Lennard Runge in einem erlauchten Kreis

Von: Sonja Rohlfing

Ein eingespieltes Team: Zunächst wird Lennard Runge in Leipzig seine Hannoveraner Stute Szia reiten. Der anschließende Pferdewechsel mit seinen drei Mitstreitern macht die Prüfung anspruchsvoll – aber auch reizvoll. © Privat

Lennart Runge vom RFV Steller See ist einer von bundesweit nur vier Nominierten für „Goldenen Sattel“.

Leipzig/Varrel – Der „Goldene Sattel“ gilt als eine der anspruchsvollsten Nachwuchsprüfungen in Deutschland. Springreiterlegende Hans Günter Winkler hat den Wettkampf seinerzeit ins Leben gerufen. Jetzt steht fest, welche vier jungen Talente sich beim Weltcup-Turnier in Leipzig vom 19. bis 22. Januar in dem M*-Stilspringen mit Pferdewechsel messen. In Person von Lennard Runge vom RFV Steller See ist auch ein U21-Reiter aus dem Kreis Diepholz dabei.

Der Wettbewerb ein Klassiker. Wer den „Goldenen Sattel“ gewinnt, tritt in die Fußstapfen heute großer Springreiter. Nur ausgesuchte U 21-Akteure mit herausragenden Vorleistungen werden nominiert. „Der Landestrainer hat mich vorgeschlagen“, berichtet Lennard Runge. Dass er in die engere Auswahl des Bundesjugendtrainers gekommen sei und letztendlich zu den vier Nominierten gehöre, sei gar nicht sicher gewesen. „Ich freue mich, dass ich dabei bin“, unterstreicht der Pferdesportler deshalb.

2022 bei war der Varreler bei den Deutschen Jugend-Meisterschaften und den Aachen Jumping Youngstars. Bei der Jugend-Challenge in Verden hat er mit dem Team des Pferdesportverbandes Hannover das Mannschafts-S*-Springen gewonnen. „Zusätzlich hatte ich national und international viele Starts mit den Ausbildungspferden. Es war insgesamt ein erfolgreiches Jahr“, freut sich Runge.

Das Reitsportgen wurde dem 21-Jährigen quasi in die Wiege gelegt. Beide Eltern sind pferdesportbegeistert. Schön früh saß der Sohn von Parcoursbauer Eric Runge auf einem Ponyrücken – genauso wie sein Bruder. Mit Miss Aileen war Lennard Runge als Ponyreiter beim Bundesnachwuchschampionat in Verden. Da war seine sportliche Heimat noch beim RFV Maasen-Sulingen.

U 21-Sportler hat Hobby zum Beruf gemacht

Schon während der Ponyzeit hat der Jugendliche parallel Großpferde geritten. Nach dem Abitur entschied sich der Springreiter, sein Hobby zum Beruf zu machen. Mit der Ausbildung zum Pferdewirt bei Dennis Schlüsselburg in Stuhr war ein Vereinswechsel zum RFV Steller See verbunden.

Bestreiten wird Lennard Runge den Wettkampf in Leipzig mit seinem Pferd Szia. Seit sie vier Jahre alt ist, reitet er die jetzt zwölfjährige Hannoveraner Stute von Stakkato/Accord II abstammend. „Wir haben uns gut aufeinander eingestellt. Die Stute hat eine super Einstellung zum Sport und versucht, alles möglich zu machen“, lobt der Springreiter.

Seine Mitstreiter um den „Goldenen Sattel“ sind Tjade Carstensen aus Schleswig-Holstein, Max Paschertz vom Landesverband Weser-Ems und Lea-Sophia Gut aus Baden-Württemberg. „Max und Tjade kenne ich ganz gut von Turnieren, Lea-Sophia nur flüchtig.“ Jeder reitet vier Runden, zunächst das eigene Pferd und dann die drei anderen.

Fünf Minuten Einfühlungszeit für das fremde Pferd gibt es. Dabei dürfen drei Probesprünge absolviert werden. Das macht die Aufgabe recht anspruchsvoll, aber auch reizvoll. „Jedes Pferd ist anders. Ich bin es aber durch meinen Beruf gewöhnt, viele verschiedene Pferde zu reiten und mich schnell auf sie einzustellen“, erläutert Lennard Runge. Deshalb sieht er dem Pferdewechsel relativ gelassen entgegen. „Ich weiß auch gar nicht, welches ihrer Pferde die anderen mitbringen werden“, merkt der Varreler an.

Der Springreiter des Landeskaders beschreibt sich als relativ nervenstark. „Im Wettkampf kann ich mich gut fokussieren.“ Unterstützung wird er in Leipzig durch seine Familie und seinen Chef bekommen. Vorgenommen hat sich der 21-Jährige: „Ich möchte mich gut präsentieren. Alles andere wird man sehen.“