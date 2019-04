Quader setzt auf stärkeren Willen

HSG Barnstorf/Diepholz erwartet mit Abwehrchef Lenkevicius TV Cloppenburg

+ Gibt immer alles und hat den nötigen Biss: Barnstorfs Kapitän Cedric Quader (l.) wird sich auch morgen gegen den TV Cloppenburg zerreißen.

Diepholz – Endspurt im Kampf um den Klassenverbleib: Der abstiegsgefährdete Handball-Oberligist HSG Barnstorf/Diepholz erwartet am Samstag um 19.30 Uhr in der Diepholzer Mühlenkamphalle den Tabellenvierten TV Cloppenburg. „Wir haben drei Endspiele vor der Brust, haben alles selbst in der Hand“, sagt Barnstorfs Trainer Dag Rieken. Er hofft, dass die Gastgeber an die Leistung aus dem Hinspiel anknüpfen können. Beim 30:26-Coup in Cloppenburg hatten sie mit einem glänzend aufgelegten Torhüter Frederik Hohnstedt überzeugt.