JFV Rehden bleibt Spitzenreiter

Rehden - Souveräner Pflichtsieg für die A-Junioren des JFV Rehden in der Fußball-Niedersachsenliga: Mit 2:0 (2:0) setzten sich die Schützlinge von Trainer Drilon Gashi gegen den VfL Westercelle durch und festigten so ihre Tabellenführung. Natürlich sehr zur Freude von Gashi: „Die Jungs haben das prima gemacht. Wir haben Westercelle schön laufen lassen und hinten nur eine einzige Torchance zugelassen.“

Rehden hingegen besaß Möglichkeiten in Hülle und Fülle und verwertete auch schnell zwei davon. Erst in Gestalt von Aziz Ayal, der nach einer Bilderbuchkombination das Leder elegant ins Netz lupfte (13.), dann durch den Abstauber von Hannes Fortkamp (33.). Damit war die Messe gegen die harmlosen Gäste im Prinzip bereits gelesen. Eigentlich hätte der JFV sogar noch deutlich höher gewinnen können, doch sowohl Moritz Raskopp (75.) als auch David Kinner (87.) scheiterten haarscharf. Für Gashi diesmal jedoch kein Problem: „Hauptsache die Jungs treffen am nächsten Wochenende in Göttingen. Dort wartet ein richtiges Brett auf uns. Göttingen hat bislang alle Heimspiele gewonnen und dabei nur ein Gegentor kassiert.“

Vorsprung bis Jahresende ausbauen

Trotzdem rechnet Coach Gashi gewohnt optimistisch mit einem Sieg: „Bislang liegen wir zwei Punkte vor Blau-Weiß Lohne. Diesen Vorsprung wollen wir bis zum Jahresende gerne noch ausbauen. Ein „Dreier“ in Göttingen wäre ein Meilenstein auf dem Weg zur Meisterschaft.“ Die laut Gashi unverändert das erklärte Ziel darstellt: „Ich habe den Jungs vor der Saison gesagt, dass ich an jedem Spieltag auf Platz eins stehen möchte. Bisher klappt das super.“ - drö