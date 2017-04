Relegation statt Meisterschaft

Melanie Scheider haderte in ihrem letzten Einzel mit diversen Netzrollern. Am Ende stand ein Heiligenroder 5:8 gegen Engelbostel. - Foto: SWestermann

HEILIGENRODE - Katzenjammer bei den Tischtennis-Damen des TSV Heiligenrode: Im ultimativen Verbandsliga-Gipfeltreffen scheiterten Spitzenspielerin Nele Puls und Co. mit 5:8 beim MTV Engelbostel-Schulenburg und verspielten so höchstwahrscheinlich den Titel. Nur wenn Engelbostel im letzten Saisonspiel beim Tabellenachten RSV Braunschweig III patzen sollte, würde es für den TSV noch zu Platz eins reichen. Ein äußerst unwahrscheinliches Szenario.

Auch Heiligenrodes Nummer zwei Denise Kleinert rechnet nicht mehr ernsthaft mit dem Titelgewinn: „Das lässt sich Engelbostel nicht mehr nehmen. Wir werden uns leider durch die Relegation quälen müssen, um in die Oberliga aufzusteigen.“ Dann aber hoffentlich mit mehr Glück als beim MTV. Denn: Chancen zum Unentschieden besaß das Kreisteam nämlich durchaus – hatte aber im entscheidenden Moment Fortuna einfach nicht auf seiner Seite. Dabei lief bis zum Stand von 3:3 für die Gäste noch alles nach Plan. Puls war das erhoffte „Break“ gegen Ex-Bundesligaspielerin Li-Ming Xu geglückt, so dass Heiligenrode dicht vor dem Oberliga-Aufstieg stand.

Zumal Heiligenrodes Nummer eins im anschließenden Spitzeneinzel gegen Kataryna Bashmakova ebenfalls schon einen Matchball besaß. Hätte sie ihn genutzt, wäre der TSV wohl im Ziel gewesen – doch Puls traf die falsche Entscheidung beim Rückschlag und zog noch hauchdünn den Kürzeren. „Schade, Nele hat fantastisch gekämpft und sogar einen 0:2-Satzrückstand aufgeholt“, seufzte Kleinert.

Verloren war damit indes noch nichts. Weiterhin lag ein Remis im Bereich des Möglichen. Doch an diesem Tag sollte es wohl einfach nicht sein. Überraschend bekam TSV-Abwehrhaudegen Ricarda Hubert keinen Stich gegen Sarah Falczyk, so dass ein weiterer eingeplanter Zähler über die „Wupper“ ging. Aber: Vorbei war es trotzdem nicht. Puls brachte Heiligenrode wieder auf 5:6 heran, und auch Melanie Schneider lag gegen Bashmakova lange Zeit auf Siegkurs. Mit 5:2 führte Heiligenrodes Nummer drei schon im Entscheidungssatz, um nach diversen Netzrollern gegen sie doch mit 9:11 zu scheitern. Besonders bitter: Danach wurde zwar Hubert von Xu „paniert“, aber das Schlusseinzel wäre ziemlich sicher an Kleinert gegangen. Zur Oberliga fehlte Heiligenrode am Ende also ein mickriges Spielchen. - drö