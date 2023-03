Rehdener Effizienz hinterm Elbdeich

Von: Cord Krüger

Fleißig, fokussiert – und durch sein Tor für eine starke Leistung belohnt: Rehdens Malik Memisevic (vorn) schockte Drochtersen und Tjorve Mohr (hinter ihm) kurz nach der Pause mit dem 2:0. Dabei blieb’s beim Regionalliga-Vierten. © Krüger

Keinen Treffer gegen den 50-Tore-Sturm des Tabellenvierten zugelassen - und selbst aus wenigen Chancen zwei schöne Treffer kreiert: Fußball-Regionalligist BSV Rehden landete am Freitagabend bei der favorisierten SV Drochtersen/Assel einen 2:0 (1:0)-Auswärtscoup und feierte so ziemliche Big Points im Abstiegskampf. Einziger Wermutstropfen: Bocar Djumo, Torschütze zum 1:0, handelte sich in der Nachspielzeit eine Ampelkarte ein.

Drochtersen – Julijan Popovic ballte die Fäuste und jubelte – dabei hatte Schiedsrichter Rene-Alexander Rose „nur“ zur Halbzeit gepfiffen. Und doch spiegelte diese Szene ganz gut die Mentalität des zweikampfstarken Rechtsverteidigers „Popo“ und seines gesamten BSV Rehden am Freitagabend wider. Kompromisslos, konsequent und effizient hatte sich der abstiegsbedrohte Fußball-Regionalligist bei der favorisierten SV Drochtersen/Assel gerade eine 1:0-Pausenführung erarbeitet. Am Ende stand ein 2:0 (1:0)-Auswärtscoup beim drittbesten Heimteam der Liga – und BSV-Trainer Kristian Arambasic war mächtig stolz: „Alle meine Spieler konnte ich heute so reinwerfen – und jeder hat funktioniert. Eine unfassbare Mannschaftsleistung. Da geht einem das Herz auf. Aber jetzt sind alle k.o.“

Aufmerksame Abwehr hält frühem Powerplay stand

Die Platzherren dominierten die Anfangsphase, spielten schnell nach vorn, kamen allerdings nicht bis zum Ende durch. Denn zuvor klärten Niklas Kiene oder Pierre Becken teils brachial im Abwehrzentrum. „Drochtersen hat sehr früh gepresst, ist hoch angelaufen und hat uns vor Probleme gestellt“, räumte Arambasic ein. Doch Daniel Haritonov lief früh einige Bälle auf seiner linken Abwehrseite ab, sodass der Tabellenvierte vermehrt auf Popovics Flanke wechselte, sich allerdings auch dort festrannte. So scheiterte das Bemühen des Gastgebers um eine frühe Führung, die dann mit Rehdens zweiter Offensivaktion fiel: Haritonov erlief an der Mittellinie den Ball, spielte einen feinen Schnittstellenpass auf Bocar Djumo, der Stürmer sprintete durch und überwand den herausgeeilten SV-Schlussmann Patrick Siefkes per Flachschuss aus 17 Metern (7.). Drochtersen behielt seinen schnellen Stil mit wenigen Kontakten bei und hatte so mehr Spielanteile, aber die überaus aufmerksamen Gäste hielten kämpferisch dagegen, hatten schon im Mittelfeld mit Lovro Sindik (in der Doppelsechs mit Alessio Arambasic) immer ein Bein dazwischen und ließen den Gegner kaum zur Entfaltung kommen. „Es war ein hochintensives Spiel“, fasste der BSV-Coach das Geschehen zusammen, „in dem es gefühlt keine Sekunde zum Luftholen gab“.

Brandgefährlich wurde es hingegen selten. Erstmals musste Rehdens Keeper Flemming Niemann bei einem 18-Meter-Schuss von Marcell Sobotta retten (21.). Danach gewannen seine Vorderleute zunehmend an Sicherheit und ließen den Ball ruhiger durch die Reihen zirkulieren.

Memisevics 2:0 kurz nach der Pause

Zur Pause reagierte SV-Trainer Frithjof Hansen, nahm den mit Gelb vorbelasteten Innenverteidiger Nico von der Reith und Sobotta runter – doch die für sie gekommenen Nikola Serra und Tom Kinitz mussten gleich das 0:2 mit ansehen: BSV-Zehner Tony Lesueur nahm sich 19 Meter vor dem Tor die Kugel, passte rechts raus auf Malik Memisevic – und der Offensivmann schob sie flach ins lange Eck (49.). Der Torschütze krönte damit vorzeitig seinen vor allem läuferisch überragenden Auftritt, bei dem er schon vor der Pause viel nach hinten gearbeitet, einige Bälle geholt und sie im Spiel nach vorn gut festgemacht hatte.

Jetzt stehen wir endlich auf einem Nichtabstiegsplatz – und die anderen sind gefordert.

Danach sahen die Zuschauer überwiegend einen Abnutzungskampf im Mittelfeld. In den Strafräumen passierte nicht mehr viel. Erst in der Nachspielzeit, als Djumo wegen einer Schwalbe statt eines Elfmeters die Ampelkarte bekam. „Das ist der einzige Wermutstropfen“, bekannte sein Trainer: „Bocar sagte mir, dass es einen Kontakt gab, er aber nicht geschrien oder übermäßig gefallen ist.“

Somit verpasst der Portugiese das Derby am Gründonnerstag ab 19.00 Uhr gegen BW Lohne, „aber wir haben schon einige Ausfälle kompensiert“, verdeutlichte der 45-Jährige. „Und wenn wir jetzt jedes Mal 50 Prozent unserer Chancen nutzen, müssen wir uns um den Klassenerhalt keine Sorgen mehr machen“, lobte er die Effizienz seiner Crew.

Regionalliga Nord SV Drochtersen/Assel - BSV Rehden 0:2 (0:1) - Drochtersen: Siefkes - Giwah (84. Niebergall), von der Reith (46. Serra), Mohr, Elfers - Sattler (66. Götz), Haut, Geißen, Sobotta (46. Kinitz) - Schmiederer (84. Schumacher), Fock. Rehden: Niemann - Popovic, Kiene, Becken, Haritonov - Sindik, Arambasic - Memisevic (56. Mansaray), Lesueur (90.+2 Schlobohm), Coleman (61. Jobe) - Djumo. Tore: 0:1 (7.) Djumo, 0:2 (49.) Memisevic. Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte für Djumo (90.+1/Unsportlichkeit). Schiedsrichter: Rene-Alexander Rose (TSG Bad Harzburg).