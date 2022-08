Regenerieren und nur notfalls rotieren: Phönix vor der Brust - für Rehden geht es Schlag auf Schlag

Von: Cord Krüger

Ein Kandidat für die Startelf? Rehdens Malik Memisevic (r.) belebte gegen Kiel II (hier mit Lucas Wolf) die Offensive. Möglich, dass der Stürmer nun früher ran darf. © Krüger

Sonntag, Mittwoch, Sonntag, Mittwoch: Die Regionalliga-Fußballer des BSV Rehden hetzen nach ihrer ersten Englischen Woche bis zum Monatsende von Spiel zu Spiel. Nächste Haltestelle: die Travemünder Allee in Lübeck, wo am Sonntag ab 14.00 Uhr das Duell beim 1. FC Phönix ansteht. „Bis dahin müssen wir jetzt gut regenerieren, um schnell wieder bei 100 Prozent zu sein“, wusste Rehdens Mittelfeld-Rackerer Karam Han nach dem laufintensiven 1:1 am Mittwochabend gegen Holstein Kiel II. Und sein Trainer Kristian Arambasic ist gespannt, wie das bis zum Abschlusstraining am Samstag funktioniert: „Vom Grundsatz her sind die Jungs durchtrainiert. Ich muss aber schauen, wie schwer die Beine noch sind und ob es Sinn macht, auf der einen oder anderen Position zu rotieren.“

Rehden/Lübeck – Lovro Sindik zum Beispiel, normalerweise ein Mann fürs defensive Mittelfeld, „hat das als Zehner sehr gut gemacht“, droht nach seinem vorzeitigen Feierabend gegen Kiel aber auszufallen. Seine Auswechslung nach einer Fußblessur war laut Arambasic zunächst eine „reine Vorsichtsmaßnahme, damit Lovro nicht noch umknickt und etwas Schlimmeres passiert“. Doch das Donnerstagstraining verpasste der 30-Jährige schon mal.

Arambasic über Hyseni: „Einer der besten Stürmer dieser Klasse“

Der Ausfall des Kroaten käme zur Unzeit, „denn in Lübeck erwartet uns eine Männermannschaft mit starker Physis“, warnt der A-Lizenz-Inhaber. Und vor einigen Tagen kam noch Zehner Mateusz Ciapa vom Stadt- und Ligarivalen VfB Lübeck hinzu, den der 45-Jährige als „Königstransfer“ adelt. Zudem hegt er höchsten Respekt vor Haris Hyseni („einer der besten Stürmer dieser Klasse“) und Verteidiger Nestor Djengoue, den der BSV im Winter nach einigen Probetrainings wieder ziehen ließ. „Im Nachhinein ist man immer schlauer, die Frage ist allerdings, ob wir uns ihn damals hätten leisten können.“ Phönix habe da andere Möglichkeiten. Angesichts der entsprechenden Erwartungen stehe der Tabellen-14. „jetzt aber schon unter Druck“, ahnt Arambasic.

Darauf will Stürmer Kevin Coleman aufbauen

Umso wichtiger sei, „dass wir genau solch eine Einstellung wie gegen Kiel zeigen und die Zweikämpfe gewinnen, damit wir die drei Punkte mitnehmen können“, nennt Sechser Han eine Grundvoraussetzung. Stürmer Kevin Coleman lobte ebenfalls die Mentalität: „Wir haben gut gepresst. Jeder wusste, was er zu tun hatte. Auf dem Spiel können wir aufbauen“, meinte der 24-Jährige: „Wenn wir diese positive Aggressivität fortsetzen, werden wir erfolgreich sein.“

Gleichwohl wusste der US-Amerikaner, wo beim BSV zurzeit der Schuh drückt: „Wir hatten keine große Chance“, sagte er selbstkritisch mit Blick auf die Offensive, in der er selbst viel wirbelte und von Flankenläufen bis zu einem Fallrückzieher alles versuchte.

Rutscht Malik Memisevic in die Startelf?

„Aber wir wollen nicht jammern“, stellt BSV-Trainer Kristian Arambasic mit Blick auf den vorderen Mannschaftsteil klar. Bei Malik Memisevic etwa sah er nach dessen Einwechslung viel Positives: „Das ist ein klassischer Mittelstürmer, aber er hatte es schwer, weil er in einer so intensiven Phase reingekommen ist“. Möglicherweise wäre er nun ein Kandidat für die Startelf, „sodass ich einen der Flügelspieler erst mal auf der Bank lassen kann“. Denn Rehden muss angesichts dieser Englischen Wochen, auch die Ressourcen schonen.