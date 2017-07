„Toller Sport“ am Steller See

Stelle - Die Premiere darf durchaus als total gelungen bezeichnet werden. Der Reit- und Fahrverein Steller See weihte bei seinen Turnierwochenenden den neuen Ebbe-Flut-Platz ein und bekam Lob von allen Seiten. „Viele Reiter haben uns angesprochen und die super Bedingungen gelobt“, freute sich Pressewartin Anna Hinrichs nach dem zweiten Teil des Turniers, bei dem die Springreiter ihr Können zeigten.

„Wir haben drei Tage lang wirklich tollen Sport auf unserer Anlage gesehen“, schwärmte Hinrichs. Und auf das mal wieder sehr wechselhafte Wetter – mal Sonne, mal Regen, mal Wind – waren die Organisatoren bestens vorbereitet. Dank des neuen Ebbe-Flut-Platzes, dessen System durch automatische Wasserzufuhr oder Abpumpen stets für einen perfekten Bodenbelag sorgte. „Trotz diverser Regenschauer hatten wir niemals auch nur ein Pfützchen auf dem Platz“, betonte Hinrichs: „Das waren wirklich beste Verhältnisse – und das wissen die Reiter zu schätzen.“

Rund 300 waren an den Steller See gekommen, mit etwa 900 Pferden. Für die 14 Prüfungen gab es insgesamt 1200 Nennungen. Und einige Namen kamen den Reitfans sofort bekannt vor. Sören Pedersen etwa. Oder Gilbert Böckmann. Und nicht zuletzt die gebürtige Delmenhorsterin Sandra Auffarth (30), die in der Vielseitigkeit immerhin einen Olympiasieg und zwei Weltmeistertitel vorweisen kann. An den Steller See hatte sie hauptsächlich Nachwuchspferde mitgebracht – ganz vorne landete die Reiterin vom RV Ganderkesee trotz mehrerer Starts nicht.

Das Turnier begann mit Prüfungen (bis zur Klasse M*) für die jungen Pferde. Hier war neben Harm Lahde (Sieger im Springen Kl. M*) vor allem Dennis Schlüsselburg vom Gastgeber-Verein erfolgreich. Der Lokalmatador, der gemeinsam mit Kim Puhl auch noch für Top-Bedingungen auf der Anlage sorgte, gewann mit einer Traumnote von 8,7 mit Dynastie das L-Springen – und schaffte in den anderen Jungpferdeprüfungen noch fünf weitere Platzierungen (siehe Ergebnisse). Auch Karsten Brockmeyer, Sarah Hustedt und Janina Minor vom RFV Steller See nutzten ihren Heimvorteil und sorgten für diverse Top-Ten-Resultate.

„Das Highlight des Turniers war dann unser Flutlichtspringen“, meinte Hinrichs. 400 Besucher sahen die Springprüfung Kl. M* mit Siegerrunde, die gleichzeitig die zweite Teilprüfung der „Steller-See-Tour 2017“ war. Um kurz nach Mitternacht stand in Ricardo Saarloos (RuV Niedervieland) der Gewinner fest. Den Gesamtsieg bei der Tour, die aus einer M*-Prüfung und dem Flutlichtspringen (Wertung 1,5) besteht, sicherte sich Joachim Winter (RFV Westercelle/Altencelle) – er erhielt als Prämie einen Goldbarren im Wert von 800 Euro. Höhepunkt des Abschlusstages war das S-Springen mit Stechen. Thomas Heineking triumphierte knapp vor Gilbert Böckmann.

Als gelungene Neuerung empfanden die Organisatoren um die beiden RFV-Bereichsleiterinnen Anna-Luisa Krogmann und Kim Puhl, die sich ausdrücklich bei allen Helfern bedankten, auch die erstmals angebotene Schleifenrückgabe. Viele Reiter verzichteten auf diese Auszeichnung. Der Veranstalter muss nun nicht so viele neue Schleifen für 2018 kaufen, sparte dadurch Geld – und spendete pro zurückgegebener Schleife 50 Cent an das Kinderhospiz Löwenherz in Syke.

