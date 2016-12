Purzeln die Streckenrekorde?

32. Vor-Silvesterlauf in Uenzen

Uenzen - Bereits zum 32. Mal sind die Uenzer Sportfreunde Veranstalter des Vor-Silvesterlaufs, der Freitag über die Bühne geht. Organisator Gert Kracke hofft dabei, dass die Teilnehmerzahl aus dem Vorjahr (123) gehalten oder vielleicht sogar verbessert werden kann. „Ich habe mir die Wettervorhersagen angeschaut. Und da sieht es mit fünf Stunden Sonnenschein, Trockenheit und Windstille perfekt aus. Vielleicht gibt es ja neue Streckenrekorde.“

Die wurden 2015 über die 6,1 Kilometer lange Strecke bei den Damen und Herren jeweils geknackt. Titelverteidigerin bei den Damen ist Maren Rösner vom Tri Team Schwarme, die nach 24:48 Minuten ins Ziel kam. Herren-Sieger Oliver Sebrantke (LC Hansa Stuhr) war mit neuer Bestmarke gut vier Minuten schneller. Ob der Seriensieger des Bremer Marathons seinen Titel verteidigt, entscheidet der 40-Jährige wieder kurzfristig: „Ich habe mir Arbeit mit nach Hause genommen. Wenn ich gut durchkomme, werde ich in Uenzen starten und dies quasi als Training nehmen.“

Nicht mit dabei ist Frank Themsen, der eigentlich zum Urgestein der Veranstaltung zählt. Der ehemalige Sieger des Bremer Marathons leidet an einem Knorpelschaden im Knie und wird passen müssen. Konkurrenzlos wird Sebrantke aber vielleicht dennoch nicht sein, denn sein Stuhrer Teamkollege Sebastian Kohlwes hat den Silvesterlauf in Fahrenhorst zwar fest gebucht, überlegt aber, eventuell auch noch vorher in Uenzen anzutreten.

Los geht es Freitag um 14.40 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus mit dem Walking und Nordic Walking. Die Läufer starten um 15 Uhr. So eine Veranstaltung bedarf natürlich auch einer guten Organisation. Und die liegt zu großen Teilen in den Händen der Familie Kracke. Neben Gert Kracke (58) ist auch Ehefrau Elke (53) involviert, die sich um das Catering kümmert. Aber auch die Töchter Hille (26) und Gesa (20) sind bei der Anmeldung und Zeitnahme eingebunden. Die dritte Tochter Alke (24) hätte auch mitgeholfen, befindet sich aber in Australien.

töb