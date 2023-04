Rabens wieder im Rausch beim TuS Sulingen

Von: Daniel Wiechert

Schnelligkeit, Dynamik, Abschlussstärke: Sulingens Jan Rabens, eigentlich noch A-Junior, bringt starke Anlagen mit. © Krüger

Jan Rabens vom TuS Sulingen beendet seine erste Torkrise auf eindrucksvolle Art und wird bereits zum zweiten Mal in dieser Saison der „Spieler des Wochenendes“. Dass es beim 18-Jährigen wieder läuft, liegt auch an einer Systemumstellung beim Fußball-Landesligisten.

Sulingen – Als Stürmer beim Fußball-Landesligisten muss der Ball bei Jan Rabens ins Eckige; manchmal muss er bei dem 18-Jährigen aber auch ins Runde. Denn Rabens greift gern mal zum Golfschläger. „Es ist für mich einfach ein schöner Ausgleich“, sagt der Linksfuß, „und es ist ja auch so die einzige Sportart, bei der man mit zwei oder drei Generationen zusammen ein paar Stunden auf dem Platz verbringen kann, wo alle einfach mal zusammen Spaß haben können.“ So geschehen am Karfreitag, als er beim Osterturnier des Golfclubs Syke am Start war: „Ich habe mit meiner Oma ein Team gebildet, mein Vater mit meinem Bruder – hat riesig Spaß gemacht.“

Diesen fand er drei Tage später auch auf dem rechteckigen Grün wieder, als Rabens nach torlosen und glücklosen Wochen den entscheidenden Elfmeter versenkte, der den TuS Sulingen ins Bezirkspokal-Achtelfinale führte. Beim folgenden Derby-Sieg gegen Wetschen traf er ebenfalls, ehe er am Samstag beim 4:1 in Sarstedt gleich dreifach zulangte. „Mir war klar: Wenn bei Jan der Knoten platzt, dann knallt es wieder richtig“, sagt sein Trainer Iman Bi Ria, früher selbst eiskalter Vollstrecker im Strafraum.

Rabens macht sich selbst zu viel Druck

Das war bereits in der Hinrunde der Fall. Rabens war zu Saisonbeginn aufgrund fehlender Alternativen als linker Innenverteidiger gefragt, ehe er seine Chance im Sturm bekam – und eindrucksvoll ergriff: Im heißen Herbst traf er in sechs Spielen siebenmal. „Dadurch, dass es am Ende der Hinrunde dann echt gut lief, habe ich mir in der Winterpause schon selbst etwas Druck gemacht. Ich wollte noch mehr, noch besser spielen, die Hinrunde überbieten“, gewährt Rabens einen Einblick in sein Innenleben: „Als es dann in den ersten zwei, drei Spielen nicht so lief, wie ich es von mir selbst erwartet hatte, bin ich schon etwas ins Grübeln geraten.“

Bi Ria registrierte das natürlich. „In der Phase hatte er wirklich die Seuche am Fuß, hat inklusive der Vorbereitung bestimmt zehn, elf Spiele nicht getroffen“, erinnert sich der 38-Jährige: „Wir haben Jan immer in der Mannschaft gelassen, weil wir im Trainerteam immer fest an ihn geglaubt haben.“

Auf der Außenposition platzt der Knoten endgültig

Statt an Rabens‘ Qualitäten zu zweifeln, machte sich Bi Ria vielmehr Gedanken, wie er die Stärken seines Stürmers, der eigentlich noch A-Jugendlicher ist, besser zur Entfaltung bringen kann. Gegen Wetschen und Sarstedt wich Bi Ria vom 4-4-2 mit Rabens und Janik Dieckmann im Sturm ab, setzte auf ein 4-2-3-1 mit dem 18-Jährigen als offensivem Außenspieler, erst rechts, dann links. „Ich glaube schon, dass ich auf der Position meine Schnelligkeit noch besser ausnutzen und so mit Tempo in die Box ziehen kann.“

Vorne weiß ich intuitiv einfach besser, was ich in den jeweiligen Situationen machen muss.

Im Strafraum selbst hat Rabens noch Probleme, wenn er mit dem Kopf zum Abschluss kommt. „Am Timing und am Druck muss er arbeiten“, fordert Bi Ria. Sieht Rabens genauso: „Da muss ich definitiv noch besser werden.“ Zumal er dafür mit seinen 1,96 Metern eine Top-Voraussetzung mitbringt: „Ich mache seit ein paar Wochen im Fitnessstudio viele Sprungkraftübungen mit einem Personal Trainer, um auch meine Tiefenmuskulatur noch zu stärken.“ Wird auch auf den langen Grüns nicht schaden.