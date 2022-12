Timo Rathkamp verlängert: Trainer bleibt beim SC Twistringen

Von: Fabian Terwey

Bleiben ein weiteres Jahr: Twistringens Chefcoach Timo Rathkamp (r.) und Co-Trainer Simon Beuke. © Diekmann, Julian

Sie seien sich schnell einig gewesen, berichtet Timo Rathkamp (41) vom Gespräch im Vereinsheim. Der Chefcoach und sein Co-Trainer Simon Beuke (34) verständigten sich am Freitagabend mit den Verantwortlichen des SC Twistringen auf eine weitere Zusammenarbeit in der kommenden Saison. Das gab der Fußball-Bezirksligist am Samstag bekannt.

Twistringen – „Der Vorstand ist auf uns zugekommen. Weil die Zusammenarbeit großen Spaß macht und die Bedingungen bei meinem Heimatverein top sind, haben fünf Minuten ausgereicht, um sich zu einigen. Wir haben aber auch noch mal die bisherige Saison aufgearbeitet“, berichtet Rathkamp vom rund einstündigen Austausch mit Spartenleiter Stefan Funke, Geschäftsführer Jens Knabe, Pressewart Hans-Dieter Jurga und Beuke.

„Haben wohl den fußballverrücktesten Trainer“

„Neben der frühzeitigen Planungssicherheit haben wir mit Timo Rathkamp wohl den fußballverrücktesten Trainer in der fußballverrücktesten Stadt im Landkreis Diepholz“, wird Funke in der Mitteilung der „Blaumeisen“ zitiert. Bei der Bestandsaufnahme sei man zum Ergebnis gekommen, dass der Tabellenachte mehr Punkte als die 22 aus den 16 bisherigen Partien verdient gehabt hätte: „Neben der spielerischen Klasse junger Talente imponierte zuletzt insbesondere die mannschaftliche Geschlossenheit, mit der auch verletzungsbedingte Ausfälle kompensiert wurden.“ Rathkamp – zu Saisonbeginn als Meistertrainer der Zweiten mit Ex-A-Jugendcoach Beuke aufgerückt – bestätigt: „Es ist eine super coole Truppe. Das zeigt allein die Tatsache, dass am Samstag 27 Leute bei der Weihnachtsfeier waren.“ Beim Bowling blieb reichlich Gelegenheit, um auf die Verlängerung anzustoßen.