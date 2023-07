BSV Rehden holt Leon Borkovic: 19-jähriger Keeper kommt von Hansa Rostock

Leon Borkovic © BSV Rehden

Fußball-Oberligist BSV Rehden verstärkt sich mit einem jungen Torwart. Leon Borkovic wechselt vom FC Hansa Rostock in die Waldsportstätten.

Rehden – Fußball-Oberligist BSV Rehden vermeldet einen weiteren Neuzugang. Nach den beiden Torhütern Ole Bahr und Yannick Olschewski (aus der eigenen Jugend) stößt mit Leon Borkovic ein weiteres Torwarttalent zum BSV.

Der 19-jährige Schlussmann durchlief das Nachwuchsleistungszentrum von Hansa Rostock und sammelte zuletzt erste Senioren-Erfahrungen bei der Zweiten des FC Hansa (NOFV-Oberliga).

Neben seinem Job als Keeper wird Borkovic auch an der Ausbildung des Torhüternachwuchses der A-Junioren mitwirken.

Sportdirektor Sandy Röhrbein über den neuen Keeper: „Mit Leon kommt ein gut ausgebildeter Torhüter zu uns, der zu 100 Prozent in unser Konzept passt: menschlich ein super Typ, mit einer guten Ausbildung und dem unbedingten Willen, sich bei uns weiterzuentwickeln. Dazu wird er bereits im Nachwuchs Verantwortung übernehmen und sich so weiterentwickeln können.“



Cheftrainer Kristian Arambasic äußert sich wie folgt: „Mit Leon haben wir nun unsere Torhüterposition komplettiert. Er hat gerade sein Abitur in Rostock erfolgreich abgeschlossen und zuletzt für die U23 von Hansa Rostock gespielt. Leon ist erst 19 Jahre jung und damit noch absolut entwicklungsfähig. Er soll gemeinsam mit unserem ehemaligen U19-Keeper Olschewski Druck auf unsere Nummer 1 Ole Bahr ausüben und mit guten Leistungen überzeugen, um so zu seinen Einsatzzeiten zu kommen. Leon ist sehr ehrgeizig, jung und lernwillig und passt somit perfekt in unser Anforderungsprofil. Ein toller Charakter rundet das Paket ab.“



Borkovic, der mit der Rückennummer 1 auflaufen wird, zu seinem Wechsel: „Ich freue mich sehr hier zu sein und fühle mich schon nach wenigen Trainingseinheiten wie zu Hause... Ich bin überzeugt, dass ich mich in Rehden gut weiterentwickeln kann und damit auch der Mannschaft helfen werde, die gemeinsamen Ziele zu erreichen!“.