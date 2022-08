Reinigendes Kabinen-Donnerwetter: Bors köpft Wetschen zum 2:2 gegen Stelingen

+ © terwey Kopfstreichler: Wetschens Sören Sandmann (3.v.r.) gratuliert Joker Lennart Bors (re.), der gegen Stelingen soeben mit seinem ersten Ballkontakt zum 2:2 getroffen hatte. © terwey

Lennart Bors ballte die Siegerfaust, drehte jubelnd ab Richtung Eckfahne und machte einen Luftsprung bei dem der Angreifer all seine Freude herausschrie. Soeben hatte der Joker für Fußball-Landesligist TSV Wetschen gestochen. Bereits wenige Sekunden nach seiner Einwechslung war der Neuzugang vom SC Twistringen zu seinem ersten Ballkontakt gekommen und nickte dabei die optimal getimte Flanke von Rechtsverteidger Finn Raskopp zum 2:2 (1:1)-Endstand gegen den TSV Stelingen ein (69.).

Wetschen – „Mach sofort ein Tor, hatte ich ihm eigentlich nicht mit auf den Weg gegeben“, sagte Wetschens Trainer Oliver Marcordes lächelnd über den Torschützen: „Er muss sich noch an die Liga gewöhnen. Das Tor wird ihm helfen und ihn beflügeln.“ Zuvor für den SCT in der Bezirksliga auf Torejagd, berichtete der 22-jährige Bors beim obligatorischen Wetscher Spielschluss-Bier im Mannschaftskreis: „Erwartet hatte ich es nicht, dass ich ein Tor mache. Es hat sich aber top angefühlt. Die Mannschaft hat es mir ganz leicht gemacht, mich hier einzufinden.“

„Bitteres“ Gegentor für Wetschen

Noch in der Halbzeit war die Stimmung bei den Wetschern nicht so gut gewesen. „Es wurde etwas hitziger“, berichtete Marcordes: „Mir fehlte die Stimmung und das Feuer auf dem Platz. Deswegen bin ich in der 40. Minute auch ausgerastet.“ Der Trainer hatte von der Außenlinie aufs Feld gebrüllt: „Das ist ja wie in einer Trostrunde hier.“ Zu diesem Zeitpunkt hatten die Wetscher vor den rund 50 Zuschauern mit 0:1 zurückgelegen. Zehner Kevin Reinking war vom Sechzehnereck ein Rückpass verunglückt, der Ball landete direkt im Lauf des lauernden Jannik Klemm. Der Stelinger Stürmer zirkelte den Ball vorbei am herauseilenden Wetscher Keeper Tim Becker. Vom Innenpfosten sprang die Kugel schließlich über die Torlinie (17.). „Bitter“, wie Marcordes kommentierte.

Philip Kürble nutzt Stelinger Fehler aus

Doch sein Team kam zurück. Denn in der Folge missriet auch der Stelinger Hintermannschaft ein Rückspiel vorm Strafraum, Philip Kürble spritzte dazwischen, umkurvte Gäste-Keeper Hinrich Gudehus und schob ein (42.).

Landesliga: TSV Wetschen - TSV Stelingen 2:2 (1:1) Wetschen: Becker - F. Raskopp, Kruse, Sandmann, J. Heyer (87. Rittmeyer) - Kürble (69. Bors), Wessels (80. Schwierking), L. Heyer, Hainke (46. Tenti) - Reinking (46. M. Raskopp) - Suljevic.

Tore: 0:1 (17.) Klemm, 1:1 (42.) Kürble, 1:2 (62.) Seturski, 2:2 (69.) Bors.

Schiedsrichter: Janis Rotermel (SC Twistringen).

Nach dem Halbzeitdonnerwetter kamen die Wetscher mit mehr Power aus der Kabine, kassierten jedoch die kalte Dusche. Stelingens Torschütze Klemm lupfte die Kugel butterweich in den Lauf von Bjarne Seturski. Und der freigespielte Sturmpartner drückte aus zehn Meter zum Stelinger 2:1 ein (62.).

Marcordes-Team bietet sich in Schlussphase Siegchance

Nach Bors’ besagtem Ausgleich hatten die Wetscher schließlcih noch die Siegchance. Der eingewechselte Phil Schwierking köpfte eine Torge-Rittmeyer-Ecke vobei am Stelingen-Keeper Gudehus, doch Verteidiger Moussa Coulibaly kratzte den Ball noch von der Torlinie (90.+3).

Für Stelingen-Trainer Martin Kummer ging das 2:2 letztlich in Ordnung: „Es war Kraut und Rüben, viel Stückwerk zweier spielerisch nicht stattfindender Fußballmannschaften.“ Auch Marcordes sprach von einem „gerechten Ergebnis. Es war viel Kampf und Krampf. Wir müssen mehr Tempo aufs Feld bekommen. Letztlich muss ich dem Team aber ein Kompliment machen: Wir sind zweimal zurückgekommen.“