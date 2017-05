Rehden – am Mittwoch kann (fast) alles vorbei sein

Rehden - Von Malte Rehnert. Alle Blicke des BSV Rehden werden Mittwochabend nach Lüneburg gerichtet sein. Wenn der LSK Hansa sein Nachholspiel gegen Drochtersen/Assel gewinnt, steht es fest: Dann steigt der BSV sportlich aus der Fußball-Regionalliga ab, kann den Rückstand zwei Spieltage vor Schluss nicht mehr aufholen.

Lüneburg würde sogar ein Unentscheiden zur fast sicheren Rettung reichen – bei dann sechs Punkten Vorsprung und dem klar besseren Torverhältnis. Rehden müsste in den kommenden Wochen hoffen, dass Werder Bremens U 23 und der SV Meppen beide helfen. Falls nicht, ist auch das Klassenerhalts-Hintertürchen zu. Ungeachtet dessen treiben die Rehdener ihre Personalplanungen voran und haben am Dienstag zwei Neuzugänge vermeldet.

Konkurrenz punktete nur mit Glück

Julian Stöhr (19/aus Werder Bremens U 19) und Kamaljit Singh (22/vom Weser-Ems-Bezirksligisten SV Union Lohne) werden mit dem BSV wahrscheinlich in der Oberliga antreten, denn der vergangene Spieltag in der Regionalliga war niederschmetternd. Rehden kassierte zu Hause kurz vor Schluss das entscheidende 0:1 gegen Egestorf, Lüneburg holte einen Punkt beim Hamburger SV II (1:1) – und die Konkurrenten VfV Hildesheim und Hannover 96 II feierten durch Tore in der Nachspielzeit extrem glückliche Siege. Hildesheim gewann in Unterzahl mit 1:0 beim TSV Havelse, der zuvor zwei Elfmeter verschossen hatte. Und am Montag gelang „96“ ebenfalls ein 1:0 gegen die Reserve vom VfL Wolfsburg – und damit, wie zuvor Hildesheim, die Rettung.

+ Vereinsboss Friedrich Schilling (rechts) begrüßt Rehdens neuen Stürmer Kamaljit Singh. © Weinberg

„Es läuft alles gegen uns, das ist echt ärgerlich“, seufzt Michael Weinberg. Rehdens Sportvorstand gibt sich angesichts der fünf Punkte Rückstand auf den letzten verbliebenen Abstiegskampf-Kontrahenten Lüneburg keinen Illusionen mehr hin: „Der LSK wird den einen Punkt schon irgendwie holen, am Wochenende spielen sie zum Beispiel gegen den schon abgestiegenen Tabellenletzten Eichede. Ich glaube nicht, dass wir noch einen Platz gutmachen. Da sind wir Realisten, da machen wir uns nichts vor. Die Chancen, es sportlich noch zu schaffen, tendieren gegen Null.“ Man habe es „mehrfach in der eigenen Hand“ gehabt, erinnert sich der 34-Jährige, die „Big Points“ – wie zuletzt gegen Egestorf – aber eben nicht geholt.

Da bringt es auch nichts, dass Rehden laut Weinberg die Lizenz für eine weitere Saison in der vierten Liga ohne Auflagen erhalten hat. „Wirtschaftlich sind wir weiterhin geeignet für die Regionalliga“, sagt Weinberg – das Problem: sportlich momentan eher nicht.

Dass Rehden so gut wie abgestiegen und nun auf fremde Hilfe angewiesen ist, sorgt bei Weinberg dafür, dass „die Anspannung nicht mehr ganz so groß ist“ wie in den vergangenen Wochen.

„Keiner hat gesagt, dass er uns verlassen wird“

Damit es noch irgendwie klappt mit der Rettung, müssen schon zwei andere Clubs mitspielen: Werders U 23 (aktuell als Drittletzter auf einem Abstiegsplatz) darf nicht runter aus der Dritten Liga. Und dann muss Regionalliga-Meister SV Meppen sich auch noch in der Relegation gegen Waldhof Mannheim (mit dem Ex-Rehdener Markus Kompp als Manager) durchsetzen. Die Aufstiegsspiele sind am 28. (in Mannheim) und am 31. Mai (in Meppen).

Möglicherweise (wenn Werder drittklassig bleibt) wissen die Rehdener erst dann, ob sie doch noch drinbleiben. Und das erschwert natürlich die Kaderplanung für die kommende Saison. „Die Gespräche mit den aktuellen Spielern laufen. Es hat noch keiner gesagt, dass er uns definitiv verlassen wird“, berichtet Weinberg. Einige wollen aber abwarten, ob Rehden nun viert- oder fünftklassig spielt.

Planungen sind auf die Oberliga ausgelegt

Dafür gibt es seit gestern zwei Zusagen und zwei unterschriebene Zweijahres-Verträge. Egal, zu welcher Liga Rehden 2017/18 gehört. Die Planungen sind, das ist klar, „vornehmlich auf die Oberliga ausgelegt“, sagt Weinberg. Und darauf, verstärkt auf Talente aus der Umgebung zu setzen. Das hat Rehden schon mehrfach angekündigt, aber nie so richtig durchgezogen. Nun also der nächste Versuch. „Wir wollen verjüngen und wieder mehr Spieler aus der Region haben“, betont Weinberg: „Und unsere beiden Neuen passen vom Typ her super zu uns. Sie haben beide Bock – und neben dem Fußball auch einen regulären Job.“

Julian Stöhr ist zwar kein Stammspieler, gehört aber zum Bundesliga-Kader von Werders U 19. „Ein Außenverteidiger und Linksfuß, der vor allem links spielt. Er ist sehr dynamisch, hat Offensivdrang und ist sowohl taktisch als auch körperlich schon stark“, findet Weinberg. Stöhr kann künftig mit Rehdens „Bremen-Connection“ zum Training und zu den Spielen kommen.

Der indisch-stämmige Mittelstürmer Kamaljit Singh, der wie Stöhr im Probetraining in den Rehdener Waldsportstätten einen bleibenden Eindruck hinterlassen habe, hat in den vergangenen drei Jahren „fast 100 Tore für Lohne geschossen“, erzählt Weinberg: „Er hat auf den ersten Metern einen enormen Antritt und uns auch damit überzeugt. Wir trauen ihm den großen Sprung absolut zu.“