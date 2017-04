Der „Quattrick“ von „Shao“

Hoya - Von Malte Rehnert. In der Bundesliga gibt es den Wolfsburger Jakub Blaszczykowski, beim SV Mörsen-Scharrendorf spielte mal ein gewisser Jacek Oszczapinski. Polnische Namen, die Sportjournalisten die Schweißperlen auf die Stirn treiben – und die man sich am besten auf Taste ablegen sollte, um nicht ständig die Schreibweisen nachzugucken. Fußball-Bezirksligist SG Hoya hat auch so einen Mann: Lars Mrowczynski, dessen Opa Pole ist. Wenn sich der vierfache Torschütze vom Wochenende gegen den BSV Rehden II (7:1) mal irgendwo anmeldet, „muss ich meinen Namen immer buchstabieren“, lacht der 27-Jährige. In seiner Mannschaft dagegen „haben es alle mittlerweile drauf. Sie nennen mich aber auch eher selten beim Nachnamen . . .“

Lars rufen die Teamkollegen allerdings auch nicht immer – sondern „Shao“. Das ist sein Spitzname. Den bekam er einst, weil Mrowczynski einen ziemlich ungewöhnlichen Lieblingsspieler hatte: den Chinesen Jiayi Shao. Der mittlerweile 37-Jährige war in Deutschland damals für 1860 München, Energie Cottbus und den MSV Duisburg aktiv – und ist aktuell Sportdirektor beim Erstligisten Beijing Sinobo Guoan in seiner Geburtsstadt Peking. Aber warum ausgerechnet Shao? Der Stürmer hat bei seinen Engagements in den Bundesligen wahrlich keine Bäume ausgerissen. „Shao ist 1,88 Meter, so einen großen Chinesen habe ich noch nie gesehen“, sagt Mrowczynski, „außerdem war er technisch ganz gut. Ich habe sogar drei Trikots von ihm.“

Der Hoyaer habe allgemein ein Faible für Asien („Mit meiner Freundin will ich unbedingt mal nach Seoul“) und fernöstliche Fußballer: „Sie sind schnell und leichtfüßig – wie Akrobaten.“

Attribute, die auch ziemlich gut auf Mrowczynski passen. Von der Spielweise her könnte der Offensivmann ein Chinese, Japaner oder Koreaner sein. „Ich war schon in der Schule immer der Schnellste“, erinnert sich der 27-Jährige: „Ausspielen kann man mich nicht so leicht, weil ich meistens hinterher komme.“ Dafür sei er technisch nicht der Beste – und auch nicht gerade eiskalt vor dem Tor („nur“ sieben Saisontreffer).

Gegen die Rumpftruppe vom BSV Rehden II, der am Samstag ohne Regionalliga-Leihgaben und nur mit zehn Spielern angereist war, bewies Mrowczynski (bereitete auch noch einen Treffer vor) aber mal Coolness im Abschluss. Zwischen der 49. und 72. Minute traf „Shao“ viermal hintereinander – mehr als ein Hattrick, quasi ein „Quattrick“. „Das habe ich noch nie geschafft“, sagt der Hoyaer, dem vor zwei Jahren auch schon mal fünf Tore in einer Partie gelungen waren: „Aber nicht am Stück.“ Hoyas Co-Trainer Florian Steinbach lobte hinterher: „Lars hat ein Super-Spiel gemacht.“

Von einem perfekten Auftritt wollte Mrowczynski, der inzwischen meistens im rechten Mittelfeld und nicht mehr in vorderster Front eingesetzt wird, dennoch nicht sprechen: „Wir hätten schon in der ersten Halbzeit ein, zwei Teile mehr machen müssen, haben die Angriffe aber nicht sauber genug ausgespielt.“

Offenbar ein Konzentrationsproblem, das auch mit dem Gegner zusammenhing. Rehden trat mit Aushilfen aus der dritten Herren und der A-Jugend an – und war am Ende wegen eines angeschlagenen Spielers nur noch zu neunt auf dem Platz. „Wir haben vorher in der Kabine erfahren, dass Rehden nur zu zehnt ist“, erzählt Mrowczynski. Da neige der eine oder andere vielleicht dazu, den Kontrahenten zu unterschätzen. Er selbst hingegen nicht. „Ich hatte eher ein mulmiges Gefühl“, verrät der Vizekapitän der SGH, „bei solchen Voraussetzungen kann man eigentlich nur schlecht aussehen.“

Dass letztlich alles gut wurdem, lag vor allem an ihm und seinem Viererpack. Durch den Sieg hat sich Hoya (nun 27 Punkte) in der Tabelle etwas Luft verschafft. Und wenn es nach Mrowczynski geht, verabschiedet sich sein Team am Karsamstag in der Nachholpartie beim Tabellen-14. TSV Bassum aus dem Abstiegskampf. „Das ist das wichtigste Spiel“, findet Mrowczynski, der für die kommende Saison – wie fast alle – bereits in Hoya zugesagt hat: „Ich bleibe auf jeden Fall.“