Sportlerwahl: Reuter „fassungslos“ nach Überraschungssieg im Ultra Triathlon Extreme auf den Lofoten

Von: Christiane Golenia

Nach Strapazen im Ziel: Arne Reuter feiert seinen Überraschungssieg beim Ultra Triathlon Extreme auf den Lofoten. © Privat

Mal gar nichts tun, muss auch mal sein, findet Arne Reuter. Eine ungewöhnliche Aussage für einen Triathleten, der auf der Langdistanz unterwegs ist. Sind Triathleten denn nicht ständig am Trainieren? Nicht Arne Reuter. Der Athlet des SC Weyhe zehrt immer noch von seinem bislang größten sportlichen Abenteuer. Im August startete der 47-Jährige auf den Lofoten beim Ultra Triathlon Extreme. Nach vier Kilometer Schwimmen im Nordmeer, 196 Kilometern auf dem Rad und einem Lauf über 45 Kilometer siegte Reuter völlig unerwartet in 13:28:47 Stunden. „Ich war fassungslos“, sagt er.

Weyhe – Für Langdistanzathleten ist regelmäßig ein Ironman das Nonplusultra. 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radeln, am Ende einen Marathon laufen, dabei die eigenen Möglichkeiten ausschöpfen. Reuter absolvierte 2014 den Ironman Kalkar in 9:50 Stunden, 2015 den Challenge Roth in 9:46 Stunden, 2018 den Ostseeman in Glücksburg in 9:28 Stunden. Überall gehörte er zu den Besten in seiner Altersklasse. Und stellte fest: „Alles ist ziemlich berechenbar.“

Triumph in in Hannover-Limmer

Völlig unberechenbar war auch das Rennen auf den Lofoten, jener Inselgruppe vor der Küste Nordnorwegens, bekannt für seine faszinierende Natur und die extremen Wetterwechsel. Nachdem Reuter während der Coronazeit sein Faible für den Ultralauf entdeckt hatte, entschied er sich für einen Start beim Ultra Triathlon Extreme. Als Vorbereitung testete er beim Vierlanden-Triathlon als Sieger der Altersklasse M 45 schon mal extremes Wetter. Eher „unspektakulär“ war danach das Rennen in Hannover-Limmer. Ebenfalls auf der Mitteldistanz wurde er dort Landesmeister und Norddeutscher Vizemeister seiner Altersklasse.

Reuter musste sich am Berg abseilen

Dann ging es gemeinsam mit Ehefrau Sandra im Wohnmobil auf die Lofoten. „Wir haben dort eine tolle Gemeinschaft zwischen Athleten, Supportern und Helfern erlebt“, berichtet Reuter. Und ein Rennen der Extreme. Für das Schwimmen im zwölf Grad kalten Wasser („Nach 100 Metern Stechen und Pieken merkst du von der Kälte nicht mehr viel“) benötigte der Weyher nur 1:07 Stunden und bedankte sich dafür beim Weyher Schwimmtrainer Per Dunker. Auf dem Rad legte Reuter trotz Wind und 2 800 Höhenmetern in nur 5:57 Stunden die schnellste Zeit vor. Auf der Laufstrecke betrug der Vorsprung zunächst 30 Minuten. Doch dann kamen schwere letzte und sehr einsame 25 Kilometer über zwei Bergen mit 1 000 und 400 Höhenmetern. „Wir wurden mit Sicherheitsausrüstung ausgestattet, ein Handy war Pflicht. Es wurde so steil, dass ich mehr kletterte als lief. Ich brauchte bis zu 22 Minuten pro Kilometer. Ich musste auf aufgeweichtem Boden, Geröllfeldern und Felsen meinen Weg suchen. Bergab kamen Krämpfe. Am zweiten Berg musste man sich dazu über eine längere Strecke abseilen.“ Über den GPS-Tracker verfolgten zuhause viele Sportfreunde die Tortur, sahen, dass der Vorsprung zwischenzeitlich auf fünf Minuten zusammengeschmolzen war. Die Aufmunterung aus der Heimat kam bei Reuter an: „Das Handy vibrierte ständig.“

Strapazen vier Tage lang in den Knochen

Im Ziel betrug der Vorsprung auf den Zweitplatzierten, einen Norweger von den Lofoten, über neun Minuten. Die Siegerehrung am Tag nach dem Rennen war der krönende Abschluss eines „wahrscheinlich einmaligen Erlebnisses“. Vier Tage habe er gebraucht, um wieder normal gehen zu können, gesteht Reuter. Sechs Wochen später gelang dann beim Skagen-Marathon schon wieder ein dritter Platz in 2:57 Stunden.

