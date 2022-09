Rauchbomben und Spanferkelessen: So heiß sind Melchiorshausen und Weyhe auf das Gemeinde-Derby

Von: Fabian Terwey

Teilen

Derbykampf: Weyhes Kapitän Georg Tylla (l.) im Kopfballduell mit Melchiorshausens Thorben Kaiser. © töbelmann

Beim TSV Melchiorshausen „kriegen sie alle Gänsehaut“, wie Trainer Marc Schönthal berichtet. Kapitän Georg Tylla hat indes mit dem SC Weyhe „richtig Bock, den Rivalen aufzumischen“ und der neue SCW-Trainer Lutz Repschläger hat vor seinem Debüt „schon verstanden, welches Prestige dieses Duell hat“. Die Protagonisten fiebern dem Gemeinde-Derby in der Bremer Fußball-Landesliga entgegen. Melchiorshausen will am Sonntag zu Hause Revanche nehmen für die 1:3-Niederlage am letzten Spieltag der Vorsaison gegen Weyhe (Sonntag, 15.00 Uhr).

Melchiorshausen/Weyhe – „Nein, einen Pyro-Stab hatte ich damals nicht in der Hand“, lächelt Tylla, angesprochen auf die Feierlichkeiten nach dem jüngsten Lokalkracher. Der mittlerweile zum Habenhauser FV abgewanderte Teamkollege Philipp Kowald hatte damals Melchiorshausens Platz nach dem Sieg mit einer grünen Rauchbombe vernebelt: „Ich halte mich bei so etwas eher zurück, genieße es aber, wenn andere die Stimmung so entflammen.“ Auf dem Platz geht der 29-Jährige dagegen voran. Deswegen war es für seinen neuen Trainer Repschläger auch „ein Leichtes“, den Kapitän der Vorsaison erneut als Spielführer für die laufende Saison zu bestimmen: „Er ist ein Kopf des Teams und hat mit seinen menschlichen und fußballerischen Qualitäten das Standing in der Mannschaft.“

„Wissbegieriges“ Team selten komplett zusammen

Tylla ist „dankbar für das Vertrauen des Trainers und das der Mannschaft“. Er spricht von „neuem Schwung, den das neue Trainerteam reingebracht hat“. Repschläger und sein gleichberechtigter Partner Daniel Bremer hätten „viel Ehrgeiz“. Wohl auch deshalb missfiel Repschläger die Trainingsbeteiligung in der rund achtwöchigen Vorbereitung: „Es gab viel zu viele Abwesenheiten. Wenn Spieler beliebig in den Urlaub fahren, hat man nie den ganzen Kader zusammen.“ Gleichwohl ist der Coach zufrieden, dass das Team „wissbegierig“ ist: „Am Ende weißt du aber nicht, wo du stehst.“ Das zeige sich erst in Pflichtspielen.

Rauchbombenparty: So feierten Philipp Kowald und der SC Weyhe den jüngsten Derbysieg. © diekmann

Und da ist das Derby das erste für Weyhe. Denn wegen personeller Engpässe hatte der SCW den VfL 07 Bremen erfolgreich darum gebeten, das ursprünglich fürs vorige Wochenende angesetzte Duell des ersten Spieltags zu verlegen (jetzt am Dienstag, 20. September, um 19.30 Uhr).

Es ist das Spiel, auf das man am meisten Bock hat.

So hatte der Coach nach kurz zuvor überstandener „Corona-Erkrankung mit mildem Verlauf“ Zeit, Melchiorshausen beim 4:1-Sieg in Hasenbüren zu beobachten. „Da gab es einige Erkenntnisse. Ich möchte aber nicht zu viel verraten“, erklärt Repschläger: „Sagen kann ich aber, dass ich eine ziemlich leere Ersatzbank gesehen habe.“ Und die Personalsorgen, auf die Weyhes Trainer anspielt, haben sich beim TSV noch verschlimmert. „Die Verletzung von Kevin Sökel hat vieles überschattet“, berichtet Schönthal: „Ich habe immer noch Brass auf dieses unnötige Foul gegen ihn an der Mittellinie. Sein Fuß ist grün, blau, gelb und angeschwollen bis nach Meppen. Eigentlich müsste der Gegenspieler genauso lange gesperrt werden, wie Kevin ausfällt.“ Sechs bis acht Wochen wird Sökel mit Bänderriss fehlen.

„Fünf Fragezeichen“ hinter dem Einsatz von Kevin Nienstermann

Neben Verletzten wie Enrico Nienstermann (Patellasehnenreizung) und Marcel Drygalla (Ödem im rechten Knie) werden auch die privat verhinderten Lucas Görgens und Keeper Tino Lehmkuhl fehlen. Für Letzteren rückt Calvin Ewert zwischen die Pfosten. Der Torwart hatte in der Vorwoche noch auf dem Feld ausgeholfen. Hinter dem Einsatz von Kevin Nienstermann nach Zerrung im rechten Oberschenkel stehen laut Coach noch „fünf Fragezeichen“. Trotz nur „neun, zehn Leuten“, die Schönthal aktuell zur Verfügung stehen, sei die Stimmung im Training gut gewesen: „Das 4:1 in Hasenbüren kam für viele überraschend. Uns hatte keiner auf dem Zettel. Die Jungs haben eindrucksvoll bewiesen, was sie drauf haben.“

„Bin niemand, der mit dem Messer zwischen den Zähnen umherläuft“

Auch Repschläger will „einen ordentlichen Start“ hinlegen: „Jeder im Verein hat mir erzählt, wie wichtig das Derby ist. Und auch bei mir kribbelt es. Mir geht es aber vor allem um die drei Punkte.“ Der 51-Jährige habe bereits viele Derbys bei seinen vorherigen Trainerstationen gespielt: „Ich bin aber niemand, der dann mit dem Messer zwischen den Zähnen umherläuft. Ich bin da eher pragmatisch und bewahre kühlen Kopf.“

Spanferkel, Kartoffelgratin und Zaziki warten nach dem Derby

In sportlicher Hinsicht schätzt Melchiorshauens Lukas Heinemann den SC Weyhe jedenfalls als „hohe Hausnummer“ ein: „Aber gerade zu Hause wollen wir gewinnen.“ Dann würde dem TSV das traditionelle Derby-Spanferkelessen mit Kartoffelgratin und Zaziki nach dem Spiel besonders gut schmecken.