Rehdens Schützenfest zum Abschluss

Von: Cord Krüger

Torschütze zum 3.1 und 5:1: Rehdens Alessio Arambasic überzeugte als Zehner. © Krüger

Emden – Zum Abschluss ihrer elfjährigen Regionalliga-Zeit ließen es die Fußballer des BSV Rehden noch mal richtig krachen, feierten am Samstag bei Mitabsteiger Kickers Emden mit 5:1 (1:1) ihren höchsten Saisonsieg und zerstreuten sich danach für ihre Urlaube in alle Winde.

„Ich muss meiner Mannschaft großen Respekt zollen“, unterstrich Rehdens Trainer Kristian Arambasic: „In einem Spiel, in dem es um nichts mehr ging, haben alle den unbändigen Willen gezeigt. Auch sonst haben wir in den letzten drei Partien eine tolle Moral bewiesen.“ Die Ausbeute dabei: sieben Punkte.

Arambasics Fazit: „Im Mai hat vieles gestimmt, der April hat uns das Genick gebrochen.“ In jenem Monat hatte der BSV gegen Blau-Weiß Lohne das 1:2 in Minute 85 kassiert, gegen Borussia Hildesheim das 2:2 in der siebten Minute der Nachspielzeit schlucken müssen, in Flensburg zehn Minuten vor dem Abpfiff das 1:2 gefangen – und in Havelse ebenfalls spät mit 0:2 verloren (81./87.).

Kevin Coleman an drei Toren beteiligt

Bei den Kickers lagen die Schwarz-Weißen hingegen früh zurück, als Marvin Eilerts die Kugel nach einer Ecke zum 1:0 über die Linie stocherte (12.). Bitter für den BSV, der vorher schon zweimal durch den frei vors Tor gesprinteten Kevin Coleman hätte führen müssen. Der 25-Jährige bildete mit Startelf-Debütant Alexander Schlobohm den Zweier-Sturm in Rehdens 4-4-2 mit Mittelfeld-Raute – und traf zehn Minuten später zum Ausgleich: Nach einem Steilpass von Alessio Arambasic legte Kickers-Keeper Isaak Djokovic Coleman im Strafraum, der Gefoulte verwandelte den fälligen Elfmeter sicher.

Alessio Arambasic trifft beim 5:1 in Emden doppelt

Nach der Pause leitete Coleman auch das 2:1 ein: Seine scharfe Hereingabe prallte vom Fuß des Emder Kickers-Verteidigers Eilerts zur Rehdener Führung ab (53.). „Kevs“ 3:1 hing nur der Querbalken im Weg, den Abpraller drückte Zehner Arambasic jedoch zum 3:1 über die Linie (57.).

Jetzt klappte bei den Gästen scheinbar alles: Linksverteidiger Daniel Haritonov nahm aus 18 Metern Maß, und sein Schuss klatschte vom Innenpfosten zum 4:1 ins Tor (66.). „Ein Super-Abschluss“, schnalzte Rehdens Trainer mit der Zunge.

Etwa zu diesem Zeitpunkt nahm der 45-Jährige entgegen seiner bisherigen Gepflogenheiten entspannt auf der Trainerbank Platz und verfolgte von dort das 5:1 seines Sohnes Alessio Arambasic nach einer Stafette über Lovro Sindik und den eingewechselten Niklas Kiene, der den 21-Jährigen per Innenrist zum Endstand bediente (87.). „Der Sieg hätte auch noch ein oder zwei Tore höher ausfallen können, war also hochverdient“, urteilte Arambasic.

Zum Abschluss auf Platz 16 geklettert

Damit und durch die gleichzeitige 4:5-Niederlage von Borussia Hildesheim gegen den nun geretteten Aufsteiger BW Lohne kletterten die Rehdener letztlich noch über den (früheren) Strich auf Platz 16. Ohne die Abstiege der beiden Drittligisten SV Meppen und VfB Oldenburg hätte dieser Rang zum Klassenerhalt gereicht. „Mit unseren jetzt 41 Punkten bleibt man normalerweise drin“, rechnete auch Arambasic vor. Gleichzeitig erinnerte er aber daran, dass Meppen dem damals schon abgestiegenen BSV 2017 den Viertliga-Verbleib gesichert habe – durch dessen Drittliga-Aufstieg.

Traininingsauftakt für harte Oberliga-Saison am 30. Juni

Ansonsten blickte der Coach lieber nach vorn – auf den 30. Juni, wenn er sein Team zum Trainingsauftakt für die harte Oberliga-Saison bittet. Denn neben Emden und Hildesheim trifft der BSV dann auf den weiteren Mitabsteiger Atlas Delmenhorst. ck