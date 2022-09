Rehdens Remis – ein Drahtseilakt beim FC Teutonia

Von: Daniel Wiechert

Beim zweiten 1:1 in Serie traf erneut Niklas Kiene für den BSV Rehden. © Vogler

Niklas Kiene trifft erneut für den Fußball-Regionalligisten BSV Rehden: Arambasic-Team entführt einen Punkt aus dem Stadion Hoheluft. Das Unentschieden beim FC Teutonia 05 Ottensen bot unterschiedliche Spielphasen.

Hamburg – Die 90-minütige Expedition ins altehrwürdige Stadion Hoheluft wollte Kristian Arambasic als erfolgreiche Gratwanderung verstanden wissen. „In dieser Regionalliga steht jedes Spiel auf Messers Schneide – auch heute wieder“, sagte der Fußball-Trainer des BSV Rehden nach dem 1:1 beim FC Teutonia 05 Ottensen. Auch dass sein Team mehr als 50 Minuten in Überzahl spielte, habe die Aufgabe nicht leichter gemacht. „Eigentlich darf ich es gar nicht sagen: Aber ich hätte lieber gegen elf Mann weitergespielt. Wir waren drin vor der Roten Karte, und ich hatte ein sehr gutes Gefühl.“ Zu zehnt hätte Teutona sich dann zurückgezogen, den Laden abgeschlossen. Und so mussste und konnte Arambasic mit dem Remis leben.

Olayisoye kassiert Rote Karte für Notbremse

Das lag auch daran, weil die Gäste in der Anfangsphase keinen Fuß auf den für sie ungewohnten Kunstrasenplatz bekamen, ziemlich schwammen. „Wir haben die ersten 20 Minuten komplett verschlafen, Teutonia war total überlegen, hat uns schön laufen lassen. Wir haben überhaupt keinen Zugriff bekommen, waren nicht an den Leuten dran“, monierte Arambasic. Und so gingen die Gastgeber folgerichtig in der 15. Minute durch den gebürtigen Oldenburger Pascal Steinwender in Führung. Da noch mehr Ungemach drohte, reagierte Arambasic. „Ich musste mich entscheiden: Entweder ziehen wir uns zurück und sortieren uns neu – oder wir sind mutiger“, gibt der Trainer einen Einblick in seine Gedankenwelt: „Und ich bin ja eher derjenige, der immer denkt, dass nach vorne immer die beste Verteidigung ist“, habe er sich für die zweite Variante entschieden: „Wir haben dann deutlich höher gepresst, früher die Bälle gewonnen, waren wirklicht gut drin.“ In der 37. Minute war Malik Memisevic frei gespielt worden, lief alleine auf Teutonia-Keeper Marius Liesegang zu, ehe Samuel Olayisoye die Notbremse bediente – Rot für den 24-Jährigen. Kurz vor der Pause provozierten die Rehdener erneut einen Fehlpass, Niklas Kiene kam im Strafraum an den Ball und schob überlegt zum 1:1 (45.) ein.

Arambasic fordert „kontrollierte Offensive“

„In der Halbzeit haben wir gewusst, dass wir trotz der Überzahl unglaublich konzentriert bleiben müssen, da Teutonia viele extrem schnelle Spieler hat. Eine kontrollierte Offensive war das wichtigste“, erklärte Arambasic. Und seine Mannschaft gehorchte ihm, beging kein Harakiri, kam aber zu Chancen. Zehn Minuten nach Wiederbeginn reagierte Kevin Coleman bei einer Hereingabe von Außenspieler Daniel Haritonov etwas zu überrascht. „Er bekommt den Ball an die Brust, dabei hätte er nur den Kopf hinhalten müssen“, sagte der BSV-Coach. Dann setzte Memisevic seinen Kopfball (66.) etwas zu hoch an, ehe in der Schlussphase Angelos Argyris aus der Drehung mit links abzog, sein Schuss (89.) aber noch kurz vor der Linie von einem Teutonia-Spieler geblockt wurde.

„Am Ende werden vielleicht einige sagen, dass es bei einer 50-minütigen Überzahl in Anführungszeichen nur ein 1:1 ist“, sagte Coach Arambasic: „Wenn ich aber die ersten 20 Minuten sehe, können wir, glaube ich, alle ganz froh sein. Denn wenn wir so weitergespielt hätten, wären wir heute untergegangen.“