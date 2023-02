Reinkings Tor reicht Wetschen: Achtelfinal-Einzug dank 1:0-Sieg gegen Eilvese

Von: Cord Krüger

Tor des Tages: Kevin Reinking (am Ball) traf zum Wetscher 1:0 und leitete weitere Chancen ein. „Wenn Kevin seine Freiräume bekommt, wird es eben gefährlich“, sagte sein Trainer Oliver Marcordes (hinten). © Krüger

Pflichtspiel-Start nach Maß für den TSV Wetschen ins neue Jahr! Dank des Treffers von Kevin Reinking gewannen die Fußballer von Trainer Oliver Marcordes ihr Viertrunden-Duell im Bezirkspokal bei Landesliga-Konkurrent STK Eilvese mit 1:0 (1:0) und tankten zugleich mächtig Selbstvertrauen fürs Topspiel am Samstag daheim gegen den Tabellenvierten TSV Krähenwinkel/Kaltenweide. „Wenn wir dann so auftreten wie hier, müssen wir uns nicht verstecken“, freute sich Marcordes über die „Klasse-Teamleistung“.

Eilvese – An zwei Punkten könnte er jedoch noch Stellschrauben drehen, fand er nach dem Abpfiff am Sonntag: „Die Jungs brauchen mehr Ruhe und Konsequenz. Es muss nicht jeder Ball sofort nach vorne gespielt werden, andererseits hätten wir das Spiel schon früher entscheiden können.“

Fußball-Bezirkspokal, vierte Runde: STK Eilvese - TSV Wetschen 0:1 (0:1) Wetschen: Becker - F. Raskopp, Pasiov, Sandmann, Thiry - Wessels, Reinking, L. Heyer (88. Mittendorf) - Kürble, M. Raskopp (79. Suljevic), Bors (73. Hainke). Tor: 0:1 (25.) Reinking. Schiedsrichter: Lars Dierksen (SC Marklohe).

Fürs Cup-Duell seines Landesliga-Dritten beim -Zweiten hatte er eine offensive Marschroute gewählt – mit Philip Kürble, Mittelstürmer Moritz Raskopp und Lennart Bors ganz vorn im 4-3-3-System. Vor allem ging es ihm ums Zustellen der Mitte, „und da wollte ich im zentralen Bereich Kai Wessels, Kevin Reinking und Lukas Heyer haben, ohne auf einen verzichten zu müssen“, erklärte der 42-Jährige seine Taktik.

Tim Becker kratzt Freistoß aus dem Toreck

Die Viererkette hinter diesem Dreier-Mittelfeld sorgte allerdings für die erste Schrecksekunde, als der frei durch die Mitte gesprintete Mohamad Saade kurz vor der Strafraumgrenze nur per Foul zu stoppen war. „Hätten ihn da nicht mehrere in die Zange genommen, sondern nur einer, wäre das vielleicht sogar eine Notbremse gewesen“, ahnte Marcordes. Den fälligen Freistoß aus zentraler Position von Tim Meinhold kratzte TSV-Torwart Tim Becker gerade noch so aus dem linken unteren Eck (4.).

„Finn war für mich der Mann des Spiels“

Auf der anderen Seite setzte Wetschens durchgelaufener Rechtsverteidiger Finn Raskopp einen Diagonalball von Sören Sandmann knapp am STK-Gehäuse vorbei (11.). „Finn war für mich der Mann des Spiels“, adelte Marcordes den 23-Jährigen: „Er hat nicht nur Mo Saade, sondern auch Sebastian Schirrmacher und Nico Kiedrowski plattgemacht – und hatte dann noch vorn seine Szenen.“ Ebenfalls öfter mit auf rückte Innenverteidiger Ramiz Pasiov – und der zwang Eilveses Keeper Malte Christensen per Kopf zur Parade (21.). Die Wetscher waren nun drin im Spiel – und kurz darauf jubelten sie: Wessels passte den Ball in Bedrängnis zu Reinking – und dessen 20-Meter-Schuss schlug unten links zum 1:0 ein (25.). Dabei blieb’s bis zur Pause, weil Becker sowohl gegen Kiedrowski (34.) als auch Theo Hellwig (40.) rettete.

„Durch den Wind haben sich die Ecken noch scharf reingedreht“

Sieben Minuten nach Wiederanpfiff „schädelte“ Pasiov die mit einem starken Freistoß von Reinking hereingebrachte Kugel knapp über den Querbalken – und auch die nächste gefährliche Szene ging von Sechser Reinking aus: Seinen flach gespielten Eckball erreichte Sören Sandmann mit der Fußspitze – doch Christensen fischte das Spielgerät vom zweiten Pfosten weg (57.). So blieb es lange spannend, denn auch gegen den allein aufs Tor zugelaufenen Moritz Raskopp blieb Christensen per Fußabwehr Sieger (65.). Becker musste allerdings ebenfalls noch einige Male glänzen. So tauchte er reaktionsschnell bei einer Direktabnahme ab (73.) und hielt kurz darauf gegen den elf Meter vor dem Tor abschließenden Schirrmacher (75.). In der Schlussphase meisterten er und seine Vorderleute noch einige Standards, „mit denen Eilvese immer gefährlich ist. Und durch den Wind haben sich die Ecken noch scharf reingedreht“, schilderte Marcordes.

Aber es reichte zum Achtelfinale. „Und jetzt“, versprach der TSV-Coach, „wollen wir mehr“.