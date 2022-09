Rehden verliert Spiel in Lohne und Mansaray: Umstrittenes Gegentor und Rot für Stinkefinger

Von: Daniel Wiechert

Ein Tor, ein Blackout: Shamsu Mansaray ruinierte mit einer Aktion seinen bis dahin starken Auftritt. © Wiechert

Die Szene des Spiels brachte Pierre Becken auf die Palme. „Das hat mit Fairplay rein gar nichts zu tun“, schimpfte der Kapitän des BSV Rehden: „Für mich war es ein klares Foul. Und wenn der Schiedsrichter nicht pfeift, muss man den Ball ins Aus schießen.“ In der 85. Minute habe ihm Lennard Prüne auf den Fuß getreten, klagte Becken. Während er sich auf dem Boden krümmte, spielte der TuS BW Lohne einfach weiter. Phil Sarrasch drang in den Strafraum ein, seinen Querpass drosch der eingewechselte Niklas Oswald am zweiten Pfosten stehend unter die Latte zum 2:1-Siegtreffer in die Maschen. Für Rehden war es die vierte Niederlage im achten Regionalliga-Spiel.

Lohne – Und nicht nur das Ergebnis tat weh. In einer wilden Schlussphase hatte sich Shamsu Mansaray einen Blackout geleistet. Für seinen Mittelfinger in Richtung der Lohne-Fans kassierte er die Rote Karte. „Er hat sich gerade schon bei der Mannschaft entschuldigt“, sagte BSV-Trainer Kristian Arambasic. Mansaray sei von den Zuschauern provoziert worden: „Aber da muss er drüber stehen. Das war einfach dumm.“

Spieler des Spiels: Thorsten Tönnies Bei seinem ersten Startelfeinsatz nach Kreuzbandriss zeigte der 31-Jährige bei einer schnell ausgeführten Ecke, dass er seinen Torriecher nicht verloren hat.

Dass es am Ende derart hitzig werden würde, war lange nicht absehbar. Arambasic kratzte sich früh im Spiel hinter dem Ohr, ehe er sich einen Schluck aus der Wasserflasche nahm, die er am Rande seiner Coachingzone deponiert hatte. So richtig konnte ihm nicht gefallen, was er in den vorherigen Minuten gesehen hatte. Seine Rehdener ließen zwar defensiv überhaupt nichts zu, hatten aber erhebliche Probleme, sich bis zum Lohner Strafraum durchzukombinieren. Es fehlten Passschärfe und vor allem Passgenauigkeit. Einzig Rehdens Standardsituationen sorgten stellenweise für den Hauch einer Gefahr. Kurzum: Es war eine fahrige, langweilige Partie, die erst kurz vor der Halbzeit etwas an Fahrt gewann. Zunächst klärte Christian Düker im letzten Moment eine flache Hereingabe von Mansaray (38.) auf Malik Memisevic, ehe Daniel Haritonov (39.) seinen Schuss aus spitzem Winkel im linken Strafraum zu hoch ansetzte. Zwei Minuten später die beste Chance der ersten Halbzeit: Memisevic vernaschte kurz hinter der Mittellinie Düker, lief bis in den Strafraum, legte quer, doch Mansaray scheiterte an BWL-Torwart Marko Dedovic.

Fußball-Regionalliga: TuS BW Lohne - BSV Rehden 2:1 (0:0) Lohne: Dedovic - Westerhoff, Düker, Oevermann - Sarrasch (90.+1 Maßmann), Bürkle, Heskamp, Neziri (73. Prüne) - Tönnies (65. Oswald), Goldmann (65. Wengerowski), Schepp (80. Demaj).

Rehden: Niemann - Popovic (90.+1 Djumo), Kiene, Becken, Argyris, Haritonov - Han, Tomic (38. Coleman) - A. Arambasic (90.+1 Roschlaub) - Mansaray, Memisevic (65. Jobe).

Tore: 1:0 (48.) Tönnies, 1:1 (54.) Mansaray. 2:1 (85. Oswald).

Rote Karte für Mansaray (90.+1) wegen Zuschauerbeleidigung.

Zuschauer: 1400.

Schiedsrichter: Christoph Kluge (SG Bremen-Ost).

So lahm die ersten 45 Minuten waren, so aufregend begann der zweite Durchgang. Nach schneller kurzer Ecke köpfte der Ex-Rehdener Thorsten Tönnies energisch und überlegt ins linke Toreck – 1:0 (48.) Das Spiel war nun wachgeküsst. Und die Gäste aus Rehden schlugen prompt zurück. Memisevic stand plötzlich frei vor dem Tor, legte sich den Ball jedoch zu weit vor, sodass Marko Dedovic per Fußabwehr klärte. Mansaray war auf Zack, schnappte sich den Abpraller und schob zum 1:1 (54.) ein. Danach hatte Rehden eigentlich alles unter Kontrolle, hatte auch einige vielversprechende Situationen in Lohnes Sechzehner. „Ich war mir zu diesem Zeitpunkt sicher, dass wir zumindest einen Punkt mitnehmen werden“, sagte Arambasic. Es sollte anders kommen: „Jetzt tut es erst mal weh.“