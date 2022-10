Rehden scheitert an Lübecks Routine

Von: Cord Krüger

Teilen

Abgegrätscht: Rehdens Julijan Popovic hebt ihr beim Tackling von Lübecks Manuel Farrona Pulido ab. „Popo“ überzeugte mal wieder auf seiner rechten Abwehrseite, hatte aber vor der Pause bei einer Großchance Pech. © Krüger

Nichts zu holen beim Regionalliga-Spitzenreiter: Die Fußballer des BSV Rehden unterlagen dem früheren und wohl auch künftigen Drittligisten VfB Lübeck am Samstag vor mehr als 3000 Zuschauern mit 0:4 (0:1). Damit nicht genug, verloren sie auch auch noch ihren Abwehrchef Pierre Becken mit einer Bänderverletzung.

Lübeck – Noch lange nach dem Abpfiff hockte Daniel Haritonov auf der Gäste-Ersatzbank des Stadions an der Lohmühle. „Ich muss den Ball hinten rausschlagen“, ärgerte sich der Linksverteidiger des BSV Rehden über seinen Ballverlust kurz vor der Pause, der beim Regionalliga-Spitzenreiter VfB Lübeck das 0:1 einleitete. „Das war überflüssig“, wusste „Harri“: „Damit habe ich uns unnötig vor Probleme gestellt.“ Allzu lange sollte er sich jedoch nicht grämen, denn die Hanseaten ließen es noch drei weitere Male klingeln, sodass die 3 168 Zuschauer einen 4:0 (1:0)-Heimsieg des turmhohen Favoriten feierten.

Rehdens Trainer Arambasic imponiert die „Wahnsinns-Atmosphäre“

„Eine Wahnsinns-Atmosphäre“, schwärmte BSV-Trainer Kristian Arambasic. Aber ein zu deutliches Ergebnis, fand sein Vizekapitän Niklas Kiene: „In der ersten Halbzeit haben wir es gut gemacht, hatten auch eine oder zwei gute Möglichkeiten. Aber es nützt nichts, wenn wir immer nur sagen, dass wir gut gespielt haben. Da vorne muss jetzt langsam geliefert werden“, forderte der Innenverteidiger.

Beckens schwarzer Tag: Risswunde und Bänderriss

Der 30-Jährige trägt bald wieder die Kapitänsbinde, denn Amtsinhaber Pierre Becken erwischte einen üblen Tag: In Minute 38 krachte er bei einem Laufduell in die Bande, zog sich eine Risswunde im linken Unterarm zu, verpasste sich selbst einen Verband und ackerte weiter. Doch eine Viertelstunde vor Schluss knickte er um und musste mit einem Bänderriss im linken Fuß vom Platz.

„Dabei fehlten mir heute schon sechs Stammspieler“, ächzte sein Coach, der diese Situation aber nicht als Entschuldigung gelten lassen wollte: „Lübecks Sieg ist absolut verdient. Wir wussten, dass es schwierig würde und wir einen perfekten Tag gebraucht hätten. Aber die Jungs da vorn müssen treffen. Das ist ihr Job.“

BSV zeigt gute erste Hälfte

Zunächst versuchte es Defensivmann Kiene. Sein brachialer Freistoß aus 35 Metern schepperte allerdings an die Werbebande über dem VfB-Fanblock (5.). Danach brannte es zweimal in Rehdens Strafraum. Ole Bahr (für den immer noch am Bauchmuskel lädierten Flemming Niemann im Tor) klärte in höchster Not gegen Felix Drinkuth zur Ecke (8.). Fünf Minuten später zielte Marvin Thiel freistehend drüber, Rehdens Lovro Sindik (für den gelbgesperrten Karam Han im Mittelfeld) zwang im Gegenzug per Flachschuss Lübecks Keeper Florian Kirschke zum ersten Einschreiten. Es entwickelte sich ein zwar taktisch geprägtes und trotzdem flottes Spiel. Shamsu Mansaray zielte zu hoch (23.), Kiene rettete gegen Mirko Boland auf der Linie (27.) – und dann scheiterte der durchgelaufene BSV-Rechtsverteidiger Julijan Popovic nach feiner Kombination über Haritonov und Mansaray an Kirschke (28.). „Den muss er machen“, bedauerte Arambasic. In dieser Phase kam der VfB weder im Zentrum durch noch über außen an Popovic und Haritonov vorbei. „Wir hatten einen Plan – und der ist erst auch aufgegangen“, unterstrich Rehdens Trainer. „Die Jungs hatten gute Spieleröffnungen, gute Momente.“ Doch fünf Minuten vor der Pause war’s passiert: Haritonov verlor in Bedrängnis kurz vor der Torlinie den Ball, Felix Drinkuth luchste ihm die Kugel ab und traf ins kurze Eck zum 1:0. „So ein Fehler passiert ihm sonst nie“, unterstrich Arambasic. „Aber wir alle haben ihn gleich aufgebaut.“ Auch Kiene stellte Haritonovs Tadellosigkeiten heraus: „Normalerweise hat er immer einen guten ersten Kontakt.“

Entscheidung kurz nach Wiederanpfiff

Nach dem Wechsel der nächste Nackenschlag: Marvin Thiel trat einen Freistoß von links in die Box, dorthin war Tommy Grupe gerauscht und drückte den Ball über die Linie (52.). Vier Minuten später war die Partie entschieden: Manuel Farrona Pulido hielt ungestört drauf – und die Kugel schlug über Bahr im Kasten ein. „In der zweiten Halbzeit sind wir mit dem Fuß drauf geblieben“, freute sich Lübecks Trainer Lukas Pfeiffer. „Und hinten, staunte Kiene, stehen sie echt sehr diszipliniert.“

Spieler des Spiels: Marvin Thiel Lübecks Linksverteidiger klärte, was es auf seiner Seite zu klären gab, schaltete sich oft vorn mit ein und bereitete das 3:0 und 4:0 jeweils per feiner Freistoß-Klinge vor.

Trotzdem kamen seine Vorderleute zu Szenen. Die größte Möglichkeit vergab Kevin Coleman: Seinen Flachschuss lenkte Kirschke zur Ecke (67.). Rehden gab sich also keinesfalls auf, andererseits nahmen die Gastgeber angesichts ihres DFB-Pokalspiels gegen Mainz am Dienstag einige Gänge raus. Zum 4:0 (73.) durch Noah Plume per Kopf nach einem erneuten Thiel-Freistoß reichte es dennoch. Lübeck, abgeklärter Kurshalter auf die Rückkehr in die Dritte Liga, war eben fast eine Klasse besser.

Regionalliga Nord VfB Lübeck - BSV Rehden 4:0 (1:0) - Lübeck: Kirschke - Kölle (77. Daube), Grupe (73. Kastenhofer), Löhden, Thiel - Gözüsirin, Boland - Hauptmann (72. Taritas), Drinkuth (68. Plume), Farrona Pulido (72. Rüdiger) - Hovi. Rehden: Bahr - Popovic, Kiene, Becken (77. Betani-Baku), Haritonv - Sindik (63. Tomic), Coleman - Jobe, A. Arambasic (63. Chana), Mansaray - Lesueur (73. Roschlaub). Tore: 1:0 (41.) Drinkuth, 2:0 (52.) Grupe, 3:0 (56.) Farrona Pulido, 4:0 (73.) Plume. Zuschauer: 3 168. Schiedsrichter: Lennart Wolff (Bremer SV).