Rauf mit ihm und rein damit

2:1 – Nur Sekunden im Spiel, und André Heyer trifft für Diepholz gegen Bramstedt

+ Christian Hardemann (rechts) – hier verfolgt von Tobias Heinsen – verschoss einen Foulelfmeter für die SG Diepholz. - Foto: Flügge

Bramstedt - Von Arne Flügge. Es dauerte gefühlt nur 30 Sekunden: André Heyer betrat in der 66. Minute den Platz, lief nach vorn auf die rechte Seite, als plötzlich eine maßgeschneiderte Flanke von Thomke Dießelberg in den Strafraum segelte. Heyer stieg hoch und köpfte den Ball genau in den rechten oberen Winkel. Es war die späte 1:0-Führung von Fußball-Bezirksligist SG Diepholz in der ersten Bezirkspokalrunde bei Kreispokalsieger und Kreisligist TSV Bramstedt. Und es war der Brustlöser für die Gäste, die sich gegen tapfer kämpfende Hausherren schwer-taten und am Ende auch nur hauchdünn mit 2:1 gewannen.