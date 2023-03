Korbball-Bundesliga: Seckenhausen schielt auf DM-Ticket, Abstiegsgespenst spukt in Brinkum und Sudweyhe

Von: Neele Knief

Die leicht bessere Ausgangslage im Abstiegskampf haben die Sudweyherinnen um Carolin Witt. © Westermann

Am Sonntag steht in der Korbball Bundesliga Nord der letzte Spieltag an. Damit fallen die Entscheidungen, wer den letzten Startplatz für die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft ergattert und wer auf dem Abstiegsrang landet. Während die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst noch den Sprung auf Platz drei schaffen kann, kämpfen der TuS Sudweyhe und der FTSV Jahn Brinkum um den Klassenerhalt. Dabei hat der TuS mit einem Punkt Vorsprung aktuell die bessere Ausgangslage, Brinkum erwartet in Moordeich jedoch das vermeintlich leichtere Programm.

Syke – Nach der Nullrunde der Diepholzer Teams am letzten Spieltag hat die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst ihren Vorsprung auf den TB Stöcken und damit den dritten Tabellenplatz eingebüßt. Dennoch ist die DM-Quali noch möglich. Dafür sollten am Sonntag am besten zwei Siege her – gegen den sicheren Qualifikanten aus Ovelgönne wird das jedoch kein leichtes Unterfangen. Zudem warten die abstiegsgefährdeten Brinkumer. „Wir machen uns aber keinen Druck, natürlich möchten wir uns gut verkaufen und zeigen, was wir können, aber es ist letztendlich die Tagesform, die über den Ausgang entscheiden wird“, betont TSG-Kapitänin Anke Lisser. Auch der TB Stöcken tritt gegen Ovelgönne an. „Wir wollen aber versuchen, nicht auf die anderen zu gucken und zu hoffen, dass sie Punkte lassen. Nach dem letzten Spieltag sind wir realistisch und träumen nicht unbedingt von der DM“, führt Lisser aus.

Starke Hinrunde lässt Seckenhausen träumen

Insbesondere die starken Leistungen in der Hinrunde haben Seckenhausen in diese Ausgangsposition gebracht, zuletzt ließ die TSG aber Konstanz vermissen. „Wir stehen verdient auf dem vierten Platz, haben eine gute Entwicklung genommen – und auch wenn man als Bundesligist von einer DM träumt, wäre es in Ordnung, wenn es in diesem Jahr nicht klappt“, stellt Lisser klar.

Für Sudweyhe und Brinkum steht alles auf dem Spiel

Für die abstiegsbedrohten Teams aus Sudweyhe und Brinkum steht vor dem Saisonfinale in der Bundesliga indes alles auf dem Spiel. „Brinkum hat mit Oldenbrok und Seckenhausen die vermeintlich leichteren Gegner vor der Brust, aber diese Liga ist in diesem Jahr so verrückt, dass man sich auf gar nichts mehr verlassen kann“, sagt TuS-Trainerin Julia Hoffmann und betont: „Wir wollen ganz klar die Klasse halten, und es ist nicht unrealistisch, am Sonntag Punkte zu holen. Beide Gegner haben eine ähnliche Spielidee, und diese liegt uns.“

„Gut für uns, dass Brinkum immer vorlegen muss“

Mit Trainingsspielen, viel Korbwurftraining und positiven Gedanken will Sudweyhe gegen den bereits feststehenden DM-Teilnehmer aus Findorff und den TB Stöcken den Abstieg verhindern. „Gut für uns ist, dass Brinkum immer vorlegen muss. Somit wissen wir vor unserem letzten Spiel, wie die Lage ist. Dann müssen wir nur noch unsere Nerven in den Griff bekommen“, erklärt Hoffmann.

Brinkum-Coach Böger: „Sieht nicht gerade gut aus für uns“

Brinkum möchte derweil nach dem (Mini-)Strohhalm greifen und mit Siegen Druck auf den Tabellennachbarn aus Sudweyhe ausüben. „Es sieht wirklich nicht gerade gut aus für uns“, weiß FTSV-Coach Thorsten Böger, hat die Hoffnung aber nicht aufgegeben: „Es liegt an uns, was wir aus den Spielen machen. Das wird kein leichtes Unterfangen, aber wenn wir es schaffen, so zu spielen wie in der zweiten Hälfte gegen Findorff am vergangenen Spieltag, dann könnten es interessante Spiele werden.“

Neben Seckenhausen wird auch Oldenbrok etwas gegen einen Brinkumer Lauf haben. Zwar hat der TV bereits vier Punkte mehr, aber diese Liga spielt ja bekanntlich verrückt.

Korbball-Bundesliga Letzter Spieltag, Sonntag ab 10.00 Uhr in Moordeich: TSG Seckenh.-F. - J. Brinkum, TB Stöcken - Ovelgönner TV, TuS Sudweyhe - SG Findorff, J. Brinkum - Oldenbroker TV, TSG Seckenh.-F. - Ovelgönner TV, TuS Sudweyhe - TB Stöcken, SG Findorff - Oldenbroker TV, Tabelle: 1. SG Findorff 10 106:65 18:2, 2. Ovelgönner TV 10 97:75 16:4 , 3. TB Stöcken 10 89:84 10:10, 4. TSG Seckenh.-F. 10 101:80 9:11, 5. Oldenbroker TV 10 107:121 8:12, 6. TuS Sudweyhe 10 71:90 5:15, 7. J. Brinkum 10 73:129 4:16, Die ersten drei Teams fahren zur DM, der Tabellenletzte steigt ab.