäre. Michael und ich konnten uns in den letzten Wochen gut auf die bevorstehende Rallye vorbereiten. Wir wissen, dass wir schnell sind – das haben die Zeiten in Sachsen und Stemwede gezeigt“, sagt Christian Riedemann.

Bei der 32. ADAC Rallye „Rund um die Sulinger Bärenklaue“ gehen insgesamt 60 Teams aus neun Ländern an den Start. „Wir hatten uns zwei Wochen vor der Rallye Deutschland etwas mehr Teilnehmer erhofft“, sagt Heinfried Leymann von der organisierenden MSG Sulinger Land. Doch viele Rallyes seien in diesem Jahr terminlich zusammen gefallen – „das kostet alles Teilnehmer“, erläutert Leymann. Denn wer bei der einen Rallye ausfalle, schaffe es oft nicht rechtzeitig, sein Auto für die nächste Veranstaltung wieder fahrbereit zu machen.

Dennoch: Mit dem Teilnehmerfeld sind die Organisatoren zufrieden. „Es gehen zwölf R5-Boliden an den Start. Das ist die höchste und leistungsstärkste Klasse, die in Deutschland zugelassen ist“, sagt Leymann. Die aktuellen Stars der deutschen Rallye-Szene sind auf jeden Fall dabei: Einer der Top-Favoriten für den Gesamtsieg 2019 ist der deutsche Rallyemeister der Jahre 2016 und 2017 Fabian Kreim mit seinem Beifahrer Tobias Braun im Skoda Fabia R5. Sie haben bereits die ersten beiden DRM-Läufe, die Saarland-Pfalz Rallye sowie die Rallye Stemweder Berg, gewonnen und liegen in der DRM-Wertung in Führung. Auch mit Hermann Gassner jr. und seiner österreichischen Co-Pilotin Ursula Mayrhofer im Hyundai i20 R5 ist zu rechnen: Sie belegten den dritten Gesamtrang bei der Saarland-Pfalz Rallye sowie Platz zwei bei der Rallye Stemweder Berg.

Die Sulinger Rallye läutet die zweite Hälfte der ADAC Rallye Masters und der Deutschen Rallye Meisterschaft ein. Außerdem sind die Internationale Niederländische Meisterschaft und der ADAC Rallye Cup fester Bestandteil der diesjährigen Veranstaltung.

Los geht es morgen mit dem Shakedown in Lindern. Hier haben die Teams von 17 bis 20 Uhr die letzte Gelegenheit, vor dem offiziellen Teil einige Testfahrten durchzuführen. Am Freitag startet die Rallye um 17.01 Uhr auf dem InForma-Gelände in Sulingen. Danach stehen mit den Prüfungen „Dillenberg“ und „Nechtelsen“ zwei Wertungsprüfungen (WP) auf dem Zeitplan. Diese werden je zweimal gefahren. Am Samstag werden weitere neun Prüfungen absolviert, unter anderem in Brake, Sudbruch, Wedehorn – und auch auf dem Herzstück der Sulinger Rallye, dem IVG-Gelände in Steyerberg. Mit 25 Kilometern Länge ist die Wertungsprüfung auf dem einstigen Munitionsdepot mit ihren verschlungenen Wegen die längste und wohl anspruchsvollste der Rallye. Auch hier werden zwei Durchgänge gefahren.

Den Abschluss bildet die WP 13 als Rundkurs in Sulingen im Gewerbegebiet West – ein echtes Highlight für Zuschauer. „Aber auch in den anderen Wertungsprüfungen gibt es Zuschauerpunkte, sogar auf dem IVG-Gelände“, unterstreicht Leymann. Die einzelnen Punkte sind auf den Karten eingezeichnet, die im kostenpflichtigen Programmheft zu finden sind. Wer bei der Siegerehrung dabei sein will: Diese findet nach 13 Wertungsprüfungen über 149 Kilometer nach dem Rundkurs ab 19.03 Uhr auf der Diepholzer Straße statt.

Aus der Region sind ebenfalls mehrere Teams am Wochenende am Start: Nico Knacker (MSC Siedenburg) startet mit seiner Beifahrerin Ella Kremer, die in diesem Jahr in der FIA Junior Rallye Weltmeisterschaft fahren. Momentan belegt Knacker Platz zwölf in der Junior Rallye Weltmeisterschaft. Matthias Rathkamp (AMC Asendorf) ist mit Larissa Knacker (MSC Siedenburg) in einem Ford Fiesta ST unterwegs. Der Hustedter Christian Lemke und sein Asendorfer Beifahrer Mika Jordan (beide AMC Asendorf) fahren in diesem Jahr im Opel Adam R2 die ADAC Rallye Masters und sind ebenfalls in Sulingen dabei.

Weitere Informationen gibt es unter www.rallye-sulingen.de. ine