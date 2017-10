Von Rehden über Hildesheim zum TuS

sulingen - Nanu? Wer stand denn da an der Sulinger Trainerbank? In Dienstkleidung des TuS Sulingen mit dem Kürzel „A.H.?“ Richtig: Andreas Homann, gut gelaunt vor Anpfiff und nach Abpfiff, engagiert und fokussiert während der beiden Halbzeiten – wie zu seinen Zeiten als Co-Trainer des BSV Rehden zwischen Sommer 2011 und Sommer 2012. Damals die rechte Hand von Trainer Jürgen Stoffregen, später mit ihm Aufstiegs-Macher des heutigen Regionalligisten VfV Borussia Hildesheim und zuletzt, nach Stoffregens Fußball-Rente, „Co“ beim Landesligisten STK Eilvese. Doch das ist nun ebenfalls Vergangenheit – denn der 52-Jährige ist als Assistenzcoach von Maarten Schops zu Oberligist TuS Sulingen gewechselt.

Private Gründe: Piotr Skitek ausgestiegen

„Seit eineinhalb Wochen bin ich hier“, schilderte „Andi“ Homann. Warum, erklärte er kurz und knapp: „Wenn ein Freund anruft und Hilfe braucht, muss man da sein.“

Gemeint war Schops – und dem huschte angesichts dieser Aussage ein Lächeln über die Lippen: „Schön, dass er das so sieht“, freute sich der 41-Jährige, unter Stoffregen und Homann einst Spieler in Rehden und mit den Schwarz-Weißen in die Regionalliga aufgestiegen. „Und er hat uns echt geholfen, indem er hier in die Bresche gesprungen ist und eine frei gewordene Position eingenommen hat“, dankte der Belgier.

Die Vakanz hatte sich durch den Ausstieg von Piotr Skitek ergeben. „Warum genau, weiß keiner so genau“, berichtete Sulingens Teammanager Thorsten Neumann: „Piotr hat lediglich private Gründe genannt.“ Seit 2015, als Schops den damaligen Landesligisten als Chefcoach übernommen hatte, zählte der 40-jährige zum Trainerstab. Der einstige Spieler des BSV Rehden und TuS Sulingen bleibt aber in der Region, arbeitet weiterhin in Neumanns Firma. Nur sportlich trennten sich die Wege – und der TuS musste einen Nachfolger suchen.

„Da kamen wir auf Andi Homann“, verdeutlichte Neumann: „Wir hatten schon vor zwei Jahren Interesse an ihm, aber damals konnten wir ihn nicht für uns gewinnen. Da arbeitete er ja noch mit Stoffregen zusammen.“

Nun versuchten es die Sulinger erneut, „denn erstens sind wir von seiner Qualifikation überzeugt, zweitens kennen und schätzen Maarten und Manu ihn aus ihren gemeinsamen Rehdener Zeiten“, verdeutlicht Neumann. Manu, Manuel Meyer mit vollem Namen, bleibt als Co-Trainer. „Da Andi aber in Garbsen wohnt und wir im Raum rund um Hannover auch viele Gegner haben, kann er die eine oder andere Spielbeobachtung übernehmen. Das ist eine Win-Win-Situation.“ Und gewonnen hat der TuS mit Homann in seiner erst kurzen Zeit doppelt: 2:0 in Uphusen, 1:0 gegen Heeslingen. So kann es weitergehen, wünschen sich beide Seiten. - ck