Raub hat noch Luft nach oben

Brinkum - Von Gerd Töbelmann. Das 5:3 mit den Last-Minute-Toren gegen die Leher TS hat dem Fußball-Bremen-Ligisten Brinkumer SV mächtig Rückenwind gegeben. Auch die nächste Aufgabe, die Partie morgen ab 13.00 Uhr beim SV Werder Bremen III, soll positiv gestaltet werden, um in der Tabelle weiter nach vorn zu klettern.

Zwei Spieler werden dabei auf dem Platz am Weserstadion besonders motiviert sein: Stürmer Jakob Raub und Keeper Tariq Olatunji. Grund: Beide wechselten erst im Sommer von den Bremern an den Brunnenweg.

„Das wird sicherlich ein großes Hallo mit den ehemaligen Mitspielern geben. Auch die beiden Trainer kenne ich ja noch sehr gut, denn immerhin habe ich insgesamt sechs Jahre für Werder gespielt“, erklärt Raub.

Aber der 21-Jährige wollte sich weiter entwickeln und schloss sich dem Meister an. Dort lief es für Raub aber bislang nicht wie gewünscht, denn erst beim Sieg gegen LTS erzielte er sein erstes Saisontor. „Das lag sicherlich auch daran, dass ich in den meisten Spielen wegen unserer großen Personalnot auf anderen Positionen spielen musste. Ich bin aber eben ein Vollblutstürmer, der sich auf den Außenbahnen nicht so richtig wohl fühlt“, sagt Raub.

Seinen Wechsel nach Brinkum kann er abschließend noch nicht so recht beurteilen: „Ein bisschen ins Grübeln bin ich schon gekommen, ob der Wechsel richtig war. Schließlich hatte ich auch gute Anfragen von anderen Clubs. Mal sehen, wie es wird, wenn wir wieder alle Mann an Bord haben.“

Die Bremen-Liga soll für Raub aber noch nicht das Ende der Fahnenstange sein: „Ich möchte gern noch höher spielen, werde die Saison aber wohl in Brinkum durchziehen. Zumal der Verein gesagt hat, dass er im Winter keinen gehen lassen will.“

Morgen dürfte er erneut in der Startelf – und vielleicht auch wieder im Sturm – spielen dürfen.

Vielleicht gibt es dann von der rechten Seite ja Flanken-Futter von Maximilian Wirth. Nach fünfmonatiger Verletzungspause feierte der Mittelfeldmann gegen LTS ein gutes Comeback, das Lust auf mehr macht. „Aber das muss Maxi selbst entscheiden, ob er sich das gesundheitlich schon zutraut. Irgendwann hoffen wir natürlich darauf, dass er wieder zur festen Größe im Team wird“, sagt Manager Jörg Bender, der nicht ganz genau weiß, was er vom morgigen Match halten soll: „So richtig souverän sind wir da in den letzten Jahren nicht aufgetreten. Dennoch hoffe ich natürlich, dass wir uns durchsetzen werden.“