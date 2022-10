Respekt und Mutmacher vor Rehdens Mammut-Job

Von: Cord Krüger

Die Größe passt: Abwehrchef Pierre Becken stünde Rehden mit seiner Präsenz am Samstag bei den langen Lübeckern gut zu Gesicht. Doch sein Einsatz ist fraglich. © Krüger

Viel Zeit zum Regenerieren oder gar Resignieren bleibt nicht für die Fußballer des BSV Rehden: Der Regionalligist reist am Samstag zum bisher unbesiegten Regionalliga-Spitzenreiter VfB Lübeck. Bitter: Innenverteidiger Angelos Argyris und Sechser Karam Han verpassen das Duell.

Rehden/Lübeck – Keine Zeit für Herbst-Blues: Schon kurz nach der 1:4-Pleite im Niedersachsenpokal-Viertelfinale gegen den klassenhöheren VfB Oldenburg nahmen die Fußballer des BSV Rehden am Mittwochabend die Köpfe hoch und richteten den Blick nach vorn. Nach oben, in den Norden, wo am Samstag ein nicht minder schwerer Gegner lauert: Der Regionalligist muss ab 14.00 Uhr beim Spitzenreiter VfB Lübeck antreten, den in dieser Saison noch niemand besiegt hat.

Rehdens Rechtsverteidiger Popovic macht seinem Team Mut

BSV-Trainer Kristian Arambasic sieht den Auftritt gegen den „absoluten Primus“ der Nord-Staffel daher „als weiteres Bonusspiel – wie das gegen Oldenburg. Lübeck wird aufsteigen und plant ja auch schon für die 3. Liga.“ Sein Rechtsverteidiger Julijan Popovic denkt trotzdem nicht daran, vorab die Segel zu streichen: „Auf keinen Fall wird das leicht, aber unsere erste Halbzeit dieses Pokalspiels macht mir Mut: Ganz stark, wie wir da gegen den Ball gearbeitet haben. So haben wir eine Chance. Wir fahren auf jeden Fall dorthin, um zu gewinnen.“ Flügelspieler Shamsu Mansaray sieht es ähnlich: „Wenn wir so auftreten wie vor der Pause, brauchen wir uns vor keinem zu verstecken. Ich denke, wir können gegen jede Mannschaft mithalten, wenn wir genau das abrufen.“

Die zweiten 45 Minuten dieses Cup-Duells möchten die Schwarz-Weißen hingegen lieber vergessen: Auch Defensivmann Popovic geizte nicht mit Selbstkritik: „Zwei Gegentore innerhalb von fünf Minuten dürfen uns nicht passieren.“

Veränderungen in der Startelf

Um das zu verhindern, kehrt vielleicht sogar die eine oder andere Stammkraft zurück in die erste Elf. Keeper Flemming Niemann etwa – obwohl dessen Vertreter Ole Bahr an den vier Treffern der „Blauen“ keine Schuld traf. Stattdessen hatte der 20-Jährige gegen Oldenburgs Kapitän Max Wegner das 0:1 verhindert (29.) und Kai Kaissis stark am 5:1 gehindert (78.). „Ole hat das klasse gemacht, aber Flemming bringt mit seiner Größe gegen diese Mannschaft, die in fast jedem Spiel auch nach einer Ecke trifft, einfach eine andere Präsenz mit“, schildert Arambasic.

Neben Niemann steht ein Startelf-Comeback von Abwehrchef Pierre Becken im Raum. Gegen Oldenburg kam der 35-Jährige trotz seiner noch nicht ganz abgeklungenen Rippenverletzung immerhin für die letzten acht Pokal-Minuten auf den Platz. Genauso lange wie der am Knöchel lädierte Sechser Josip Tomic. „Beide spüren ihre Blessuren nach wie vor“, berichtet Arambasic.

Trotzdem müssen sie womöglich ran – denn Innenverteidiger Angelos Argyris fehlt wegen einer berufsbedingt nicht mehr aufschiebbaren Reise in seine griechische Heimat, und Sechser Karam Han brummt in Lübeck seine Gelbsperre ab. Andererseits könnte die Lücke im Abwehrzentrum die Chancen von Neuzugang Moody Chana verbessern, der bis Sommer vorigen Jahres eine Saison in Lübeck verteidigte. „Er kennt die Jungs noch ein bisschen“, schildert sein Coach.

Offensivmann Mansaray geißelt sich: „Hatte zwei linke Füße“

Bleibt die Frage: Wer soll vorn den Knoten durchschlagen – gegen diese „extrem stabile Abwehr“, wie Arambasic die bisher nur siebenmal überwundene Hintermannschaft der Hanseaten nennt? Der BSV-Coach vertraut seinen schnellen Offensivkräften Tony Lesueur, Ebrima Jobe, Kevin Coleman und Shamsu Mansaray – selbst wenn der sich nach dem Pokal-Aus geißelte: „In der zweiten Halbzeit hatte ich zwei linke Füße.“

Ich muss mal im Regelwerk nachschauen: Vielleicht dürfen meine Jungs eine Leiter mit in den Strafraum nehmen. Gegen einen wie Jannik Löhden mit 2,05 Metern könnte das hilfreich sein.

Vielleicht trifft er ja ausgerechnet bei der Übermannschaft von der Lübecker Lohmühle, die womöglich schon mit ihren Gedanken ein bisschen bei ihrem Zweitrunden-DFB-Pokalspiel gegen Bundesligist Mainz 05 ist. So etwas möchte VfB-Trainer Lukas Pfeiffer nicht im Ansatz sehen, wie er gegenüber „HL Sports“ klarstellte: „Bis zum Abpfiff des Spiels am Sonnabend ist das Thema bei uns tabu. Ich habe den Jungs schon gesagt, dass wir gegen Rehden keine Kompromisse machen.“ Es klingt nach einer Drohung.