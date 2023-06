Rettung oder runter: Der TuS Sulingen im Abstiegs-Endspiel gegen Godshorn

Von: Fabian Terwey

Einschwören fürs Finale: Der TuS Sulingen kämpft am Samstag um den Verbleib in der Fußball-Landesliga. © Krüger

Fußball-Landesligist TuS Sulingen kämpft am Samstag im Kellerkrimi um die Rettung. Das Team von Trainer Iman Bi Ria benötigt im Abstiegs-Endspiel gegen den TSV Godshorn einen Punkt zum Klassenerhalt. Warum die Sulestädter im Sportpark auf den Kunstrasen ausweichen und was Gästetrainer Guido Schustereit dazu sagt.

Sulingen – Ja, die Anspannung ist da. Das räumt Iman Bi Ria ein. Denn für den Trainer und seinen TuS Sulingen kommt es am letzten Spieltag der Fußball-Landesliga zum Showdown. Rettung oder runter? Darum geht es, wenn der direkte Konkurrent TSV Godshorn zum Abstiegs-Endspiel (Samstag, 16.00 Uhr) in den Sportpark kommt.

Schlaflose Nacht für Bi Ria?

„Man überlegt natürlich viel“, sagt Bi Ria angesichts der Bedeutung des Spiels. Eine schlaflose Nacht befürchtet der zum Saisonende scheidende Trainer von Freitag auf Samstag aber nicht. „Denn ich weiß ja, was die Jungs können“, erklärt der 38-Jährige: „Mental sind sie sehr, sehr gut drauf. Und wenn wir unsere Leistung abrufen, werden wir die Liga halten.“

Ein Punkt reicht dem TuS Sulingen zum Klassenerhalt

Zum Klassenerhalt genügt dem TuS, derzeit auf Nicht-Abstiegsplatz elf, schon ein Remis – er hat zwei Punkte mehr als Godshorn. Bei einer Niederlage zögen die Gäste dagegen vorbei und das Bi-Ria-Team wäre auf Schützenhilfe angewiesen. Denn sowohl Garbsen (gegen Sarstedt) als auch Eldagsen (gegen Bavenstedt) könnten den Sulingern mit Heimsiegen den Nicht-Abstiegsplatz entreißen.

Personal: Gleich mehrere Fragezeichen beim TuS Sulingen Einige Spieler des TuS Sulingen drohen laut Trainer Iman Bi Ria im Endspiel um den Klassenerhalt auszufallen. So laboriere Julian Fehse an Achillessehnen- und Fersenproblemen. Marven Rupp und Marco Brockmann leiden an Oberschenkelblessuren. Hyoungbin Park quäle sich laut Coach mit einer Bänderdehnung herum. Hasan Dalkiran fehlte unter der Woche im Training, nachdem er am vergangenen Sonntag Vater eines Sohnes geworden war. Student Theo Klare werde es wegen einer Prüfungsvorbereitung erst zur zweiten Halbzeit in den Sportpark schaffen.

Schlechte Erfahrung mit dem Liveticker

Den bangen Blick in den Liveticker der Parallelspiele will sich Bi Ria aber ersparen. Damit habe der Trainer bereits am vergangenen Sonntag negative Erfahrungen gemacht – als seine Mannschaft bereits aussichtlos mit 0:2 bei Meisterschaftsanwärter Krähenwinkel/Kaltenweide zurücklag und Eldagsen und Godshorn gewannen.

Godshorn-Coach Guido Schustereit: „Sulingen hat mehr zu verlieren“

Sulingens jetziger Gegner erspielte sich durch das 1:0 gegen Garbsen erst sein Endspiel. „Vor vier, fünf Wochen hätte das keiner gedacht, aber wir haben den Endspurt noch hinbekommen“, sagt Godshorns Trainer Guido Schustereit. Neun von zwölf möglichen Punkten holte der TSV aus den vergangenen vier Spielen, steht jetzt auf dem ersten Abstiegsplatz. „Ich bin nicht unglücklich darüber, dass wir gewinnen müssen. So wissen wir, woran wir sind“, sagt der 52-jährige Coach, der die einstündige Fahrt mit dem Team im Bus antritt: „Abgestiegen sind wir sozusagen schon, Sulingen hat mehr zu verlieren. Wir werden sehen, wer das bessere Nervenkostüm hat.“

Sulingen weicht auf den Kunstrasen aus

Bi Ria betont, dass sein Team mit Druck gut umgehen kann. Schließlich habe es „schon oft mit dem Rücken zur Wand gestanden“ und sich befreit. Das muss der Bezirkspokalfinalist am Samstag erneut beweisen – diesmal auf Kunstrasen, denn laut Bi Ria „ist der Rasenplatz wegen der defekten Bewässerungsanlage gesperrt“. Schustereit sieht auf dem Ausweichplatz einen „kleinen Vorteil für die Sulinger“ gegen sein „Rasenteam“.

Wie auch immer das Spiel endet, der TuS spendiert anschließend 50 Liter Freibier für Spieler, Verantwortliche und Fans. Droht Bi Ria also eine Bierdusche? „Wenn das so ist, nehme ich das an“, lacht der Coach. Es würde bedeuten: Der TuS hätte etwas zu feiern.

Bi Ria und Rabens: Zwei für den Bremer SV? Sulingen/Bremen – Von 2011 bis 2015 stürmte Iman Bi Ria für den Bremer SV. Inzwischen ist der 38-Jährige längst als Trainer unterwegs. Und nun gibt es folgende Situation: Bi Ria hat seinen Ausstieg beim Fußball-Landesligisten TuS Sulingen zum Saisonende bekanntgegeben – und der BSV sich gerade, trotz des glücklichen Klassenerhalts in der Regionalliga, von seinem Coach Torsten Gütschow (60) getrennt. Wie mehrere Medien berichten, erfuhr es der Ex-Profi per Telefon in seinem Holland-Urlaub und zeigte sich sehr enttäuscht. Die Bremer brauchen also einen neuen Mann auf der Kommandobrücke und wollen ihn angeblich bereits am Wochenende präsentieren.

Kreuzen sich die Wege des ambitionierten Bi Ria und seines früheren Clubs erneut? „Der Bremer SV ist immer eine Option“, sagt Bi Ria, „aber für die Regionalliga braucht man die A-Lizenz.“ Und die hat er (noch) nicht. Zumindest als Chefcoach kommt der Noch-Sulinger am Panzenberg offenbar aktuell nicht infrage – aber eventuell als Co-Trainer?

Für den BSV auflaufen könnte bald ein anderer Sulinger. Nach Informationen dieser Zeitung haben die Bremer sehr gute Karten bei Jan Rabens (19), mit 16 Toren erfolgreichster Saison-Torschütze des TuS. (mr/fat)