Quitsch sichert Bramstedt die Stadtmeisterschaft

Titel nach 2:1 gegen Nordwohlde verteidigt

+ In diesem Jahr stritten sich sechs Teams um die Bassumer Stadtmeisterschaft. Nur der TV Neuenkirchen war nicht dabei.

Bassum - Kurz vor Weihnachter kamen noch einmal die Hallenfußballer in Bassum zu ihrem Einsatz, denn es stand das Turnier um die 15. Stadtmeisterschaft auf dem Programm. „Und das wurde sehr gut angenommen, denn wir hatten etwa 300 Zuschauer in der Halle“, freute sich Bassums Spartenleiter Jürgen Schäfer über die gute Resonanz. Pokal und Siegerscheck in Höhe von 110 Euro gingen dabei an den Kreisligisten TSV Bramstedt, der sich im Finale gegen den TVE Nordwohlde (1. Kreisklasse) mit 2:1 durchgesetzt hatte.