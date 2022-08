Rehdens Einbruch nach der Pause

Von: Cord Krüger

Teilen

Solide in der ersten Halbzeit, Pech in der zweiten: Rehdens Kerem Sahan (l.) rutschte kurzfristig in die Startelf, hielt seine linke Abwehrseite lange sauber, schlug aber vor dem 0:2 durch Fred Mc Mensah Quarshie (r.) über den Ball. © Gaube

Erstes Auswärtsspiel der Saison, erste Niederlage: Fußball-Regionalligist BSV Rehden verlor am Sonntag beim noch ungeschlagenen VfV Borussia 06 Hildesheim mit 0:3. Und das verdient, denn „mit 80 Prozent reicht es nicht“, wusste BSV-Trainer Kristian Arambasic.

Hildesheim – Als alle anderen Regionalliga-Fußballer beider Lager längst das weite Rund des Friedrich-Ebert-Stadions verlassen hatten, standen Kristian Arambasic und sein Kapitän Pierre Becken noch auf dem Rasen und ließen diesen Auftritt für mehr als fünf Minuten Revue passieren. Die Meinungen des Trainers vom BSV Rehden und des Abwehrchefs: ebenso eindeutig wie zuvor das Kräfteverhältnis zwischen dem VfV Borussia 06 Hildesheim und ihrem Team. „Mit 80 oder 85 Prozent reicht es in dieser Liga eben nicht“, fasste Arambasic die Unterredung zusammen. Konzequenz: Verdient verlor der BSV am Sonntag in der Domstadt mit 0:3 (0:1) und hatte vor allem im zweiten Durchgang Glück, nicht noch mehr Gegentreffer kassiert zu haben. Von einem eigenen Tor hingegen waren die Schwarz-Weißen nach der Pause weit entfernt.

Sahan rückt für verletzten Haritonov in Startelf

Arambasic hatte seine Startelf kurzfristig umbauen müssen, weil sich die Knieprobleme von Daniel Haritonov – erstmals aufgetreten im Abschlusstraining am Vortag – während der Anreise verschlimmerten. „Harris“ linke Abwehrseite übernahm Kerem Sahan.

Die Gäste fanden zunächst kaum Lücken, verloren im Mittelfeld das Gros der Zweikämpfe und lagen beinahe früh zurück. Doch Angelos Argyris klärte einen Schlenzer von Moritz Göttel auf der Linie (6.). Rehdens erste Chance – einen satten Freistoß von Kevin Coleman – kratzte Hildesheims Keeper Antonio Brandt unten rechts aus der Ecke (12.). Der BSV mühte sich weiter, viel lief dabei über den laufstarken Rechtsverteidiger Julijan Popovic und den stets nachsetzenden Josip Tomic. Doch fast immer, wenn der Sechser einen Ball erobert hatte, war er kurz darauf schon wieder weg. „Da hat man gesehen, wie konsequent früh Hildesheim gepresst hat“, urteilte Arambasic.

Kevin Coleman mit Aluminium-Pech

Coleman hätte trotzdem fast zur Führung getroffen, seine abgefälschte Bogenlampe klatschte aber aufs Lattenkreuz (26.). Auf der anderen Seite zielte Fred Mc Mensah Quarshie frei vor BSV-Keeper Flemming Niemann drüber (31.). Kurz vor der Pause versuchte es Popovic mit links aus der zweiten Reihe, doch Brandt tauchte erneut rechtzeitig ab (43). Weniger souverän wirkte da Niemann bei einem Freistoß von Yannik Schulze aus 20 Metern: „Flemmo“ faustete die Kugel nach vorn – und Thomas Sonntag setzte zum 1:0 ins lange Eck nach (44.). „Ein Pi. . .-Tor“, nannte Arambasic das und rügte damit auch seine Defensive: „Wir sind zu spät nachgerückt.“

Zehn Minuten nach Wiederanpfiff verhinderte Niemann per Glanzparade das 0:2 gegen Göttel. In dieser Phase konnten sich die Schwarz-Weißen kaum noch befreien. „Da sind uns die Kräfte ausgegangen“, gestand Arambasic: „Es ist natürlich schwer, wenn du bei der Hitze einem Rückstand hinterherläufst. Ich muss mit den Jungs noch klären, ob es eine Sache des Kopfes oder des Körpers war.“

Ich muss mit den Jungs noch klären, ob es eine Sache des Kopfs oder des Körpers war.

Und dann kam auch noch Pech dazu: Der bis dato aufmerksame Sahan schlug über den Ball, Mc Mensah Quarshie entwischte ihm, umkurvte Niemann und schob zum 2:0 ein (67.). Damit war die Partie entschieden, weil Rehden nichts mehr einfiel und die stark eingespielten Hildesheimer weiter unerbittlich marschierten. Niemann rettete spektakulär gegen den durchgebrochenen Mohammad Baghdadi (87.), kurz darauf war er aber machtlos, als sich die Borussen elegant durchs Mittelfeld kombinierten und der eingewechselte Hady El-Saleh zum 3:0 abschloss (89.). „Symptomatisch fürs Spiel“, fand das der BSV-Coach: „Den Ball hat Hildesheim vorher durch zwei Pressschläge gewonnen.“ Eine Willenssache. ck