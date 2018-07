Fontainebleau/Barver - Von Sonja Rohlfing. Debüt gelungen: Überglücklich und mit Silber und Bronze dekoriert ist Kenya Schwierking von den Nachwuchs-Europameisterschaften im französischen Fontainebleau zurückgekehrt. Zusammen mit ihren Teamkolleginnen lieferte die 13-jährige Dressurreiterin des RV Wagenfeld in der Altersklasse „Children“ eine geschlossene Mannschaftsleistung ab und behielt dann auch bei der EM-Premiere im Einzelwettbewerb auf dem Vierbeiner Dinos Boy die Nerven.

„Richtig realisiert haben wir das noch gar nicht“, sagte Kenya Schwierking, die mit ihre Mutter Silke und Betreuerin Philly Roberts vor Ort war. „Das ist Wahnsinn, dass wir so ein Turnier erleben durften. Wir sind noch ganz geflasht.“ Zunächst jubelte die Schülerin über Mannschafts-Silber. In der Einlaufprüfung landeten die junge Dressurreiterin und der 17-jährige Fuchswallach mit 72,423 Prozent auf Rang fünf. In der entscheidenden Aufgabe für die Teamwertung steigerte sich das Paar auf 73,885 Prozent (Rang vier) und lieferte erneut das zweitbeste deutsche Ergebnis ab.

Nur zwei Punkte trennte das deutsche U 14-Team letztendlich von den siegreichen Niederländern. „Es war sehr emotional. Ich bin sehr stolz auf die Kinder, die das bei ihrem Debüt hier in Fontainebleau so gut gelöst haben“, lobte „Children“-Equipechefin Caroline Roost ihre Schützlinge Kenya Schwierking, Isabelle Dülffer (Niestetal), Lisa Steisslinger (Böblin-

Zweitbestes Ergebnis im deutschen Team

gen) und Alina Hahn (Wimsheim). Insgesamt lag das deutsche Quartett in der Bewertung dicht beieinander. Teams aus acht Nationen bewarben sich um den Titel.

Nach dem guten Vorergebnis ging für Kenya Schwiering die Europameisterschaft mit dem Einzelfinale weiter. Hier hieß es – nach einer langen Woche – für die U 14-Reiter und ihre Vierbeiner noch einmal alles zu geben. Als letzte Starterin erzielten die junge Sportlerin vom RV Wagenfeld und der 17-jährige Hannoveraner 73,536 Prozent. Damit sicherten sie sich die Bronzemedaille. „Kenya war sehr nervenstark, hat bis zum Schluss gestrahlt und sehr schönes Reiten gezeigt, wie man es bei den ,Children‘ sehen möchte“, sagte Equipechefin Roos. „Das Pferd war auch super drauf. Er wurde von Tag zu Tag besser und war kein bisschen müde“, ergänzt Silke Schwierking. Gold und Silber in der Children-Einzelwertung gingen in die Niederlande. „Das Turnier war ein einmaliges Erlebnis“, berichtete Kenya Schwierking.

Über 600 junge Pferdesportler aus 30 Nationen und ihre Vierbeiner waren für eine Woche in Fontainebleau südlich von Paris zu Gast. Dass die Nachwuchs-Europameisterschaften für die Altersklassen Junge Reiter (U 21), Junioren (U 18) und Children (U 14) in allen drei olympischen Reitsportdisziplinen zeitlich zusammen an einem Ort ausgetragen wurden, ist bislang einmalig. Besonders Beeindruckend sei vor allem die internationale Atmosphäre und der gute Zusammenhalt innerhalb des deutschen Teams gewesen. Aber jetzt steht erst mal der Urlaub an.