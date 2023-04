Rico Lüllmann knackt Kirchdorf: Doppelpack bei Bahrenborstels 2:0-Derbysieg

+ © Krüger Knipser und Kämpfer: Rico Lüllmann (r.), hier gegen Kirchdorfs Alexander Melloh und Claas Menke (von rechts), entschied das Derby für den TSV Holzhausen-Bahrenborstel mit seinen zwei Toren und war auch sonst viel unterwegs. © Krüger

Rico Lüllmann war der gefeierte Derbyheld. Der Knipser führte Fußball-Kreisligist TSV Holzhausen-Bahrenborstel mit seinen zwei Treffern zum 2:0-Sieg beim TuS Kirchdorf. Trainer Aslan Akan schwärmte aber noch aus ganz anderen Gründen von seinem Stürmer.

Kirchdorf – Nach 85 Minuten hatte Rico Lüllmann vorzeitig Feierabend. Sein Trainer Aslan Akan ermöglichte dem Doppel-Torschützen des TSV Holzhausen-Bahrenborstel den Sonderapplaus der Mitspieler und jenen der knapp 100 Zuschauer, die den Gästen in diesem Kreisliga-Derby beim TuS Kirchdorf die Daumen drückten. Lohn für einen Stürmer, der am Samstag längst nicht nur vorn lief und lauerte, sondern oft bis zum eigenen Strafraum zurückrannte, um mal eben zum Einwurf zu klären. „Das ist ein Spieler, den sich jeder Trainer wünscht“, verdeutlichte Akan nach dem 2:0 (2:0)-Sieg: „Ja, er ist eigentlich in der Spitze, sich aber nicht zu schade, die Drecksarbeit für andere zu machen.“

Wasserschlacht: Aslan Akan begeistert vom Pressing

Jene Drecksarbeit belegte sein ehemals weißes Trikot, das er nach dieser Wasserschlacht am Samstag strotzend vor Matsch wohl in die Kabine stellen konnte. Und ein Beleg dafür, dass er mit seinen Kollegen in diesem Nachbarschaftsduell die passende Einstellung zeigte. „Es war eine starke Mannschaftsleistung“, schwärmte Akan von seinem Kollektiv, das ihn oft vor „Luxusprobleme“ stelle: „Jeder Einzelne hat sich heute reingehängt und hatte seine Presssingmomente.“

Fußball-Kreisliga: TuS Kirchdorf - TSV Holzhausen-Bahrenborstel 0:2 (0:2) Kirchdorf: Logemann - H. Hein, B. Breuer, Melloh, L. Breuer, Thiermann (46. Chr. Albers), Seebach (80. L. Hein), Menke (80. Honebein), Schacht, Windhorn (80. Lüschow), Kannengießer (21. Kellermann). Holzhausen-B.: B. Brokate - Meyer, Stelloh, M. Brokate, T. Lüllmann, Dreistein (76. M. Wiegmann), Iovanovici (82. Rohlfs), Klingenberg, R. Lüllmann (86. Giesbrecht), Berghorn (67. Schomburg), Schröder. Tore: 0:1 (43.) R. Lüllmann, 0:2 (45.+2) R. Lüllmann (Foulelfmeter). Schiedsrichter: Andre Schröder (SV Dreye).

Eine Mentalität, die Kai Bredemeyer bei seinen Fußballern streckenweise vermisste: „Wir waren nicht richtig präsent – nicht so, wie wir uns das für dieses Derby zu Hause vorgenommen hatten“, monierte Kirchdorfs Coach: „Wir hätten mehr riskieren müssen, denn wir wollten auf einen Punkt an Holzhausen ranrücken.“

Das hätte nach der Pause mit dem deutlich engagierteren Auftritt der Platzherren sogar noch klappen können – denn die zweite Halbzeit mit guten Chancen in der Anfangsphase ging an sie. Aber die erste gehörte dem Samtgemeinde-Rivalen.

Spieler des Spiels: Rico Lüllmann Stürmer, Rechtsaußen, dann plötzlich Ausputzer hinten rechts: Bahrenborstels Topscorer fiel weit mehr als durch seine beiden Tore auf.

Erwartungsgemäß übernahm der Tabellenneunte gegen den abstiegsbedrohten 14. früh die Regie. Daniel Iovanovici gab nach 70 Sekunden den ersten Warnschuss aufs Gehäuse von Finn Logemann ab – doch der Keeper war auf dem Posten. Erstmals gefährlich vor dem TSV-Kasten wurde es bei einem Kopfball von Laurids Breuer, der allerdings sichere Beute von Schlussmann Bennett Brokate war (9.). Abermals Breuer blieb mit einem Konter am zweikampf- und laufstarken Innenverteidiger Björn Klingenberg hängen (10.). „Wir wussten, dass es Kirchdorf oft mit langen Bällen auf Breuer versuchen würde, deswegen hat sich einer immer mal wieder zurück in die Kette fallen lassen“, erklärte Akan, warum Kirchdorfs Kapitän keinen leichten Stand hatte.

Rico Lüllmann stochert ein und verwandelt Elfer

Auf der anderen Seite fand Jannik Berghorn per Kopf in Logemann seinen Meister (23.), fünf Minuten später senkte sich ein Weitschuss des oft anspielbereiten TSV-Mittelfeldackerers Fabian Dreistein gefährlich in Richtung Querbalken – da musste sich Logemann ganz schön strecken. Kurz vor der Pause schlug es dann allerdings doppelt hinter ihm ein – verursacht durch Rico Lüllmann: Erst roch er den Braten bei einem zu kurzen Rückpass von Yannik Thiermann und stocherte den Ball zum 1:0 rein (43.), dann verwandelte er den von Thiermann an ihm verschuldeten Elfmeter unten rechts zum 2:0 (45.+2). „Bis dahin war’s ein typisches 0:0-Spiel“, fand Bredemeyer, der Pechvogel Thiermann nach der Pause in der Kabine ließ. Für ihn kam der langjährige Erstherren-Knipser Christoph Albers.

Bennett Brokate entschärft Christoph-Albers-Freistoß

Aber auch sonst wirkten die Gastgeber wie ausgewechselt. Zunächst musste Logemann noch per Flugeinlage gegen Iovanovici retten (51.), „aber in den ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit war bei uns richtig Leben drin“, fand Bredemeyer. Keno Kellermann zielte aus halblinker Position am langen Eck vorbei (53.). Das gleiche Pech hatte Laurids Breuer zwei Minuten später. Beim 22-Meter-Freistoß von Christoph Albers flog Brokate sehenswert in die richtige Ecke und entschärfte das Geschoss (60.). „Richtig Zwingendes haben wir danach aber nicht mehr herausgespielt“, bedauerte Bredemeyer. „Wir haben zwar nicht viel zugelassen, aber jetzt müssen wir eben woanders die Punkte holen.“