Ramiz Pasiov vor Rückkehr in Wetscher Offensive?

Von: Cord Krüger

Wieder eine Option für vorn: Ramiz Pasiov (vorn) überzeugte zwar auch im Abwehrzentrum, könnte nun am Samstag im Heimspiel gegen Niedersachsen Döhren in die Offensive zurückkehren. © Krüger

Nach vierwöchiger Zwangspause empfangen die Landesliga-Fußballer des TSV Wetschen am Samstag Aufsteiger Niedersachsen Döhren - wenn das Wetter jetzt endlich mitspielt. Während der Zeit der Spielausfälle konnten vier Spieler ihre Verletzungen auskurieren. Das erlaubt TSV-Trainer Oliver Marcordes neue Optionen.

Wetschen – Vier Wochen Zwangspause liegen hinter den Fußballern des TSV Wetschen, wenn sie am Samstag ab 16.00 Uhr zu ihrem Landesliga-Heimspiel gegen Niedersachsen Döhren auflaufen. Fast eine halbe Sommervorbereitung – allerdings der winterlichen Witterung geschuldet. Und möglicherweise müssen die Blau-Gelben erneut passen, wenn sich die Wetterprognosen für Freitag bewahrheiten. „Wir hoffen, dass wir vom Regen verschont bleiben“, wünscht sich TSV-Trainer Oliver Marcordes, der seit dem bisher letzten Auftritt mit dem 1:0 gegen Krähenwinkel vom zweiten auf den fünften Platz abrutschte – allerdings bei nun zwei Spielen weniger als die Konkurrenz. Die Phase ohne Punktspiele haben er und sein Team gut genutzt – mit zusätzlichen Trainings (auch dank des SV Dickel, der Wetschen seine Zeiten in der Rehdener Dreifeld-Sporthalle überließ) und Regeneration. „Mittlerweile ist unsere Verletztenliste fast leer“, verdeutlicht Marcordes. Lediglich Mittelfeldmann Aljoscha Wilms muss noch warten, weil nach seinem auskurierten Bänderriss ein Bluterguss blieb, der zum Abklingen noch Zeit braucht. Und am Montag kam Stürmer Alen Suljevic neu ins Lazarett – nach einem operierten Fingerbruch.

Trainer Marcordes warnt vor robustem Aufsteiger

Auf der anderen Seite absolvieren inzwischen Mittelfeldakteur Philipp Nüßmann sowie die Verteidiger Phil Schwierking, Tino Senkler und Lennart Kruse die kompletten Inhalte der Übungseinheiten beschwerdefrei. Dies wiederum hatte zur Folge, dass sich am Dienstag auf dem Trainingsplatz 23 Mann tummelten. Und weil sich dank der Rückkehrer nun neue Alternativen für die Abwehr bieten, „konnte ich zuletzt auch Ramiz Pasiov mal wieder im Sturm trainieren lassen“, schildert Marcordes. Der 35-jährige Offensivmann überzeugt seit Monaten ebenfalls als Interims-Innenverteidiger, „aber gerade zuletzt gegen Krähenwinkel hat man gesehen, dass uns vorn einer wie Ramiz fehlt, der die Bälle gut festmachen kann“.

Dank der üppigen Personaldecke durfte der B-Lizenz-Inhaber zudem an anderen Systemen feilen. Gegen die „Krähen“ hatte er mit einem 4-3-3 begonnen, dann aber wieder zugunsten des bewährten 4-2-3-1 umgestellt. Nun zeigte er sich mit dem Dreier-Sturm zufriedener – und ließ auch eine Taktik mit zwei Spitzen einstudieren. „Jetzt sind wir wirklich variabler“, freut sich der 42-Jährige.

Allerdings hütet er sich davor, den Aufsteiger trotz dessen prekärer Lage und des drittletzten Tabellenplatzes zu unterschätzen – der knappe 1:0-Hinspielsieg ist ihm Warnung genug: „Wir dürfen uns von ihnen nicht den Schneid abkaufen lassen. Döhren steht zwar unten drin, hat aber eine robuste Truppe mit schnellen offensiven Außenspielern.“ Als nur ein Beispiel nennt er Richard Mensah, der es in seinen bisher 18 Saisonspielen auf acht Treffer brachte. ck